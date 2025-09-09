7 nyomós érv, hogy miért fogyassz sok gesztenyét idén ősszel

Számos értékes vitamint és ásványi anyagot biztosít szervezetünk számára. Különösen jelentős a gesztenye réz-, mangán-, kalcium-, magnézium- és káliumtartalma, valamint bőségesen található benne E-, C- és többféle B-vitamin is. Magas szénhidráttartalma miatt kiváló alternatívája lehet a gabonaféléknek vagy a burgonyának, miközben rostokban is gazdag, amelyek elősegítik az emésztést, fokozzák a jóllakottságérzetet, és hozzájárulnak az egészséges bélműködéshez. Hazánkban leggyakrabban a szelídgesztenyével találkozunk, a nagyobb szemű fajtát, a marónit leginkább sütve vagy püréként fogyasztjuk, míg a kisebb méretűből leginkább gesztenyeliszt készül, ami az utóbbi években hazánkban is egyre népszerűbb. (A vadgesztenye termése kifejezetten mérgező. Kizárólag a szelídgesztenyéből készült ételek ehetők). Nem tartalmaz allergén összetevőket, így gyakorlatilag bárki fogyaszthatja.
1. Az egyik legnagyobb előnye, hogy antioxidánsokban, köztük luteinben gazdag, ami a szem egészségének védelmében játszik szerepet. A lutein képes felhalmozódni a retinában, és óvja a szemet a kék fény okozta károsodásoktól, éppen ezért különösen ajánlott azok számára, akik sokat ülnek monitor előtt.
2. Rosttartalma támogatja a bélflóra egyensúlyát, magas káliumtartalma a szív működését segíti, C-vitaminja pedig antioxidánsként hozzájárul a sejtek regenerációjához.
3. A vércukorszint szabályozásában is segíthet: alacsony glikémiás indexének köszönhetően hozzájárul a stabil vércukorszint fenntartásához, és a szénhidrátanyagcsere-zavarokkal küzdők étrendjébe is jól beilleszthető.
4. A gesztenye folátban is gazdag: 100 gramm gesztenye 62 mikrogramm folátot tartalmaz, amely elengedhetetlen a vörösvértestek képződéséhez és a DNS szintéziséhez, különösen várandósság idején.
5. Mivel gluténmentes, a gluténérzékenyek is biztonsággal fogyaszthatják, akár lisztként, akár más feldolgozott formában.
6. Húsokhoz és édességekhez egyaránt felhasználható, és garantáltan ízleni fog a gesztenyével készült étel.
7. A szelídgesztenye leveléből a népi gyógyászatban főzetet készítettek, és légcsőhurut, köhögés kezelésére használták.
Egy, a BMC Genomic Data folyóiratban 2023-ban publikált kutatás szerint a szelídgesztenye (egészen pontosan a Marrone Di Chiusa Pesio fajtája)rendkívül jól képes alkalmazkodni különböző ökológiai körülményekhez. Ez a tulajdonság kulcsfontosságú lehet a fenntartható mezőgazdaság és erdészet szempontjából, különösen a változó éghajlati viszonyok között.
A gesztenye frissen októbertől márciusig kapható, fagyasztott, feldolgozott formában egész évben megvásárolható és sokoldalúan felhasználható. A legklasszikusabb forma a sült gesztenye, illetve a házilag készített gesztenyepüré, amelyet akár fagyasztva is tárolhatunk, hogy bármikor elővehessük egy sütemény vagy desszert elkészítéséhez. Használhatjuk levesekhez, húsok töltelékeként vagy mártásként is. A gesztenyeliszt enyhén édeskés íze miatt kiváló alapanyaga lehet süteményeknek, palacsintáknak, muffinoknak, tortáknak, sőt kenyereknek és egyéb pékáruknak is.
100 gramm megtisztított, nyers gesztenye körülbelül 200 kalóriát tartalmaz. Ennek legnagyobb része szénhidrát (44 g), amely főként keményítő formájában van jelen. Emellett nagyjából 1 g növényi fehérje, 1-2 g zsír és 5 g rost található benne, vagyis a gesztenye a legtöbb diófélénél jóval alacsonyabb zsírtartalommal bír, így energiatartalma is mérsékeltebb.