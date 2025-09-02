Hírlevél

Rendkívüli

Fény derült a zöld tea titkára: védhet egy rettegett betegséggel szemben

kiló

Meglepő veszély leselkedik az iskolás gyerekekre – mutatjuk, mire figyeljen

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
A táska a gyermek mindennapi társa és a sikeres tanulás egyik kulcseleme. Nem elég azonban, ha az iskolatáska praktikus, fontos az is, hogy hosszú távon hozzájáruljon a gerinc egészségéhez és a gyermek jó közérzetéhez.
A túl nehéz vagy rosszul kialakított táska hosszú távon komoly problémákat okozhat: tartáshibát, izommerevséget, sőt, akár gerincferdülést is. Éppen ezért a szakemberek minden évben hangsúlyozzák, mennyire lényeges a megfelelő iskolatáska-modell kiválasztása és a súly figyelemmel kísérése. Ha szem előtt tartjuk az egészségkímélő szempontokat az iskolatáska kiválasztásánál és viselésénél, akkor hosszú távon meghatározzuk gyermekünk testi-lelki harmóniáját. Egy megfelelő táska segítségével a diák magabiztosabban és szervezettebben kezdheti meg a tanévet. 

Milyen súlyú iskolatáska az optimális? Komoly egészségkárosodása lehet a gyereknek, ha ennél súlyosabbat cipel, iskola, iskolakezdés, 2025
A táska a gyermek mindennapi társa és a sikeres tanulás egyik kulcseleme
Fotó: Shutterstock/Yuganov Konstantin

Mennyi lehet az iskolatáska súlya?

Orvosi ajánlás szerint:

  • 1–2. osztályban legfeljebb 2,5 kg,
  • 3–4. osztályban maximum 3,5 kg,
  • 5–6. osztályban körülbelül 4,5 kg,
  • felsőbb évfolyamokon (7–9. osztály) pedig nagyjából 5 kg a javasolt határ.

A hangsúly tehát azon van, hogy az iskolatáska súlya ne lépje túl a gyermek testsúlyának egy bizonyos arányát, és ne okozzon aránytalan terhelést a fejlődő gerincnek. Amikor nem lehet bent hagyni a táskát az iskolában, vagy a család nem autóval közlekedik, már néhány gramm is sokat számít, főleg az 1. és 2. osztályosok esetében. Ezért ilyenkor mindenképpen arra kell törekedni, hogy pehelykönnyű iskolatáskára essen a választás. 

Hogyan válasszunk megfelelő iskolatáskát?

Az ergonómia az egyik legfontosabb szempont. Egy jó iskolatáska széles, állítható vállpántokkal rendelkezik, amelyek egyenletesen osztják el a terhet. Párnázott, légáteresztő hátrésszel készülnek, amelyek kényelmesen illeszkednek a gerinchez. A belső rekeszeivel segíti a könyvek és füzetek rendszerezését, így elkerülhető, hogy minden súly egyetlen ponton nehezedjen a gyermek hátára. 

Egyes típusok már ortopédiai kialakítással is készülnek, amelyek kifejezetten a helyes testtartás kialakítását és megőrzését segítik. 

Harmadik osztályig leginkább a merev falú, vagy merevített hátlappal rendelkező iskolatáskák ajánlottak a keskenyebb kivitel és a könnyebb pakolhatóság miatt. Az ergonomikus iskolatáska (lényege, hogy tökéletesen illeszkedik a test vonalához, és egyenletesen osztja el a súlyt a gerincoszlopon.  A modern iskolatáskák számos praktikus extrával vannak felszerelve, ilyen például az , ami a súly egy részét a vállakról a csípőre helyezi át.

Hogyan viselje az iskolatáskát a gyermek? Gerinckímélő tippek 

  • A táskát célszerű mindkét vállon viselni - ezzel elkerülhető a gerincferdülés.
  • A táska a hát közepén helyezkedjen el, és ne lógjon túl mélyre.
  • A szülőknek érdemes időről időre átnézni a táska tartalmát, és eltávolítani belőle a felesleges tárgyakat (vízzel teli kulacs, uzsonnásdoboz stb.)
  • Jó megoldás a könnyebb eszközök választása: műanyag mappa a vastag dosszié helyett, vagy félig töltött kulacs, amit az iskolában is újra lehet tölteni.
  • Ha van rá lehetőség, hasznos, ha az iskola biztosít szekrényeket vagy tárolókat, így a gyerekeknek nem kell minden nap minden könyvet hazacipelniük.

Az ergonomikus kialakítás, a rendszeres súlykontroll és a tudatos pakolás együtt biztosítják, hogy az iskolatáska ne veszélyforrás, hanem valódi segítség legyen a tanulásban.

 

