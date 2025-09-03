Így viszel be életveszélyes baktériumokat a lakásba úgy, hogy észre sem veszed

Az utcán sétálva a cipőd érintkezik a különféle szennyeződésekkel, amelyek tobzódnak a legkülönbözőbb kórokozókban és baktériumokban.

A cipőtalpunkon könnyedén veszélyes baktériumokat juttathatunk az otthonunkba

Fotó: Shutterstock

Egy brit orvos szerint a cipőtalpon megtapadó baktériumok különösen veszélyesek az emberre

A legjellemzőbbek közé tartoznak az állati ürülék és vizelet maradványai, a kórokozó baktériumok, valamint a pollen és penészspórák. Ezen kívül gyakran megtapadhatnak rajta növényvédő szerek és vegyszerek is. Ezek a szennyeződések sokszor teljesen láthatatlanok, mégis szétszóródhatnak a lakás padlóján, akár egészen a konyháig eljutva. Különösen aggasztó az E. coli jelenléte, amely egy gyakori, de veszélyes baktérium.

Fotó: CGN089

Képes súlyos ételmérgezést, húgyúti gyulladást vagy akár vérmérgezést is kiváltani.

Az utóbbi években jelentősen nőtt az E. coli okozta halálesetek száma, nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem más országokban, köztük Magyarországon is. A legnagyobb veszélynek azok vannak kitéve, akiknek gyengébb az immunrendszerük, például kisgyermekek – akik gyakran játszanak a padlón – és idősek.

Fotó: Shutterstock

Az otthoni higiénia megőrzése érdekében érdemes rögtön az előtérben, vagy a cipősszekrényben eltárolni a lábbeliket, majd papucsot húzni.

Ha vendégek érkeznek hozzánk, kérjük meg kedvesen őket is, hogy vegyék le a cipőt az ajtóban, és adjunk nekik váltópapucsot. Így kevesebb baktérium jut be a lakásba, mérsékelhető az allergiás reakciók kialakulásának kockázata, elkerülhető a vegyszermaradványok behordása, és tisztábban tartható a padló, különösen a konyhai területeken. Emellett nagyobb biztonságban vannak a gyermekek is, akik a padlón játszva töltik idejük egy részét.

Az E. coli baktériumfertőzés óriási kockázatot jelent a várandós kismamák számára

A legtöbb esetben ugyan enyhébb panaszokat – például hasmenést vagy gyomorrontásszerű tüneteket – okoz, de bizonyos törzsei súlyos szövődményekhez vezethetnek. Terhes nőknél a fertőzés kockázatosabb, a legsúlyosabb esetekben kialakulhat vérmérgezés vagy húgyúti fertőzés, ami koraszülést, vetélést vagy a magzat károsodását is előidézheti.