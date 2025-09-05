Sokáig akar élni? Akkor ezt a szupergyümölcsöt ne hagyja ki!

Ez a harang alakú gyümölcs ráncos, bőrszerű héjjal rendelkezik, és az egyik legédesebb gyümölcsnek számít. Illata csábító, formája, mérete és színe változatos: találkozhatunk fehér, fekete és vörös fügével is. A legnépszerűbb fajták közé tartozik a fekete, az adriai füge, a barna török, a calymirna és a kadota.
A fügének szeptembertől van a szezonja, frissen fogyasztva rengeteg vitaminhoz és ásványi anyaghoz juthatunk általa: A-vitamin, B1- és B2-vitamin, antioxidánsok és omega-zsírsavak is találhatók benne. Aszalva szintén rendkívül finom, ráadásul hosszú ideig eltartható, és sokoldalúan felhasználható: önmagában fogyasztva, desszertekben vagy akár különféle ételek kiegészítőjeként.
Felsorolni is sok, mennyi jótékony hatása van a fügének. Íme néhány terület, ahol segítségünkre lehet egészségünk fenntartásában:
Érdemes mindig friss gyümölcsöt választani, a fonnyadt, megpuhult darabokat kerüljük. A hűtő leghidegebb részében, zacskóban tároljuk. Az egyetlen, amire ügyelni érdemes: a túlzott fügefogyasztás hasmenést okozhat.
100 gramm füge mindössze 74 kalóriát tartalmaz, zsírtartalma elenyésző, ugyanakkor sok szénhidrátot és rostot rejt. Ezért ideális része lehet az egészséges, kiegyensúlyozott étrendnek.