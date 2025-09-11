Mindent elárasztanak – Így védekezhetsz a csótányinvázió ellen

Nem csupán zavaró látványuk miatt kell tartanunk tőlük, hanem azért is, mert komoly közegészségügyi kockázatot hordoznak: baktériumokat, vírusokat és allergéneket terjeszthetnek. Éppen ezért fontos tudni, hogyan kerülhetjük el a megjelenésüket, illetve miként védekezhetünk a csótányinvázió ellen.

Csótányinvázió – Szabadulj meg tőlük!

Miért különösen veszélyes a csótány és miért kell tartani a csótányinváziótól?

A csótányok rendkívül alkalmazkodóképesek: sötétben jól tájékozódnak, hosszú ideig kibírják élelem nélkül, ugyanakkor állandó vízigényük miatt a konyhák és fürdőszobák a különösen kedvelt élőhelyeik. A lábukon hordozott kórokozókkal könnyen fertőzést okozhatnak, ezért jelenlétük nem csupán kellemetlen, hanem egészségügyi kockázat is. Íme néhány betegség, amelyhez a csótányok hozzájárulhatnak:

Bélfertőzések és gyomorpanaszok: szalmonella, E. coli és más baktériumok révén hasmenést, hányingert, hányást okozhatnak.

Vérhas: a szennyezett étel vagy víz fogyasztása után súlyos hasmenéses betegséget válthatnak ki.

Hepatitis A: a csótányok közvetve vírusokat is terjeszthetnek, például a májat érintő hepatitis A-t.

Paraziták terjesztése: előfordul, hogy a testükön petéket, féreglárvákat hurcolnak, amelyek az emberi szervezetbe jutva fertőzést okozhatnak.

Allergiák és asztma: a csótányok ürüléke, nyálmirigy-váladéka és elhullott részei erős allergének, amelyek főként gyermekeknél válthatnak ki asztmás rohamokat, tartós köhögést, bőrirritációt.

Milyen csótányfajtákkal találkozhatunk?

Magyarországon elsősorban a német és a konyhai csótány fordul elő, de az utóbbi években az amerikai csótány, valamint Budapesten a lapp erdei csótány is egyre gyakoribb. A panelházak csőhálózatain, a vezetékek mentén, de akár egy bevásárlás során hazavitt papírdobozban is bejuthatnak a lakásba.

A csótányinvázió elleni küzdelem alapja a tisztaság és a higiénia

A rendszeres takarítás, a morzsák és ételmaradékok eltüntetése, a szemetes gyakori ürítése már önmagában is visszaszoríthatja őket. Egy szivárgó csap vagy pangó víz a mosogatóban vonzerőt jelent számukra, ezért érdemes gondoskodni a vízszivárgás megszüntetéséről. Fontos továbbá a repedések, rések lezárása az ajtók, ablakok és falak mentén, hiszen a csótányok a legapróbb nyílásokon keresztül is képesek bejutni. Vásárlás után érdemes a dobozokat, csomagolóanyagokat átnézni, mielőtt bevisszük őket a lakásba.