gyümölcs

Szilva, a gyógyító csodaszer – Ezekre a betegségekre jó

Magyarországon szinte bárhol megterem, már régóta előszeretettel fogyasztják nyersen, aszalványként és lekvár formájában is. A szilva augusztus végétől már kapható – érdemes minél többet enni, mert nem csak az emésztésnek tesz jót. Összegyűjtöttük, milyen vitaminokat tartalmaz, és milyen betegségek ellen hasznos.
Augusztus a szilvaszezon csúcspontja, amikor a piacok és a kertek tele vannak érett, ropogós és szaftos gyümölcsökkel. A szilva héja élénk lilás, sok esetben majdnem fekete, húsos belseje pedig zamatos, édes, enyhén savanykás. Frissen fogyasztva az egyik legegyszerűbb, legtermészetesebb módja, hogy kiélvezzük édességét és ropogós textúráját. 

Szilva, a megfizethető csodaszer!
Fotó: The Washington Post / The Washington Post

Az egészség szempontjából is kiemelkedően fontos gyümölcs a szilva

  • Magas rosttartalma támogatja az emésztést, segíti a bélmozgást, és enyhe hashajtó hatásának köszönhetően a székrekedés megelőzésében is szerepet játszhat. (Napi 1-2 marék friss, vagy aszalt szilva a salakanyag kipucolásával méregteleníti a szervezetet. 
  • A gyümölcsben található antioxidánsok, például a flavonoidok és a polifenolok, hozzájárulnak a sejtek védelméhez a szabad gyökök káros hatásaival szemben, így csökkenthetik bizonyos krónikus betegségek, például a szív- és érrendszeri problémák vagy egyes anyagcsere-betegségek kockázatát. 
  • A szilva C- és K-vitamin tartalma az immunrendszer erősítését, a csontok egészségének megőrzését, valamint a szervezet általános vitalitásának fenntartását szolgálja. 
  • Csökkentheti a vérnyomást a benne lévő káliumnak köszönhetően.
  • Rostdús, ezért segíthet a túlevés megelőzésében is.
  • Kutatások szerint a rendszeres, mérsékelt szilvafogyasztás akár a vércukorszint stabilizálásában és az érrendszer egészségének javításában is segíthet, így a gyümölcs amellett, hogy finom, természetes támogatást nyújt a szervezet számára.
  • A mirabella szilva értékes A-vitamin és Béta-karotinforrás. Az A vitaminnak jótékony hatása van a látásra, a bőrre és a nyálkahártyák egészséges megőrzésére.

Hogyan fogyasszuk a szilvát?

A csonthéjas magtól megszabadítva aszalható, erjeszthető, és nem utolsó sorban nyersen fogyasztva is laktató táplálék válik belőle. A konyhában pedig rendkívül sokoldalúan alkalmazható: számos sütemény alapanyaga lehet, például a szilvás gombócé, a rétesé, pitéké. A sült és aszalt szilva a magyar konyha kedvelt finomságai közé tartoznak; lekvárként a szilva gazdag aromája kiemeli a húsétel ízét is, fahéjjal, szegfűszeggel vagy csillagánizzsal ízesítve pedig ünnepi hangulatot teremt a konyhában. 

Az aszalt szilvával azonban vigyázzunk, ha diétázunk, mert meglehetősen magas a cukortartalma. Cukorbetegek csak mértékkel fogyasszák!

A kozmetikában is használják a szilvát

Kiválóan regenerálja a száraz, vízhiányos bőrt. Ehhez nem kell mást tennünk, mint 3 szép érett szilvát megmosni, kimagozni és összedolgozni egy tojásfehérje felvert habjával. Rákenjük az arcunkra, és amikor úgy érezzük, hogy húzódik a bőrünk, langyos vízzel lemossuk. 

Fotó: Shutterstock

A szilva, ez a lila gyöngyszem tehát ízletes szezonális csemege, és sokoldalú egészségvédő is.


 

 

