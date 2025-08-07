Ezért tilos hirtelen abbahagynod a szteroidtartalmú krémek alkalmazását

A szteroidtartalmú krémek hirtelen abbahagyása – különösen hosszabb távú vagy erősebb készítmények használata után – jelentős megvonási tünetekhez vezethet. A megvonási tünetek súlyossága nagyban függ attól, milyen gyakran, milyen erősségben és mennyi ideig alkalmaztuk a készítményt.
A fent említett panaszok kétségkívül megnehezítik a gyógyulási időszakot. Attól függően, hogy hol, mennyi időn keresztül használtuk a szteroidtartalmú készítményt és milyen erős volt a hatóanyag, a megvonási tünetek teljes megszűnése 6 hónaptól akár több évig terjedhet.
Fontos, hogy a szteroidtartalmú krémek használatát fokozatosan csökkentsük, majd térjünk át egy gyengébb hatóanyagú készítményre. Érdemes nem szteroidtípusú gyulladáscsökkentő készítményeket is beszerezni (kalcineurin-gátló kenőcsök). A hidratáló krémek jó szolgálatot tehetnek ebben az időszakban, ugyanis segítik a bőr regenerálódását. Amennyiben elhagyni kívánjuk a szteroidtartalmú krémet, konzultáljunk bőrgyógyászunkkal. Segítségével biztonságosabbá válhat a leszokási folyamat.