Szilva, a gyógyító csodaszer – Ezekre a betegségekre jó

Augusztus a szilvaszezon csúcspontja, amikor a piacok és a kertek tele vannak érett, ropogós és szaftos gyümölcsökkel. A szilva héja élénk lilás, sok esetben majdnem fekete, húsos belseje pedig zamatos, édes, enyhén savanykás. Frissen fogyasztva az egyik legegyszerűbb, legtermészetesebb módja, hogy kiélvezzük édességét és ropogós textúráját.
A csonthéjas magtól megszabadítva aszalható, erjeszthető, és nem utolsó sorban nyersen fogyasztva is laktató táplálék válik belőle. A konyhában pedig rendkívül sokoldalúan alkalmazható: számos sütemény alapanyaga lehet, például a szilvás gombócé, a rétesé, pitéké. A sült és aszalt szilva a magyar konyha kedvelt finomságai közé tartoznak; lekvárként a szilva gazdag aromája kiemeli a húsétel ízét is, fahéjjal, szegfűszeggel vagy csillagánizzsal ízesítve pedig ünnepi hangulatot teremt a konyhában.
Az aszalt szilvával azonban vigyázzunk, ha diétázunk, mert meglehetősen magas a cukortartalma. Cukorbetegek csak mértékkel fogyasszák!
Kiválóan regenerálja a száraz, vízhiányos bőrt. Ehhez nem kell mást tennünk, mint 3 szép érett szilvát megmosni, kimagozni és összedolgozni egy tojásfehérje felvert habjával. Rákenjük az arcunkra, és amikor úgy érezzük, hogy húzódik a bőrünk, langyos vízzel lemossuk.
A szilva, ez a lila gyöngyszem tehát ízletes szezonális csemege, és sokoldalú egészségvédő is.