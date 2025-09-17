Hírlevél

Ki ne hagyd az étrendedből! A dió 8 tudományosan igazolt egészségügyi hatása

Létezik egy csodaélelmiszer, ami amellett, hogy finom alapanyaga egyes salátáknak és süteményeknek, rendkívüli módon támogatja szervezetünk egészségét is. A dió áldásos hatásait még felsorolni is hosszú – összegyűjtöttünk 8 dolgot, ami miatt érdemes naponta fogyasztani ebből az apró csonthéjasból.
A diófák akár a 40 méteres magasságot is elérhetik, természetes előfordulási területük Délkelet-Európától egészen Japánig terjed, de megtalálhatók Észak- és Dél-Amerika egyes vidékein is. A legismertebb és étkezés céljára leggyakrabban termesztett faj a közönséges dió. 

dió
A dió fogyasztása számos jótékony hatással bír a szervezetre
Fotó: shine.graphics / Shutterstock

A dió termesztése és fogyasztása több ezer éves múltra tekint vissza

Már a Selyemúton is fontos kereskedelmi árunak számított, a Perzsa Birodalomban pedig királyi csemegének tartották. Az indiai ajurvéda orvoslásban bőrproblémák kezelésére és általános egészségvédő ételként használták, a kínai gyógyászatban pedig elsősorban a vese és a tüdő erősítésére ajánlották. Európában a középkorban nemcsak magját és olaját fogyasztották, hanem a faanyagát is nagy becsben tartották. Magyarországon a népi gyógyászat vértisztítóként, gyomor- és bélpanaszok enyhítésére, valamint sebek kezelésére alkalmazta. Az 1700-as években az európai telepesek vitték magukkal Észak-Amerikába, ahol aztán gyorsan beépült az emberek étrendjébe, és máig fontos alapanyaga az amerikai konyhának.

Walnuts kernels and whole walnuts on wooden background. Whole and chopped walnuts on wooden background
Fotó: catalincastravet / Shutterstock

A dió tápértéke és élettani hatásai

Még felsorolni is sok, mennyi mindenre van jótékony hatással a dió. Már néhány szem rendszeres fogyasztása is hozzájárulhat az egészség megőrzéséhez.

  1. Kitűnő antioxidáns-forrás: a dió rendkívül gazdag antioxidánsokban, E-vitaminja és melatoninja segítenek semlegesíteni a káros szabadgyököket, és csökkentik a „rossz” LDL-koleszterin szintjét, mérsékelve így az érelmeszesedés kockázatát.
  2. Egyedülállóan magas alfa-linolénsav (ALA) tartalommal bír, ami egy esszenciális zsírsav, és elengedhetetlen a szív- és érrendszer egészsége szempontjából. Érdemes sok diót enni, mert a szervezetünk nem képes az alfa-linolénsavat előállítani. 
  3. Rendszeres fogyasztása mérsékli a krónikus gyulladások kialakulásának esélyét. Az érrendszer és az ízületek hosszú évekig egészségesek maradhatnak, ha a diót beiiktatjuk az étrendünkbe. 
  4. Klinikai vizsgálatok is bizonyítják, hogy a dióolaj fogyasztása hozzájárulhat az éhgyomri vércukorszint csökkentéséhez, ami különösen a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében és kezelésében fontos.
  5. Ha naponta pár szem diót elfogyasztunk, sokat tettünk szívünk egészségéért.
  6. Nem véletlenül van agy formája: a dióban található omega-3 zsírsavak és antioxidánsok hozzájárulnak a memória és a koncentráció javításához.
  7. Férfiaknál tapasztalták, hogy a diófogyasztás javíthatja a spermiumok minőségét és számát.
  8. Fehérjetartalma egészen döbbenetes: 100 gramm dióbél közel 9 gramm fehérjét tartalmaz, amely értékes kiegészítője lehet a növényi alapú étrendnek, sportolók számára is.
clean walnuts (core) exposed for sale in the store. Nuts consumption. Raw, no shell
Fotó: Bogdan  Vacarciuc / Shutterstock

Annyira finom! De mennyi diót érdemes fogyasztani?

A kutatások alapján napi egy marék, körülbelül 30 gramm dió ideális mennyiségnek tekinthető, vagyis azért legyen egyfajta mértékletesség bennünk, ha diófogyasztásról van szó. A 30 gramm bőven elegendő ahhoz, hogy érezhetően támogassa a szív- és érrendszeri egészséget, miközben nem terheli túl a szervezetet a magas kalóriatartalom miatt.

A dió nem véletlenül kapott kiemelt szerepet számos kultúrában: jelképezi a termékenységet, a bőséget és az egészséget. Értékes tápanyagai révén hatékonyan járul hozzá a betegségek megelőzéséhez és a vitalitás megőrzéséhez. Akár önmagában, akár salátákban, süteményekben vagy olaj formájában fogyasztva, a dió igazi szuperélelmiszer, amelynek rendszeres helye kell, hogy legyen az étrendünkben.

 

