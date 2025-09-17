Ki ne hagyd az étrendedből! A dió 8 tudományosan igazolt egészségügyi hatása

A diófák akár a 40 méteres magasságot is elérhetik, természetes előfordulási területük Délkelet-Európától egészen Japánig terjed, de megtalálhatók Észak- és Dél-Amerika egyes vidékein is. A legismertebb és étkezés céljára leggyakrabban termesztett faj a közönséges dió.

A dió fogyasztása számos jótékony hatással bír a szervezetre

Fotó: shine.graphics / Shutterstock

A dió termesztése és fogyasztása több ezer éves múltra tekint vissza

Már a Selyemúton is fontos kereskedelmi árunak számított, a Perzsa Birodalomban pedig királyi csemegének tartották. Az indiai ajurvéda orvoslásban bőrproblémák kezelésére és általános egészségvédő ételként használták, a kínai gyógyászatban pedig elsősorban a vese és a tüdő erősítésére ajánlották. Európában a középkorban nemcsak magját és olaját fogyasztották, hanem a faanyagát is nagy becsben tartották. Magyarországon a népi gyógyászat vértisztítóként, gyomor- és bélpanaszok enyhítésére, valamint sebek kezelésére alkalmazta. Az 1700-as években az európai telepesek vitték magukkal Észak-Amerikába, ahol aztán gyorsan beépült az emberek étrendjébe, és máig fontos alapanyaga az amerikai konyhának.

Fotó: catalincastravet / Shutterstock

A dió tápértéke és élettani hatásai

Még felsorolni is sok, mennyi mindenre van jótékony hatással a dió. Már néhány szem rendszeres fogyasztása is hozzájárulhat az egészség megőrzéséhez.