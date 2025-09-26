6 bőrápolási hiba, amit ősztől nagyon nem ajánlott elkövetned

Összegyűjtöttük a leggyakoribbakat a bőrgyógyász szakorvos nyilatkozatai alapján, és eláruljuk, hogyan korrigálhatók a rossz berögződések, illetve hogyan száműzhető életünkből az összes bőrápolási hiba.

Fontos az évszaknak megfelelő bőrápolás

Bőrápolás-kisokos

1. Bőrápolási hiba: fényvédő mellőzése a nyár végétől

A legtöbben csak nyáron, a napsütéses napokon gondolnak fényvédő krémek és naptejek használatára, ez azonbn óriási hiba. A bőrt érő káros sugárzás ősszel is támad, éppen ezért fontos, hogy folytassuk a fényvédő krémek használatát. Reggel, az alapozó vagy BB krém felvitele előtt vigyünk fel az arcunkra és dekoltázsunkra SPF 50-es fényvédőt, ne hagyjuk ki a kezeinket sem.

A gyógyszertárakban és bioboltokban kapható fényvédő krémek védik és hidratálják is a bőrt, ráadásul könnyű állaguknak köszönhetően smink alá is remekül használhatók.

2. Bőrápolási hiba: professzionális kezelések után nincs otthoni ápolás

Amennyiben ősszel lézeresen távolíttattad el pigmentfoltjaidat, netán arcmasszázson, bőrtisztításon vettél részt, fontos, hogy ne dőlj hátra – az eredmény fenntartásához rendszeres otthoni ápolás szükséges.

Használj rendszeresen éjszakai krémet, az egyik leghatékonyabb kombináció az édesgyökér-kivonat, a niaciamid, a shea vaj és a C-vitamin.

3. Bőrápolási hiba: a bőr nedvességigényének alábecsülése

Az életkor előrehaladtával a bőr egyre szárazabbá válik, ugyanis csökken a kollagén, az elasztin és a hialuronsav termelése. Ahhoz, hogy a bőrünk kifogástalan védőpajzsként funkcionálhasson 40 év felett is, megfelelő mennyiségű nedvességre van szüksége. A megfelelő hidratálás segít a bőrnek megőrizni rugalmasságát és lassítja az öregedést.

Az anti-aging rutin alapja tehát a megfelelő folyadékbevitel, a hidratálókrém és az arcszérum.

4. Bőrápolási hiba: Túl sok termék használata egyszerre

Amikor túl sok terméket kombinálsz az arcodon, vagyis túl sok az aktív összetevő egyszerre, az irritációt, kipirosodást és pattanásokat okozhat, különösen érzékeny bőr esetén.

Ha új terméket szeretnél használni, fokozatosan vezesd be, és figyeld a bőröd reakcióját.

5. Bőrápolási hiba: nem mossuk le alaposan a sminket

A sminkmaradék eltömíti a pórusokat, gyulladást és pattanásokat okozhat, ezért fontos, hogy bármilyen fáradtak is vagyunk este, távolítsuk el maradéktalanul a sminket. Használhatunk parabénmentes micellás tejeket vagy micellás vizet.

Mivel a bőr éjjel regenerálódik, az arcnak tisztának kell lennie. Ha sminkben fekszünk le, reggel fakóbbnak és megviseltebbnek tűnhet az arc.

6. Bőrápolási hiba: az évszakváltozás figyelmen kívül hagyása

A bőrápolási rutinnak az évszakokkal együtt kell változnia, hiszen az időjárás és a páratartalom teljesen más a melegebb hónapokban, mint ősszel vagy télen. Télen a fajsúlyosabb hidratáló, nyáron a napvédő krémek alkalmazása elengedhetetlen.

Az átmeneti évszakokban, tavasszal és ősszel, a bőr hajlamos lehet a kiszáradásra, így a bőrápolási termékeket a bőrtípusnak megfelelően, személyre szabottan kell alakítani.

A bőrünk olyan, mint egy akkumulátor. Minden évszakban törődést és feltöltést igényel. Ha a fenti tanácsokból legalább hármat megvalósítunk, és megszabadulunk helytelen bőrápolási berögződéseinktől, már sokat tettünk bőrünk egészsége érdekében.



