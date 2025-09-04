Hírlevél

Kolléganője talált rá a fiatal színésznőre, aki megpróbált öngyilkos lenni

Az őszi hónapok beköszöntével egyre rövidebbek a nappalok, és csökken a napsütéses órák száma. Míg nyáron akár napi néhány perc napozás is elegendő ahhoz, hogy szervezetünk hatalmas mennyiségű D-vitamint termeljen, addig szeptember végétől ez a lehetőség fokozatosan megszűnik.
Bár a nyáron felhalmozott készletekből szervezetünk még hetekig gazdálkodni tud, szeptember végére-október közepére ezek teljesen kimerülnek. Ha szeptember végétől, vagy október elejétől nem kezdjük el pótolni a D-vitamint étrend-kiegészítők formájában, hiányállapot alakulhat ki, amely számos kellemetlen és hosszabb távon súlyos következménnyel járhat.

Ősz, D-vitamin, vitamin, napsütés, vitaminszedés, D-vitaminszedés
Fotó: Shutterstock  

Miért is lett kardinális szerepe a D-vitaminnak az egészségmegőrzésben? 

A D-vitamin segíti a kalcium és a foszfor felszívódását, így hozzájárul az erős csontok, fogak felépítéséhez, és véd a csontritkulás ellen. Támogatja az immunrendszer működését, csökkenti a fertőzésekkel szembeni fogékonyságot, és segít a gyulladásos folyamatok megelőzésében. 

Emellett javítja a közérzetet, szerepet játszik a hormonális egyensúly fenntartásában, valamint hatással van a szív- és érrendszer egészségére. 

Hiánya növeli többek között az autoimmun betegségek, egyes daganatok és a magas vérnyomás kockázatát is.

Sokan gondolják, hogy a megfelelő táplálkozással biztosítható az ajánlott napi D-vitamin-bevitel

Azonban ez tévhit. Bár néhány élelmiszer – például a halak, a tojás vagy a tejtermékek – tartalmaz D-vitamint, ezek mennyisége messze elmarad a szükségestől. 

Egy átlagos felnőttnek naponta 1500–2000 egység D-vitaminra van szüksége, míg elhízás esetén a javasolt mennyiség akár 2000–4000 NE is lehet. Gyermekeknél a szükséglet életkortól függ: kisgyermekeknél kb. 400 NE, serdülőknél már akár 1000 NE is indokolt lehet.

Ennyi mennyiséget kizárólag ételekből lehetetlen lenne fedezni, ezért a D-vitaminpótlás tabletta, kapszula, spray, cukorka vagy D-vitamin gumivitamin (gyerekeknek) formában elengedhetetlen.

Woman in bikini and hat on the beach. Model back, tanned sexy body
Nyáron akár napi néhány perc napozás is elegendő ahhoz, hogy szervezetünk hatalmas mennyiségű D-vitamint termeljen
Fotó: Shutterstock
Fotó: Shutterstock

Mi lehet a következménye annak, ha nem gondoskodunk a D-vitamin pótlásáról?

Ha nem gondoskodunk a megfelelő pótlásról, annak rövid távon az lehet a következménye, hogy immunrendszerünk gyengül, azaz gyakrabban lehetünk betegek az őszi-téli hónapokban, és nehezebben gyógyulunk ki például egy influenza fertőzésből. Általában február–március környékén tetőzik az influenzajárvány, amely részben az alacsony D-vitamin-szinttel hozható összefüggésbe. Hosszabb távon pedig komolyabb problémák jelentkezhetnek:

  • Könnyebben betegszünk meg télen, és sokkal nehezebben lábalunk ki belőle. 
  • Hiánya hosszabb távon csontritkuláshoz, izomgyengeséghez vezethet. Ha a hiány már magzati kortól, kisgyermekkortól fennáll, akkor nem is alakulnak ki a megfelelően erős csontok, és idősebb korban ebből kezd el veszíteni az ember.
  • Hat a termékenységre is: hiányában rendszertelenné válhat a nők menstruációja, nehezebben esnek teherbe, és könnyebben elvetélhetnek.
  • Szív- és érrendszeri betegségekhez vezet, hiányában magasabb lesz a vérnyomás.
  • Autoimmun betegségek – például a szklerózis multiplex, pikkelysömör, krónikus ízületi gyulladás, sőt a cukorbetegség– hátterében is ezt feltételezik.
  • Hiányát összefüggésbe hozzák a vastagbél- és az emlődaganattal.

A D-vitamin túladagolásról szóló mítoszok és tévhitek

A pótlástól sokan azért tartanak, mert félnek a túladagolástól. Fontos azonban tudni, hogy a megfelelő mennyiség betartásával a kockázat minimális. A D-vitamin túladagolása rendkívül ritka, mivel szervezetünk rendelkezik olyan mechanizmusokkal, amelyek segítenek megelőzni a káros hatásokat. Az ajánlott napi mennyiséget egyáltalán nem nehéz betartani. 

Hogyan és mikor adagoljuk a D-vitamint?

Mivel a D-vitamin zsírban oldódó vitamin, érdemes étkezés közben vagy közvetlenül utána bevenni, lehetőleg zsírt is tartalmazó fogással együtt. Így tud a szervezet a leghatékonyabban hozzájutni a bevitt mennyiséghez. A patikákban és bioboltokban kapható étrend-kiegészítők könnyen elérhető és hatékony módot kínálnak az elegendő mennyiségű D-vitaminbevitel biztosítására.

Az őszi-téli hónapokban tehát nem luxus, hanem szükséglet a rendszeres D-vitamin-pótlás, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hideg, sötétebb időszakban is energikusak, ellenállóak és egészségesek maradjunk.


 

 

