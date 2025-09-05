Hírlevél

Sokáig akar élni? Akkor ezt a szupergyümölcsöt ne hagyja ki!

Ennek a különleges mediterrán gyümölcsnek a szezonja épp most van, aszalt formában pedig egész évben elérhető. A füge édes ízével és illatával hódít, ráadásul egészségünkre gyakorolt számtalan áldásos hatása miatt is érdemes beépíteni az étrendbe.
Ez a harang alakú gyümölcs ráncos, bőrszerű héjjal rendelkezik, és az egyik legédesebb gyümölcsnek számít. Illata csábító, formája, mérete és színe változatos: találkozhatunk fehér, fekete és vörös fügével is. A legnépszerűbb fajták közé tartozik a fekete, az adriai füge, a barna török, a calymirna és a kadota.

friss füge, frissfüge
A füge ezer arca
Fotó: badebeli2 / Shutterstock

A friss füge különösen értékes

A fügének szeptembertől van a szezonja, frissen fogyasztva rengeteg vitaminhoz és ásványi anyaghoz juthatunk általa: A-vitamin, B1- és B2-vitamin, antioxidánsok és omega-zsírsavak is találhatók benne. Aszalva szintén rendkívül finom, ráadásul hosszú ideig eltartható, és sokoldalúan felhasználható: önmagában fogyasztva, desszertekben vagy akár különféle ételek kiegészítőjeként. 

friss füge, frissfüge
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A füge áldásos hatásai

Felsorolni is sok, mennyi jótékony hatása van a fügének. Íme néhány terület, ahol segítségünkre lehet egészségünk fenntartásában:

  • Szájápolás: 2-3 fügelevél elrágcsálása és vízzel való gargalizálás hatékony lehet a rossz lehelet és a szájfekély ellen.
  • Szexuális vitalitás: a fügét régóta alkalmazzák a szexuális gyengeség orvoslására. Ha 4-5 szem fügét egy éjszakára tejbe áztatunk, majd reggel elfogyasztjuk, fokozhatja a libidót.
  • Vesekő: hat szem fügét forraljunk fel egy csésze vízben, majd fogyasszuk naponta egy hónapon át – segíthet a vesekövek megszüntetésében.
  • Bőrproblémák: az összetört füge pakolásként remekül alkalmazható pattanások és bőrhibák ellen. A levele, szára és tejszerű nedve alkalmas szemölcsök kezelésére, ráadásul öregedésgátló hatása is ismert.
  • Cukorbetegség: a füge magas káliumtartalmának köszönhetően segíthet csökkenteni az inzulinszintet. A fügemag mézzel elkeverve (naponta fogyasztva) hozzájárulhat a diabétesz kordában tartásához, emellett a füge levele szintén hatásos lehet a vércukorszint szabályozásában.
  • Csontok: a benne található kalcium erősíti a csontokat.
  • Bárányhimlő: a betegség korai szakaszában enyhítheti a tüneteket.
  • Fogyás: magas rosttartalma miatt segíthet a testsúlycsökkentésben.
  • Torokfájás: az aszalt fügéből és mézből készült keverék enyhítheti a torokfájást.
  • Székrekedés: áztatott aszalt füge mézzel fogyasztva természetes megoldást kínál a székrekedés ellen.
friss füge, frissfüge
Fotó: bonchan / Shutterstock

Fontos tanácsok a fügéhez

Érdemes mindig friss gyümölcsöt választani, a fonnyadt, megpuhult darabokat kerüljük. A hűtő leghidegebb részében, zacskóban tároljuk. Az egyetlen, amire ügyelni érdemes: a túlzott fügefogyasztás hasmenést okozhat.

100 gramm füge mindössze 74 kalóriát tartalmaz, zsírtartalma elenyésző, ugyanakkor sok szénhidrátot és rostot rejt. Ezért ideális része lehet az egészséges, kiegyensúlyozott étrendnek.

 

 

