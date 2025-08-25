A hűtő nem mindig a barátunk, mutatjuk, mi válik benne rákkeltővé!

Bár a hűtőszekrény valóban segít lassítani a romlási folyamatokat, nem minden élelmiszernek tesz jót a hideg. Legfőképp a burgonyának nem, sőt: ha hosszú távon a jégszekrényben tárolod ezt a zöldséget, idővel mérgezővé és rákkeltővé válhat.

A burgonyát ne a hűtőben tároljuk, hanem hűvös, száraz, sötét helyen, például kamrában vagy kamraszekrényben

Fotó: Shutterstock

Ez a folyamat megy végbe a hidegben ezzel a zöldséggel

A burgonyában lévő keményítő cukorrá alakul. Ez a folyamat önmagában még nem mérgező, de a sütés vagy magas hőmérsékleten történő főzés során a cukor és egy természetes aminosav, az aszparaginsav reakcióba lépnek egymással, amiből aztán akrilamid nevű vegyület képződik.

Az akrilamid egy olyan szerves vegyület, amelyet laboratóriumokban és ipari folyamatok során használnak.

Kutatások is alátámasztják, hogy az akrilamid a szervezetbe kerülve hosszú távon összefüggésbe hozható a rákkockázat növekedésével. Ezért a szakértők, például az Egyesült Királyság Élelmiszerbiztonsági Hivatala, azt javasolják, hogy

Fontos továbbá, hogy a csírákat és a zöld részeket mindig vágjuk le, mert ezek a részek solanint tartalmazhatnak, ami szintén mérgező lehet.

Honnan állapítható meg, hogy valami nem stimmel a burgonyával?

Többek között onnan, hogy a textúrája szemcsésebb és „vizesebb”. Amennyiben pürét készítesz belőle, csalódni fogsz, mert egyáltalán nem hozza a nagymamától megszokott sűrű, krémes állagot.

A burgonyán kívül más zöldségek is „küzdenek” a hűtőszekrényben

A hagyma és a fokhagyma például hajlamos nedvesedni a hűtőben, ami gyorsítja a romlást és a penészedést. Sokkal jobban megőrzik minőségüket, ha sötét, jól szellőző helyen tároljuk őket.

Egyéb zöldségek, amiket tilos hűtőszekrényben tárolni:

A paradicsom íze és állaga is romlik, ha hidegbe kerül: a húsos része lisztessé válhat, az aromái tompulnak, és a megszokott édes-savanykás íz elveszhet.

Az uborka nyálkássá válik, gyorsabban veszíti el frissességét és ropogósságát, s ugyanez történik a cukkinivel is.

A gyömbér esetében a hideg elősegítheti a penészedést, ami egészségügyi kockázatot hordozhat, különösen, ha hosszú ideig fogyasztjuk a romlott részeket.

A keményítőt tartalmazó kenyeret, bár nem zöldség, szintén érdemes kiemelni: a hűtőben a keményítő hamar kikristályosodik, így maga a kenyér kemény, száraz és íztelen lesz.

Fontos tehát tudatosan megkülönböztetni, mely élelmiszerek igénylik a hideget, és melyeknek jobb a hűvös, száraz, de nem túl hideg tárolás. A burgonya, a hagyma, a fokhagyma, a paradicsom, az uborka, a padlizsán, a cukkini és a gyömbér mind olyan zöldségek, amelyek esetében a megfelelő tárolás egyrészt az íz és az állag megőrzését szolgálja, másrészt hosszú távon az egészségünket is védi. Ha a fenti szabályokat betartjuk, elkerülhetjük a hűtő okozta nem kívánt változásokat, és mindig friss, ízletes alapanyagok állnak majd rendelkezésre a főzéshez.