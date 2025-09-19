4 bőrápolási tipp, amiket ősszel mindenképp vess be

A bőrünk már az első néhány hűvösebb napon képes megérezni a változást, nem véletlen, hogy sokan az évszakváltásokkor észlelik magukon az erőteljes bőrszárazságot, a pattanásokat vagy az ekcémás tüneteket. Fontos, hogy szeptember vége felé újragondoljuk rutinunkat, és új bőrápolási tippeket alkalmazzunk. Bőrünk szárazabb és érzékenyebb lesz ősztől, a hideg levegő hatására ugyanis összeszűkülnek az erek, vérkeringésünk lelassul, csökkenni kezd bőrünk tápanyag-ellátása. Szintén csökkenhet a természetes zsírosodás, éppen ezért a bőr hamarabb kiszárad, felülete érdessé válik, feszül és esetleg viszket is.

A szakértők szerint a hidegebb évszakokban érdemesebb inkább zuhanyozni

Fotó: Shutterstock

Íme a 4 leghatékonyabb bőrápolási tipp őszre

1. bőrápolási tipp: fogyasszunk több folyadékot

A napi rendszeres folyadékbevitel kiemelten fontos egészségünk megőrzésében és bőrünk vízháztartása szempontjából. Ügyeljünk a folyadék minőségére is: a legjobb ital a víz – kerüljük a magas cukortartalmú italokat, vagy inkább csak a reggeli órákban fogyasszuk. Egészségesek a zöld teák, az ízesítetlen gyógy- és gyümölcsteák, a levesek és a préselt, cukor hozzáadása nélkül készült levek. Fogyasszunk belőlük minél többet!

2. bőrápolási tipp: zuhanyzás vagy kádfürdő?

Van, aki zuhanyzós, van, aki inkább kádfürdős típus. Egy kellemes meleg fürdő bizonyára jobban esik az őszi, hűvösebb időben és lelkileg-szellemileg is jobban ellazít.

Talán meglepő, de a szakértők szerint a hidegebb évszakokban érdemesebb inkább zuhanyozni, mint hosszú időn át áztatni magunkat egy kád vízben.

A meleg és szappanos (fürdőhabos) illetve fürdősós víz lemossa bőrünk természetes zsírrétegét, ami még inkább előidézheti a kiszáradást és a viszketést. Ha mégis kádfürdő mellett döntünk, használjunk fürdőolajat, végezetül pedig jó minőségű testápolót.

3. bőrápolási tipp: rendszeresen távolítsuk el bőrünkről az elhalt hámsejteket

Ahhoz, hogy megtarthassuk bőrünk nyári ragyogását, érdemes legalább heti 1 alkalommal peelinget, azaz hámlasztót használni. Kérhetjük szakember segítségét, vagy beszerezhetünk otthonra hámlasztó maszkot.

Eleinte érdemes egy könnyedebb, mandulasavas hámlasztóval indítani, hogy ne okozzunk sokkot az arcbőrünknek.

4. bőrápolási tipp: válasszunk jó minőségű krémeket testünkre és arcunkra

A nőket gyakran éri a vád, miszerint minden tisztálkodási fázishoz külön törölközőt és minden testrészükhöz másfajta krémet használnak. Nincs azonban ebben semmi rossz, hiszen bőrünk és egyes testrészeink nem ugyanolyan krémeket kívánnak ősszel, mint kánikulában. Szeptember végétől tegyük félre a vizesebb, géles arcápolókat, és váltsunk „fajsúlyosabb”, táplálóbb, természetes zsírokban és olajokban gazdag, vitaminokkal felturbózott, természetes növényi alapanyagokból készült krémekre (csipkebogyó, kamilla, szőlőmag, mandula, kókusztej). A bőr védőrétege hálás lesz érte.