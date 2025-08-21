Szilva, a gyógyító csodaszer – Ezekre a betegségekre jó

Augusztus a szilvaszezon csúcspontja, amikor a piacok és a kertek tele vannak érett, ropogós és szaftos gyümölcsökkel. A szilva héja élénk lilás, sok esetben majdnem fekete, húsos belseje pedig zamatos, édes, enyhén savanykás. Frissen fogyasztva az egyik legegyszerűbb, legtermészetesebb módja, hogy kiélvezzük édességét és ropogós textúráját.

Szilva, a megfizethető csodaszer!

Fotó: The Washington Post / The Washington Post

Az egészség szempontjából is kiemelkedően fontos gyümölcs a szilva

Magas rosttartalma támogatja az emésztést, segíti a bélmozgást, és enyhe hashajtó hatásának köszönhetően a székrekedés megelőzésében is szerepet játszhat. (Napi 1-2 marék friss, vagy aszalt szilva a salakanyag kipucolásával méregteleníti a szervezetet.

A gyümölcsben található antioxidánsok, például a flavonoidok és a polifenolok, hozzájárulnak a sejtek védelméhez a szabad gyökök káros hatásaival szemben, így csökkenthetik bizonyos krónikus betegségek, például a szív- és érrendszeri problémák vagy egyes anyagcsere-betegségek kockázatát.

A szilva C- és K-vitamin tartalma az immunrendszer erősítését, a csontok egészségének megőrzését, valamint a szervezet általános vitalitásának fenntartását szolgálja.

Csökkentheti a vérnyomást a benne lévő káliumnak köszönhetően.

Rostdús, ezért segíthet a túlevés megelőzésében is.

Kutatások szerint a rendszeres, mérsékelt szilvafogyasztás akár a vércukorszint stabilizálásában és az érrendszer egészségének javításában is segíthet, így a gyümölcs amellett, hogy finom, természetes támogatást nyújt a szervezet számára.

A mirabella szilva értékes A-vitamin és Béta-karotinforrás. Az A vitaminnak jótékony hatása van a látásra, a bőrre és a nyálkahártyák egészséges megőrzésére.

Hogyan fogyasszuk a szilvát?

A csonthéjas magtól megszabadítva aszalható, erjeszthető, és nem utolsó sorban nyersen fogyasztva is laktató táplálék válik belőle. A konyhában pedig rendkívül sokoldalúan alkalmazható: számos sütemény alapanyaga lehet, például a szilvás gombócé, a rétesé, pitéké. A sült és aszalt szilva a magyar konyha kedvelt finomságai közé tartoznak; lekvárként a szilva gazdag aromája kiemeli a húsétel ízét is, fahéjjal, szegfűszeggel vagy csillagánizzsal ízesítve pedig ünnepi hangulatot teremt a konyhában.

Az aszalt szilvával azonban vigyázzunk, ha diétázunk, mert meglehetősen magas a cukortartalma. Cukorbetegek csak mértékkel fogyasszák!

A kozmetikában is használják a szilvát

Kiválóan regenerálja a száraz, vízhiányos bőrt. Ehhez nem kell mást tennünk, mint 3 szép érett szilvát megmosni, kimagozni és összedolgozni egy tojásfehérje felvert habjával. Rákenjük az arcunkra, és amikor úgy érezzük, hogy húzódik a bőrünk, langyos vízzel lemossuk.