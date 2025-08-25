A hűtő nem mindig a barátunk, mutatjuk, mi válik benne rákkeltővé!

Bár a hűtőszekrény valóban segít lassítani a romlási folyamatokat, nem minden élelmiszernek tesz jót a hideg. Legfőképp a burgonyának nem, sőt: ha hosszú távon a jégszekrényben tárolod ezt a zöldséget, idővel mérgezővé és rákkeltővé válhat.
A burgonyában lévő keményítő cukorrá alakul. Ez a folyamat önmagában még nem mérgező, de a sütés vagy magas hőmérsékleten történő főzés során a cukor és egy természetes aminosav, az aszparaginsav reakcióba lépnek egymással, amiből aztán akrilamid nevű vegyület képződik.
Az akrilamid egy olyan szerves vegyület, amelyet laboratóriumokban és ipari folyamatok során használnak.
Kutatások is alátámasztják, hogy az akrilamid a szervezetbe kerülve hosszú távon összefüggésbe hozható a rákkockázat növekedésével. Ezért a szakértők, például az Egyesült Királyság Élelmiszerbiztonsági Hivatala, azt javasolják, hogy
a burgonyát ne a hűtőben tároljuk, hanem hűvös, száraz, sötét helyen, például kamrában vagy kamraszekrényben.
Fontos továbbá, hogy a csírákat és a zöld részeket mindig vágjuk le, mert ezek a részek solanint tartalmazhatnak, ami szintén mérgező lehet.
Többek között onnan, hogy a textúrája szemcsésebb és „vizesebb”. Amennyiben pürét készítesz belőle, csalódni fogsz, mert egyáltalán nem hozza a nagymamától megszokott sűrű, krémes állagot.
A hagyma és a fokhagyma például hajlamos nedvesedni a hűtőben, ami gyorsítja a romlást és a penészedést. Sokkal jobban megőrzik minőségüket, ha sötét, jól szellőző helyen tároljuk őket.
Fontos tehát tudatosan megkülönböztetni, mely élelmiszerek igénylik a hideget, és melyeknek jobb a hűvös, száraz, de nem túl hideg tárolás. A burgonya, a hagyma, a fokhagyma, a paradicsom, az uborka, a padlizsán, a cukkini és a gyömbér mind olyan zöldségek, amelyek esetében a megfelelő tárolás egyrészt az íz és az állag megőrzését szolgálja, másrészt hosszú távon az egészségünket is védi. Ha a fenti szabályokat betartjuk, elkerülhetjük a hűtő okozta nem kívánt változásokat, és mindig friss, ízletes alapanyagok állnak majd rendelkezésre a főzéshez.