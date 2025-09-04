Bár a nyáron felhalmozott készletekből szervezetünk még hetekig gazdálkodni tud, szeptember végére-október közepére ezek teljesen kimerülnek. Ha szeptember végétől, vagy október elejétől nem kezdjük el pótolni a D-vitamint étrend-kiegészítők formájában, hiányállapot alakulhat ki, amely számos kellemetlen és hosszabb távon súlyos következménnyel járhat.
A D-vitamin segíti a kalcium és a foszfor felszívódását, így hozzájárul az erős csontok, fogak felépítéséhez, és véd a csontritkulás ellen. Támogatja az immunrendszer működését, csökkenti a fertőzésekkel szembeni fogékonyságot, és segít a gyulladásos folyamatok megelőzésében.
Emellett javítja a közérzetet, szerepet játszik a hormonális egyensúly fenntartásában, valamint hatással van a szív- és érrendszer egészségére.
Hiánya növeli többek között az autoimmun betegségek, egyes daganatok és a magas vérnyomás kockázatát is.
Azonban ez tévhit. Bár néhány élelmiszer – például a halak, a tojás vagy a tejtermékek – tartalmaz D-vitamint, ezek mennyisége messze elmarad a szükségestől.
Egy átlagos felnőttnek naponta 1500–2000 egység D-vitaminra van szüksége, míg elhízás esetén a javasolt mennyiség akár 2000–4000 NE is lehet. Gyermekeknél a szükséglet életkortól függ: kisgyermekeknél kb. 400 NE, serdülőknél már akár 1000 NE is indokolt lehet.
Ennyi mennyiséget kizárólag ételekből lehetetlen lenne fedezni, ezért a D-vitaminpótlás tabletta, kapszula, spray, cukorka vagy D-vitamin gumivitamin (gyerekeknek) formában elengedhetetlen.
Ha nem gondoskodunk a megfelelő pótlásról, annak rövid távon az lehet a következménye, hogy immunrendszerünk gyengül, azaz gyakrabban lehetünk betegek az őszi-téli hónapokban, és nehezebben gyógyulunk ki például egy influenza fertőzésből. Általában február–március környékén tetőzik az influenzajárvány, amely részben az alacsony D-vitamin-szinttel hozható összefüggésbe. Hosszabb távon pedig komolyabb problémák jelentkezhetnek:
A pótlástól sokan azért tartanak, mert félnek a túladagolástól. Fontos azonban tudni, hogy a megfelelő mennyiség betartásával a kockázat minimális. A D-vitamin túladagolása rendkívül ritka, mivel szervezetünk rendelkezik olyan mechanizmusokkal, amelyek segítenek megelőzni a káros hatásokat. Az ajánlott napi mennyiséget egyáltalán nem nehéz betartani.
Mivel a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, érdemes étkezés közben vagy közvetlenül utána bevenni, lehetőleg zsírt is tartalmazó fogással együtt. Így tud a szervezet a leghatékonyabban hozzájutni a bevitt mennyiséghez. A patikákban és bioboltokban kapható étrend-kiegészítők könnyen elérhető és hatékony módot kínálnak az elegendő mennyiségű D-vitaminbevitel biztosítására.
Az őszi-téli hónapokban tehát nem luxus, hanem szükséglet a rendszeres D-vitamin-pótlás, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hideg, sötétebb időszakban is energikusak, ellenállóak és egészségesek maradjunk.