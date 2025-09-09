7 nyomós érv, hogy miért fogyassz sok gesztenyét idén ősszel

Számos értékes vitamint és ásványi anyagot biztosít szervezetünk számára. Különösen jelentős a gesztenye réz-, mangán-, kalcium-, magnézium- és káliumtartalma, valamint bőségesen található benne E-, C- és többféle B-vitamin is. Magas szénhidráttartalma miatt kiváló alternatívája lehet a gabonaféléknek vagy a burgonyának, miközben rostokban is gazdag, amelyek elősegítik az emésztést, fokozzák a jóllakottságérzetet, és hozzájárulnak az egészséges bélműködéshez. Hazánkban leggyakrabban a szelídgesztenyével találkozunk, a nagyobb szemű fajtát, a marónit leginkább sütve vagy püréként fogyasztjuk, míg a kisebb méretűből leginkább gesztenyeliszt készül, ami az utóbbi években hazánkban is egyre népszerűbb. (A vadgesztenye termése kifejezetten mérgező. Kizárólag a szelídgesztenyéből készült ételek ehetők). Nem tartalmaz allergén összetevőket, így gyakorlatilag bárki fogyaszthatja.

A gesztenye jótékony hatásai 7 érv, hogy miért fogassz belőle sokat ősszel

1. Az egyik legnagyobb előnye, hogy antioxidánsokban, köztük luteinben gazdag, ami a szem egészségének védelmében játszik szerepet. A lutein képes felhalmozódni a retinában, és óvja a szemet a kék fény okozta károsodásoktól, éppen ezért különösen ajánlott azok számára, akik sokat ülnek monitor előtt.

2. Rosttartalma támogatja a bélflóra egyensúlyát, magas káliumtartalma a szív működését segíti, C-vitaminja pedig antioxidánsként hozzájárul a sejtek regenerációjához.

3. A vércukorszint szabályozásában is segíthet: alacsony glikémiás indexének köszönhetően hozzájárul a stabil vércukorszint fenntartásához, és a szénhidrátanyagcsere-zavarokkal küzdők étrendjébe is jól beilleszthető.

4. A gesztenye folátban is gazdag: 100 gramm gesztenye 62 mikrogramm folátot tartalmaz, amely elengedhetetlen a vörösvértestek képződéséhez és a DNS szintéziséhez, különösen várandósság idején.

5. Mivel gluténmentes, a gluténérzékenyek is biztonsággal fogyaszthatják, akár lisztként, akár más feldolgozott formában.

6. Húsokhoz és édességekhez egyaránt felhasználható, és garantáltan ízleni fog a gesztenyével készült étel.