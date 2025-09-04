Bár a nyáron felhalmozott készletekből szervezetünk még hetekig gazdálkodni tud, szeptember végére-október közepére ezek teljesen kimerülnek. Ha szeptember végétől, vagy október elejétől nem kezdjük el pótolni a D-vitamint étrend-kiegészítők formájában, hiányállapot alakulhat ki, amely számos kellemetlen és hosszabb távon súlyos következménnyel járhat.

Miért is lett kardinális szerepe a D-vitaminnak az egészségmegőrzésben?

A D-vitamin segíti a kalcium és a foszfor felszívódását, így hozzájárul az erős csontok, fogak felépítéséhez, és véd a csontritkulás ellen. Támogatja az immunrendszer működését, csökkenti a fertőzésekkel szembeni fogékonyságot, és segít a gyulladásos folyamatok megelőzésében.

Emellett javítja a közérzetet, szerepet játszik a hormonális egyensúly fenntartásában, valamint hatással van a szív- és érrendszer egészségére.

Hiánya növeli többek között az autoimmun betegségek, egyes daganatok és a magas vérnyomás kockázatát is.

Sokan gondolják, hogy a megfelelő táplálkozással biztosítható az ajánlott napi D-vitamin-bevitel

Azonban ez tévhit. Bár néhány élelmiszer – például a halak, a tojás vagy a tejtermékek – tartalmaz D-vitamint, ezek mennyisége messze elmarad a szükségestől.

Egy átlagos felnőttnek naponta 1500–2000 egység D-vitaminra van szüksége, míg elhízás esetén a javasolt mennyiség akár 2000–4000 NE is lehet. Gyermekeknél a szükséglet életkortól függ: kisgyermekeknél kb. 400 NE, serdülőknél már akár 1000 NE is indokolt lehet.

Ennyi mennyiséget kizárólag ételekből lehetetlen lenne fedezni, ezért a D-vitaminpótlás tabletta, kapszula, spray, cukorka vagy D-vitamin gumivitamin (gyerekeknek) formában elengedhetetlen.

Nyáron akár napi néhány perc napozás is elegendő ahhoz, hogy szervezetünk hatalmas mennyiségű D-vitamint termeljen

Mi lehet a következménye annak, ha nem gondoskodunk a D-vitamin pótlásáról?

Ha nem gondoskodunk a megfelelő pótlásról, annak rövid távon az lehet a következménye, hogy immunrendszerünk gyengül, azaz gyakrabban lehetünk betegek az őszi-téli hónapokban, és nehezebben gyógyulunk ki például egy influenza fertőzésből. Általában február–március környékén tetőzik az influenzajárvány, amely részben az alacsony D-vitamin-szinttel hozható összefüggésbe. Hosszabb távon pedig komolyabb problémák jelentkezhetnek:

Könnyebben betegszünk meg télen, és sokkal nehezebben lábalunk ki belőle.

Hiánya hosszabb távon csontritkuláshoz, izomgyengeséghez vezethet. Ha a hiány már magzati kortól, kisgyermekkortól fennáll, akkor nem is alakulnak ki a megfelelően erős csontok, és idősebb korban ebből kezd el veszíteni az ember.

Hat a termékenységre is: hiányában rendszertelenné válhat a nők menstruációja, nehezebben esnek teherbe, és könnyebben elvetélhetnek.

Szív- és érrendszeri betegségekhez vezet, hiányában magasabb lesz a vérnyomás.

Autoimmun betegségek – például a szklerózis multiplex, pikkelysömör, krónikus ízületi gyulladás, sőt a cukorbetegség– hátterében is ezt feltételezik.

Hiányát összefüggésbe hozzák a vastagbél- és az emlődaganattal.

A D-vitamin túladagolásról szóló mítoszok és tévhitek

A pótlástól sokan azért tartanak, mert félnek a túladagolástól. Fontos azonban tudni, hogy a megfelelő mennyiség betartásával a kockázat minimális. A D-vitamin túladagolása rendkívül ritka, mivel szervezetünk rendelkezik olyan mechanizmusokkal, amelyek segítenek megelőzni a káros hatásokat. Az ajánlott napi mennyiséget egyáltalán nem nehéz betartani.