7 egészséges szokás, ami valójában árt a szervezetünknek

Sok egészségtrend és hétköznapi rutin tűnhet jótékony hatásúnak, fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy nem minden, ami „egészségesként” terjed, bizonyul valóban hasznosnak hosszú távon. Egyes szokások akár komoly károkat is okozhatnak a szervezetünknek, ha túlzásba visszük őket. Összegyűjtöttünk néhányat.

Szokások, amiket egészségesnek hiszünk, de valójában ártanak.

Fotó: GARO / Phanie

1. Kecsegtető szokások első helezettje: kortizol detox

A kortizol detox, illetve az ún. „méregtelenítő” programok gyakran azt ígérik, hogy természetes módon csökkentik a stresszhormon szintjét vagy tisztítják a szervezetet. Az emberi testnek azonban saját, rendkívül hatékony méregtelenítő rendszere van (máj, vesék, tüdő). Ezeket a drasztikus módszereket tudományosan nem igazolták, és amennyiben túlzásba visszük, az kiszáradáshoz, tápanyaghiányhoz és hormonális egyensúlyzavarhoz vezethet.

2. Szénhidrátok elhagyása − Főleg a női szervezetre ró nagy terhet

Gyakorlatilag ezt nevezzük ketogén diétának. A szénhidrátok az energiatermelés alapvető forrásai, különösen az agy és az idegrendszer számára. Teljes elhagyásuk fáradtsághoz, a szellemi teljesítménycsökkenéshez, hormonális zavarokhoz és emésztési problémákhoz vezethet. A rosthiányos étrend ráadásul bélflóra-egyensúly felborulásához és székrekedéshez is vezethet.

3. Időszakos böjt – Szokás, ami a termékenységet veszélyezteti

Az időszakos böjt sokak számára vonzó lehet, mert úgy vélik, segíthet a testsúly kontrollálásában és a méregtelenítésben. Az igazság az, hogy a böjtölés nem mindenkinek való, pláne nem hosszú távon. Amennyiben mégis úgy döntünk, hogy megvonjuk magunktól a szilárd ételeket egy időre, az többek között tápanyaghiányhoz, kórosan alacsony vércukorszinthez, izomtömeg-vesztéshez és anyagcsere-problémákhoz vezethet. A női hormonrendszer különösen érzékeny lehet a böjtre: menstruációs zavarok jelentkezhetnek, ráadásul a teherbeesés esélye is csökkenhet. ó

4. Túlzásba vitt edzés

A rendszeres testmozgás egészséges, de ha minden nap több órán át kínozzuk magunkat az edzőteremben, azt a szervezetünk stresszként éli meg.