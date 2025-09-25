Őszi hajhullás − Meddig normális és mikor kezdj el aggódni?
47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Vágólapra másolva!
Az ősz a változások évszaka: ahogy színeket vált a természet, úgy változik szervezetünk tápanyagigénye, anyagcseréje, emellett bőrünk és hajunk is más típusú ápolást kíván. Sokaknál jelentkezhet ilyenkor hajhullás, de a legtöbben nem tudják, mikor tekinthető természetesnek a jelenség, és mikor érdemes komolyabban foglalkozni vele. Cikkünkben eláruljuk, és tippeket is adunk hajhullás ellen.
Nyáron a haj hosszú heteken, hónapokon át volt kitéve a tűző napnak, az erős UV-sugárzásnak, klóros vagy éppen sós tengervíznek. Ezek kivétel nélkül szárítják a hajat, gyengítik a hajszálakat, így őszre sokaknál fokozott hajvesztés jelentkezik. A hajhullásnak emellett köze lehet a nyári-őszi természetes hormonális változásokhoz is, például a prolaktin- és melatoninszint ingadozásához.
Meddig számít normálisnak a hajhullás ősszel?
Szakértők szerint napi 60–100 hajszál elvesztése teljesen természetes, hiszen a hajhagymák folyamatosan megújulnak. Aggodalomra adhat okot, ha a hajvesztés látványosan fokozódik, csomókban hullik vagy darabokban töredezik a haj, miközben új hajszálak nem nőnek a helyükre.
Mindez tartós hajritkuláshoz vezethet és általában komolyabb probléma állhat a háttérben, mint puszta évszakváltás.
Mi okozhatja a kóros hajhullást?
Az átlagosnál erősebb hajvesztést több tényező válthatja ki, ilyenek például az alábbiak:
Genetikai adottságok
Menopauza (gyakori a hajszálak elvékonyodása)
Gyógyszerek
Gyulladásos betegségek, többek között fogászati problémák
Vitaminhiány (különösen a vas- és a B-vitaminhiány okozhat hajhullást)
Fejbőrproblémák, például gombás fertőzés
Stressz és szorongás
Szélsőséges diéták, amelyek tápanyaghiányt idéznek elő
Hormonális zavarok, például pajzsmirigyproblémák vagy PCOS
Hogyan kezelhető házilag az őszi hajhullás?
Először is tárjuk fel a kiváltó okokat: végeztessünk laborvizsgálatokat, tartós vagy erős hajhullás esetén érdemes szakemberhez fordulni. Amennyiben „csak” évszakváltás okozza a hajhullást:
Fogyasszunk A-vitaminban, fehérjében és ásványi anyagokban gazdag élelmiszereket (sárgarépa, sütőtök, zöldborsó, halak, májak, tojás), a kiegyensúlyozott étrend ugyanis támogatja a hajhagymák működését). Amikor csak lehet, hagyjuk a hajat szobalevegőn magától megszáradni
Ne alkalmazzunk hajsütést vagy hajegyenesítést, ezek ugyanis nagy mértékben roncsolják a hajat.
Érdemes némileg kevesebbet használni zseléből, waxból és hajlakkból is.
Hajhullás ellen házilag készíthetünk pakolást olyan természetes alapanyagokból, mint amilyen az aloe vera, méz, Batana olaj , tojás, kókuszolaj vagy rozmaring. Erősíthetik a hajhagymákat, serkenthetik a fejbőr vérkeringését.
Ne keseredjünk el, ha ősz elején több haj marad a fésűn: ez a típusú hajhullás természetes és átmeneti folyamat, am a haj megújulását szolgálja.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Ne maradjon le az ORIGO cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!