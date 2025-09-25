Hírlevél

Történelmi magyar kincset találhattak az Adrián

Őszi hajhullás − Meddig normális és mikor kezdj el aggódni?

Az ősz a változások évszaka: ahogy színeket vált a természet, úgy változik szervezetünk tápanyagigénye, anyagcseréje, emellett bőrünk és hajunk is más típusú ápolást kíván. Sokaknál jelentkezhet ilyenkor hajhullás, de a legtöbben nem tudják, mikor tekinthető természetesnek a jelenség, és mikor érdemes komolyabban foglalkozni vele. Cikkünkben eláruljuk, és tippeket is adunk hajhullás ellen.
Nyáron a haj hosszú heteken, hónapokon át volt kitéve a tűző napnak, az erős UV-sugárzásnak, klóros vagy éppen sós tengervíznek. Ezek kivétel nélkül szárítják a hajat, gyengítik a hajszálakat, így őszre sokaknál fokozott hajvesztés jelentkezik. A hajhullásnak emellett köze lehet a nyári-őszi természetes hormonális változásokhoz is, például a prolaktin- és melatoninszint ingadozásához.

hajhullás
Hajhullás: mikor kezdj el aggódni miatta?
Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Meddig számít normálisnak a hajhullás ősszel?

Szakértők szerint napi 60–100 hajszál elvesztése teljesen természetes, hiszen a hajhagymák folyamatosan megújulnak. Aggodalomra adhat okot, ha a hajvesztés látványosan fokozódik, csomókban hullik vagy darabokban töredezik a haj, miközben új hajszálak nem nőnek a helyükre. 

Mindez tartós hajritkuláshoz vezethet és általában komolyabb probléma állhat a háttérben, mint puszta évszakváltás. 

Hair fall problem concept. Shocked Asian woman looking at many hair lost in her hand and comb.
Fotó: Pormezz / Shutterstock

Mi okozhatja a kóros hajhullást?

Az átlagosnál erősebb hajvesztést több tényező válthatja ki, ilyenek például az alábbiak:

  • Genetikai adottságok
  • Menopauza (gyakori a hajszálak elvékonyodása)
  • Gyógyszerek 
  • Gyulladásos betegségek, többek között fogászati problémák
  • Vitaminhiány (különösen a vas- és a B-vitaminhiány okozhat hajhullást)
  • Fejbőrproblémák, például gombás fertőzés
  • Stressz és szorongás 
  • Szélsőséges diéták, amelyek tápanyaghiányt idéznek elő
  • Hormonális zavarok, például pajzsmirigyproblémák vagy PCOS
Woman applying hair conditioner. Isolated on white.
Fotó: B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock

Hogyan kezelhető házilag az őszi hajhullás?

Először is tárjuk fel a kiváltó okokat: végeztessünk laborvizsgálatokat, tartós vagy erős hajhullás esetén érdemes szakemberhez fordulni. Amennyiben „csak” évszakváltás okozza a hajhullást:

  • Fogyasszunk A-vitaminban, fehérjében és ásványi anyagokban gazdag élelmiszereket (sárgarépa, sütőtök, zöldborsó, halak, májak, tojás), a kiegyensúlyozott étrend ugyanis támogatja a hajhagymák működését). Amikor csak lehet, hagyjuk a hajat szobalevegőn magától megszáradni
  • Ne alkalmazzunk hajsütést vagy hajegyenesítést, ezek ugyanis nagy mértékben roncsolják a hajat. 
  • Érdemes némileg kevesebbet használni zseléből, waxból és hajlakkból is. 
  • Hajhullás ellen házilag készíthetünk pakolást olyan természetes alapanyagokból, mint amilyen az aloe vera, méz, Batana olaj , tojás, kókuszolaj vagy rozmaring. Erősíthetik a hajhagymákat, serkenthetik a fejbőr vérkeringését.

Ne keseredjünk el, ha ősz elején több haj marad a fésűn: ez a típusú hajhullás természetes és átmeneti folyamat, am a haj megújulását szolgálja.


 

 

