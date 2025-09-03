Így viszel be életveszélyes baktériumokat a lakásba úgy, hogy észre sem veszed

Az utcán sétálva a cipőd érintkezik a különféle szennyeződésekkel, amelyek tobzódnak a legkülönbözőbb kórokozókban és baktériumokban.
A legjellemzőbbek közé tartoznak az állati ürülék és vizelet maradványai, a kórokozó baktériumok, valamint a pollen és penészspórák. Ezen kívül gyakran megtapadhatnak rajta növényvédő szerek és vegyszerek is. Ezek a szennyeződések sokszor teljesen láthatatlanok, mégis szétszóródhatnak a lakás padlóján, akár egészen a konyháig eljutva. Különösen aggasztó az E. coli jelenléte, amely egy gyakori, de veszélyes baktérium.
Képes súlyos ételmérgezést, húgyúti gyulladást vagy akár vérmérgezést is kiváltani.
Az utóbbi években jelentősen nőtt az E. coli okozta halálesetek száma, nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem más országokban, köztük Magyarországon is. A legnagyobb veszélynek azok vannak kitéve, akiknek gyengébb az immunrendszerük, például kisgyermekek – akik gyakran játszanak a padlón – és idősek.
Az otthoni higiénia megőrzése érdekében érdemes rögtön az előtérben, vagy a cipősszekrényben eltárolni a lábbeliket, majd papucsot húzni.
Ha vendégek érkeznek hozzánk, kérjük meg kedvesen őket is, hogy vegyék le a cipőt az ajtóban, és adjunk nekik váltópapucsot. Így kevesebb baktérium jut be a lakásba, mérsékelhető az allergiás reakciók kialakulásának kockázata, elkerülhető a vegyszermaradványok behordása, és tisztábban tartható a padló, különösen a konyhai területeken. Emellett nagyobb biztonságban vannak a gyermekek is, akik a padlón játszva töltik idejük egy részét.
A legtöbb esetben ugyan enyhébb panaszokat – például hasmenést vagy gyomorrontásszerű tüneteket – okoz, de bizonyos törzsei súlyos szövődményekhez vezethetnek. Terhes nőknél a fertőzés kockázatosabb, a legsúlyosabb esetekben kialakulhat vérmérgezés vagy húgyúti fertőzés, ami koraszülést, vetélést vagy a magzat károsodását is előidézheti.
Az állat tappancsai ugyanúgy érintkeznek a talajjal, mint az ember cipője. A kutya szőrére, bundájára, vagy akár az orrára és szájára is rátapadhatnak szennyeződések, így érdemes néhány egyszerű rutint kialakítani, hogy csökkenthető legyen a kockázat. A séta után célszerű áttörölni a kutya mancsait. Ehhez használhatók nedves törlőkendők, kifejezetten állatok számára készült mancsmosó folyadékok, vagy akár egy kis langyos víz is.
Nem feltétlenül a teljes fertőtlenítés a cél, hanem az, hogy a kardinális szennyeződéseket, például sarat, port, esetleges ürülékmaradványokat eltávolítsuk.
A szőr ápolására is érdemes figyelni. Séta után egy gyors átfésülés vagy áttörlés segíthet abban, hogy a pollen, por és egyéb apró részecskék ne kerüljenek be a lakás légterébe. Ha esős, sáros időben sétáltatás történik, jó megoldás lehet a kutyaruha használata, mert így kevesebb szennyeződés tapad meg a bundán.
Ezekkel az egyszerű megelőzést segítő praktikákkal nem kell lemondani a közös séták öröméről, mégis jelentősen csökkenthető az esélye annak, hogy baktériumok vagy egyéb szennyeződések kerüljenek be a lakásunkba.