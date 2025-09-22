Ekcéma ősszel, avagy hogyan enyhíthetők és szüntethetők meg a zavaró tünetek?
33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Vágólapra másolva!
Amikor a könnyed len- és pamutruhákat felváltják a kevésbé szellős, vastag, kötött öltözékek, az az érzékeny bőrűek számára mindent jelent, csak jót nem. Aki egyszer az ekcéma fogságába esett, annak tünetei felerősödhetnek ősszel, hiszen a zártabb öltözködés miatt a bőr nehezebben tud szellőzni.
Sokan küzdenek ősszel viszketéssel, vörösödéssel karon és arcon egyaránt. A helyzeten az sem segít, hogy szeptembertől egyre kevesebb napfényhez jut a bőr, egyre többet tartózkodunk fűtött helyiségekben – mindez kedvez az ekcéma tüneteinek megjelenésének.
Az alábbi módszerekkel csökkenthetők és megszüntethetők az ekcéma kellemetlen tünetei
Az állati szőr és a poratka sokat ronthat az ekcémával küzdők helyzetén. Amikor csak lehet, takarítsuk fel az állati szőrt, mossunk fel és szellőztessünk sűrűn, és amennyiben lehetőség nyílik, cseréljük a kárpitot egyszerűen takarítható padlóra, ezekről ugyanis könnyebben feltakarítható a por és a szőr.
Fordítsunk kiemelt figyelmet arra, milyen élelmiszereket viszünk be a szervezetünkbe. Az ekcéma szempontjából kifejezetten problémás lehet minden olyan étel vagy fűszer, amely képes keresztallergia kiváltására. Kerülendő többek között a paradicsom, a tojás, a hal, a tejtermékek és a citrusfélék.
Kerüljük az irritáló kozmetikumokat, a különféle öblítőket és hajfestékeket. Válasszunk természetes alapanyagokból készült testápolót, kéz- és arckrémet, mosószerek közül pedig hipoallergén termékeket.
Kádfürdő helyett inkább zuhanyozzunk, mert egyrészt segít az őszi ekcéma enyhítésében, másrészt pedig nem távolítja el a bőr hámrétegét úgy, mint a kádfürdőzés.
Aludjunk eleget, mert ellenkező esetben túlhajszoltak leszünk, ahonnét csupán egy lépés az ekcéma fellángolása.
Amennyiben a tünetek nem enyhülnek, keressünk fel szakorvost. Lehetséges, hogy ekcéma elleni szteroidos krémet ír fel. Amint a tünetek elmúlnak általa, fokozatosan csökkentsük a krém használatát, mert hozzászokás alakulhat ki.
Az ekcéma tüneteit a vírusfertőzések is fokozhatják. Különösen veszélyes lehet ilyen szempontból az őszi megfázás. Igyekezzünk vitaminokkal is erősíteni immunrendszerünket, fogyasszunk személyre szabott, biztonságos és tápláló ételeket, kerüljük tartózkodjunk a szabadban, amikor csak lehet.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!