Kiderült: kapcsolat van a stressz és a dehidratáltság között

Nem véletlen, hogy amikor kevesebb vizet iszunk, fizikailag is rosszabbul érezzük magunkat és a stressztűrő képességünk is csökken. A Liverpool John Moores Egyetem dehidratáltság-kutatása – melyről cikket a Journal of Applied Physiology közölt – rámutatott, hogy azoknak, akik napi másfél liternél kevesebb vizet fogyasztottak, 50 százalékkal magasabb lett a kortizolszintjük, mint azoknak, akik elérték a napi javasolt mennyiséget.

Amikor kevesebb vizet iszunk, fizikailag is rosszabbul érezzük magunkat és a stressztűrő képességünk is csökken

Fotó: Shutterstock

Mit mutatott még az említett dehidratáltság-vizsgálat?

A Liverpool John Moores Egyetem kutatásában egészséges fiatal felnőtteket osztottak két csoportra: az egyik magas, a másik alacsony folyadékbevitellel élt. Egy héten keresztül monitorozták a megszokott folyadékfogyasztási szokásaikat, közben folyamatosan vettek az alanyoktól vér- és vizeletmintát, hogy információt nyerjenek a hidratáltsági szintjükről. Ezután mindkét csoport részt vett egy valós stresszhelyzetben, nevezetesen a Trier Szociális Stressz Teszten, amely egy szimulált állásinterjúból és fejszámolási feladatokból állt. A résztvevők mindannyian izgultak a feladat során, ám a kevesebbet ivó csoport nyálmintáiban jóval magasabb kortizolszintet mutattak ki.

Dehidratáltság − Mi történik ilyenkor az agyban?

Amikor a test érzékeli, hogy nem áll rendelkezésére elegendő folyadék, a hipotalamusz ezt észleli, majd közvetlenül befolyásolja a kortizoltermelést.

Ebből arra a következtetésre jutottak a szakemberek, hogy a víz nem csupán szomjoltó, de alapvető természetes „eszköz” is arra, hogy szervezetünk ellenállóbb legyen a stresszel szemben.

Hogyan ellenőrizhető a dehidratáltság?

A vizelet színe rengeteget elárul a dehidratáltságról. Ha világossárga, akkor megfelelő a hidratáltság. A sötétsárga szín arra utalhat, hogy nem ittunk elegendő folyadékot. Az említett kutatás vezetője, Neil Walsh professzor azt tanácsolja, hogy mindig legyen nálunk egy palack víz a stresszes helyzetek esetére, legyen az előadás, zárt térben való tartózkodás, állásinterjú vagy megbeszélés.