Három állati jó hely Magyarországon, nem csak gyerekeknek

Állatparkba látogatni azért is remek dolog, mert egyszerre nyújt élményt, tanulási lehetőséget és kikapcsolódást. Az ember közelről figyelheti meg azokat az állatokat, amelyeket a természetben talán soha nem lenne alkalma látni. Egy állatpark látogatása igazi közösségi élmény lehet: családok, barátok vagy iskolai csoportok együtt fedezhetik fel az élőlényeket, az interaktív foglalkozásokon pedig elsajátíthatják a felelős állattartás és a környezettudatosság alapjait. Íme a magyarországi állatparkok közül három, ahová érdemes legalább egyszer ellátogatni ősszel.

Állatparkok Magyarországon

Fotó: Vadnai Szabolcs

RoBirtok, a varázslatos állatpark-komplexum

A Kosdon található RoBirtok névre keresztelt komplexumot először hobbiprojektként kezdte el építeni egy magyar család, de hamar rájöttek, hogy az itt eltöltött idő nem csak nekik okoz örömöt.

Náluk az állatokhoz nemcsak bemenni lehet, hanem részt lehet venni az etetésükben és gondozásukban is.

Állatsimogató-látogatásaik vezetetten történnek, félóránként tartják őket, melyek során lehetőség nyílik alpakát, kengurut és ormányos medvéket simogatni és etetni. A vállalkozó szelleműeket lovaglás, lovaskocsikázás és tehénfejés várja, kipróbálhatjuk, hogyan megy a festés vagy a gyöngyfűzés, a helyben készített rétest és kenyérlángost pedig vétek lenne kihagyni.

Állatparknak is beillik a Veresegyházi Medveotthon

A Budapesttől mindössze 25 km-re elterülő Medveotthon Közép-Európa eddigi egyetlen medvemenhelye, amit legalább egyszer az életben látni kell.

A közel 8 hektáros területen egy 3,5 hektárnyi egybefüggő kifutó áll a barnamedvék rendelkezésére. Mindig nyüzsög itt az élet – különösen kedvelt a Macilift, mint ahogy a játszótér és a közeli étterem is. Említésre méltó a madárvilág is: nagy élmény közelről szemlélni a gyülekező és falatozó hollókat, varjakat, az egerészölyvekről és szarkákról nem is beszélve. A Medveotthonnál egyébként farkasok, medvék és rénszarvasok jelképes örökbefogadására is van lehetőség.

A fenntartók rendszeresen tartanak interaktív programokat, szívesen beszélnek a medvetartás kulisszáiról is, de megcsodálhatjuk a szintén itt élő szürkefarkasokat, oroszlánokat és aligátorteknősöket is.

Lábodon található a Petesházi Vidrapark, a legkedvesebb élőlények állatparkja

A Vidrapark a gyógyfürdőjéről híres Nagyatád közelében található, erdőközelben, a vadregényes tóvidéken. A gyerekek nagy örömére testközelből figyelhetők meg ezek a kedves és mozgékony állatok. A vidrák között vannak játékosabbak és bátrabbak, de vannak félősebbek is. Hogy megleshessük őket, érdemes követni a 2 kilométer hosszú tanösvény útvonalát, ahonnak később a halastavakhoz és a madármegfigyelő kunyhókhoz is elkanyarodhatunk.