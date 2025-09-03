Hírlevél

Rendkívüli

Erre várt a világ! Itt van Trump nagy bejelentése

veszélyes

Így viszel be életveszélyes baktériumokat a lakásba úgy, hogy észre sem veszed

Talán nem is gondolnád, mekkora veszélyt rejthet a cipő talpa. Legalábbis kórokozók szempontjából. Egy brit szakember figyelmeztet arra, hogy a cipőről a padlóra, szőnyegre kerülő baktériumok – például az E. coli – komoly fertőzéseket idézhetnek elő. Mutatjuk, miért jobb, ha leveted a cipőt, amint belépsz az ajtón.
veszélyesbaktériumfertőzéscipőbaktérium

Az utcán sétálva a cipőd érintkezik a különféle szennyeződésekkel, amelyek tobzódnak a legkülönbözőbb kórokozókban és baktériumokban.

baktérium
A cipőtalpunkon könnyedén veszélyes baktériumokat juttathatunk az otthonunkba
Fotó: Shutterstock

Egy brit orvos szerint a cipőtalpon megtapadó baktériumok különösen veszélyesek az emberre

A legjellemzőbbek közé tartoznak az állati ürülék és vizelet maradványai, a kórokozó baktériumok, valamint a pollen és penészspórák. Ezen kívül gyakran megtapadhatnak rajta növényvédő szerek és vegyszerek is. Ezek a szennyeződések sokszor teljesen láthatatlanok, mégis szétszóródhatnak a lakás padlóján, akár egészen a konyháig eljutva. Különösen aggasztó az E. coli jelenléte, amely egy gyakori, de veszélyes baktérium

2010025556
Fotó: CGN089

Képes súlyos ételmérgezést, húgyúti gyulladást vagy akár vérmérgezést is kiváltani. 

Az utóbbi években jelentősen nőtt az E. coli okozta halálesetek száma, nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem más országokban, köztük Magyarországon is. A legnagyobb veszélynek azok vannak kitéve, akiknek gyengébb az immunrendszerük, például kisgyermekek – akik gyakran játszanak a padlón – és idősek. 

Cute toddler boy blowing nose into tissue paper at home. Mixed race Asian-German baby concept for coronavirus, Covid-19 sickness or allergy.
Fotó: Shutterstock

Az otthoni higiénia megőrzése érdekében érdemes rögtön az előtérben, vagy a cipősszekrényben eltárolni a lábbeliket, majd papucsot húzni. 

Ha vendégek érkeznek hozzánk, kérjük meg kedvesen őket is, hogy vegyék le a cipőt az ajtóban, és adjunk nekik váltópapucsot. Így kevesebb baktérium jut be a lakásba, mérsékelhető az allergiás reakciók kialakulásának kockázata, elkerülhető a vegyszermaradványok behordása, és tisztábban tartható a padló, különösen a konyhai területeken. Emellett nagyobb biztonságban vannak a gyermekek is, akik a padlón játszva töltik idejük egy részét.

Az E. coli baktériumfertőzés óriási kockázatot jelent a várandós kismamák számára

A legtöbb esetben ugyan enyhébb panaszokat – például hasmenést vagy gyomorrontásszerű tüneteket – okoz, de bizonyos törzsei súlyos szövődményekhez vezethetnek. Terhes nőknél a fertőzés kockázatosabb, a legsúlyosabb esetekben kialakulhat vérmérgezés vagy húgyúti fertőzés, ami koraszülést, vetélést vagy a magzat károsodását is előidézheti.

Young pregnant woman talking with doctor. Pregnant Woman Coughing. Woman during a routine check up with her doctor at home. The concept of pregnancy and pain. Having chest pain and breathing issues.
Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

Amikor kutyával térünk vissza a sétából, a kórokozók behordásának esélye duplájára nőhet

Az állat tappancsai ugyanúgy érintkeznek a talajjal, mint az ember cipője. A kutya szőrére, bundájára, vagy akár az orrára és szájára is rátapadhatnak szennyeződések, így érdemes néhány egyszerű rutint kialakítani, hogy csökkenthető legyen a kockázat. A séta után célszerű áttörölni a kutya mancsait. Ehhez használhatók nedves törlőkendők, kifejezetten állatok számára készült mancsmosó folyadékok, vagy akár egy kis langyos víz is. 

A St. Bernard Husky cross has a painful ripped paw pad (cut), and has licked it until it's red, bleeding and raw. The cut continues to be ripped open on walks and is slow to heal.
Fotó: Ashley-Belle Burns / Shutterstock

Nem feltétlenül a teljes fertőtlenítés a cél, hanem az, hogy a kardinális szennyeződéseket, például sarat, port, esetleges ürülékmaradványokat eltávolítsuk. 

A szőr ápolására is érdemes figyelni. Séta után egy gyors átfésülés vagy áttörlés segíthet abban, hogy a pollen, por és egyéb apró részecskék ne kerüljenek be a lakás légterébe. Ha esős, sáros időben sétáltatás történik, jó megoldás lehet a kutyaruha használata, mert így kevesebb szennyeződés tapad meg a bundán.

Ezekkel az egyszerű megelőzést segítő praktikákkal nem kell lemondani a közös séták öröméről, mégis jelentősen csökkenthető az esélye annak, hogy baktériumok vagy egyéb szennyeződések kerüljenek be a lakásunkba. 

 

