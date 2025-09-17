Ki ne hagyd az étrendedből! A dió 8 tudományosan igazolt egészségügyi hatása

A diófák akár a 40 méteres magasságot is elérhetik, természetes előfordulási területük Délkelet-Európától egészen Japánig terjed, de megtalálhatók Észak- és Dél-Amerika egyes vidékein is. A legismertebb és étkezés céljára leggyakrabban termesztett faj a közönséges dió.
Már a Selyemúton is fontos kereskedelmi árunak számított, a Perzsa Birodalomban pedig királyi csemegének tartották. Az indiai ajurvéda orvoslásban bőrproblémák kezelésére és általános egészségvédő ételként használták, a kínai gyógyászatban pedig elsősorban a vese és a tüdő erősítésére ajánlották. Európában a középkorban nemcsak magját és olaját fogyasztották, hanem a faanyagát is nagy becsben tartották. Magyarországon a népi gyógyászat vértisztítóként, gyomor- és bélpanaszok enyhítésére, valamint sebek kezelésére alkalmazta. Az 1700-as években az európai telepesek vitték magukkal Észak-Amerikába, ahol aztán gyorsan beépült az emberek étrendjébe, és máig fontos alapanyaga az amerikai konyhának.
Még felsorolni is sok, mennyi mindenre van jótékony hatással a dió. Már néhány szem rendszeres fogyasztása is hozzájárulhat az egészség megőrzéséhez.
A kutatások alapján napi egy marék, körülbelül 30 gramm dió ideális mennyiségnek tekinthető, vagyis azért legyen egyfajta mértékletesség bennünk, ha diófogyasztásról van szó. A 30 gramm bőven elegendő ahhoz, hogy érezhetően támogassa a szív- és érrendszeri egészséget, miközben nem terheli túl a szervezetet a magas kalóriatartalom miatt.
A dió nem véletlenül kapott kiemelt szerepet számos kultúrában: jelképezi a termékenységet, a bőséget és az egészséget. Értékes tápanyagai révén hatékonyan járul hozzá a betegségek megelőzéséhez és a vitalitás megőrzéséhez. Akár önmagában, akár salátákban, süteményekben vagy olaj formájában fogyasztva, a dió igazi szuperélelmiszer, amelynek rendszeres helye kell, hogy legyen az étrendünkben.