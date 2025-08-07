Ezért tilos hirtelen abbahagynod a szteroidtartalmú krémek alkalmazását

A szteroidtartalmú krémek hirtelen abbahagyása – különösen hosszabb távú vagy erősebb készítmények használata után – jelentős megvonási tünetekhez vezethet. A megvonási tünetek súlyossága nagyban függ attól, milyen gyakran, milyen erősségben és mennyi ideig alkalmaztuk a készítményt.

A szteroidtartalmú krémek abbahagyása

Fotó: Me dia / Shutterstock

Milyen tünetekkel jár a szteroidtartalmú krém alkalmazásának hirtelen abbahagyása?

Leggyakoribb az eredeti bőrprobléma újbóli fellángolása, de élénkvörös, égő, viszkető, hámló érzést is tapasztalhatunk a beteg területen;

Az arcon, nyakon és hajlatokban jelentkező „vörös bőr szindróma” – a bőr tartósan piros, gyulladt és érzékeny lehet;

A korábban kezelt területen a bőr kiszárad, repedezetté válik, kisebb sérülések hatására is vérzékeny lehet;

A fizikai tünetek mellett pszichés tünetekkel is számolni kell, ezek jellemzően a viszketés, a hámlás, a fájdalom, az alvászavar ingerlékenység vagy szorongás.

Mennyi ideig tart, míg „leszokunk” a szteroidtartalmú krémről?

A fent említett panaszok kétségkívül megnehezítik a gyógyulási időszakot. Attól függően, hogy hol, mennyi időn keresztül használtuk a szteroidtartalmú készítményt és milyen erős volt a hatóanyag, a megvonási tünetek teljes megszűnése 6 hónaptól akár több évig terjedhet.

Fokozatos csökkentés és bőrgyógyásszal való folyamatos konzultáció

Fontos, hogy a szteroidtartalmú krémek használatát fokozatosan csökkentsük, majd térjünk át egy gyengébb hatóanyagú készítményre. Érdemes nem szteroidtípusú gyulladáscsökkentő készítményeket is beszerezni (kalcineurin-gátló kenőcsök). A hidratáló krémek jó szolgálatot tehetnek ebben az időszakban, ugyanis segítik a bőr regenerálódását. Amennyiben elhagyni kívánjuk a szteroidtartalmú krémet, konzultáljunk bőrgyógyászunkkal. Segítségével biztonságosabbá válhat a leszokási folyamat.