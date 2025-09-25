Őszi hajhullás − Meddig normális és mikor kezdj el aggódni?

Nyáron a haj hosszú heteken, hónapokon át volt kitéve a tűző napnak, az erős UV-sugárzásnak, klóros vagy éppen sós tengervíznek. Ezek kivétel nélkül szárítják a hajat, gyengítik a hajszálakat, így őszre sokaknál fokozott hajvesztés jelentkezik. A hajhullásnak emellett köze lehet a nyári-őszi természetes hormonális változásokhoz is, például a prolaktin- és melatoninszint ingadozásához.

Hajhullás: mikor kezdj el aggódni miatta?

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Meddig számít normálisnak a hajhullás ősszel?

Szakértők szerint napi 60–100 hajszál elvesztése teljesen természetes, hiszen a hajhagymák folyamatosan megújulnak. Aggodalomra adhat okot, ha a hajvesztés látványosan fokozódik, csomókban hullik vagy darabokban töredezik a haj, miközben új hajszálak nem nőnek a helyükre.

Mindez tartós hajritkuláshoz vezethet és általában komolyabb probléma állhat a háttérben, mint puszta évszakváltás.

Fotó: Pormezz / Shutterstock

Mi okozhatja a kóros hajhullást?

Az átlagosnál erősebb hajvesztést több tényező válthatja ki, ilyenek például az alábbiak:

Genetikai adottságok

Menopauza (gyakori a hajszálak elvékonyodása)

Gyógyszerek

Gyulladásos betegségek, többek között fogászati problémák

Vitaminhiány (különösen a vas- és a B-vitaminhiány okozhat hajhullást)

Fejbőrproblémák, például gombás fertőzés

Stressz és szorongás

Szélsőséges diéták, amelyek tápanyaghiányt idéznek elő

Hormonális zavarok, például pajzsmirigyproblémák vagy PCOS

Fotó: B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock

Hogyan kezelhető házilag az őszi hajhullás?

Először is tárjuk fel a kiváltó okokat: végeztessünk laborvizsgálatokat, tartós vagy erős hajhullás esetén érdemes szakemberhez fordulni. Amennyiben „csak” évszakváltás okozza a hajhullást:

Fogyasszunk A-vitaminban, fehérjében és ásványi anyagokban gazdag élelmiszereket (sárgarépa, sütőtök, zöldborsó, halak, májak, tojás), a kiegyensúlyozott étrend ugyanis támogatja a hajhagymák működését). Amikor csak lehet, hagyjuk a hajat szobalevegőn magától megszáradni

Ne alkalmazzunk hajsütést vagy hajegyenesítést, ezek ugyanis nagy mértékben roncsolják a hajat.

Érdemes némileg kevesebbet használni zseléből, waxból és hajlakkból is.

Hajhullás ellen házilag készíthetünk pakolást olyan természetes alapanyagokból, mint amilyen az aloe vera, méz, Batana olaj , tojás, kókuszolaj vagy rozmaring. Erősíthetik a hajhagymákat, serkenthetik a fejbőr vérkeringését.

Ne keseredjünk el, ha ősz elején több haj marad a fésűn: ez a típusú hajhullás természetes és átmeneti folyamat, am a haj megújulását szolgálja.



