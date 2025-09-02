Meglepő veszély leselkedik az iskolás gyerekekre – mutatjuk, mire figyeljen

A túl nehéz vagy rosszul kialakított táska hosszú távon komoly problémákat okozhat: tartáshibát, izommerevséget, sőt, akár gerincferdülést is. Éppen ezért a szakemberek minden évben hangsúlyozzák, mennyire lényeges a megfelelő iskolatáska-modell kiválasztása és a súly figyelemmel kísérése. Ha szem előtt tartjuk az egészségkímélő szempontokat az iskolatáska kiválasztásánál és viselésénél, akkor hosszú távon meghatározzuk gyermekünk testi-lelki harmóniáját. Egy megfelelő táska segítségével a diák magabiztosabban és szervezettebben kezdheti meg a tanévet.

A táska a gyermek mindennapi társa és a sikeres tanulás egyik kulcseleme

Mennyi lehet az iskolatáska súlya?

Orvosi ajánlás szerint:

1–2. osztályban legfeljebb 2,5 kg,

3–4. osztályban maximum 3,5 kg,

5–6. osztályban körülbelül 4,5 kg,

felsőbb évfolyamokon (7–9. osztály) pedig nagyjából 5 kg a javasolt határ.

A hangsúly tehát azon van, hogy az iskolatáska súlya ne lépje túl a gyermek testsúlyának egy bizonyos arányát, és ne okozzon aránytalan terhelést a fejlődő gerincnek. Amikor nem lehet bent hagyni a táskát az iskolában, vagy a család nem autóval közlekedik, már néhány gramm is sokat számít, főleg az 1. és 2. osztályosok esetében. Ezért ilyenkor mindenképpen arra kell törekedni, hogy pehelykönnyű iskolatáskára essen a választás.

Hogyan válasszunk megfelelő iskolatáskát?

Az ergonómia az egyik legfontosabb szempont. Egy jó iskolatáska széles, állítható vállpántokkal rendelkezik, amelyek egyenletesen osztják el a terhet. Párnázott, légáteresztő hátrésszel készülnek, amelyek kényelmesen illeszkednek a gerinchez. A belső rekeszeivel segíti a könyvek és füzetek rendszerezését, így elkerülhető, hogy minden súly egyetlen ponton nehezedjen a gyermek hátára.

Egyes típusok már ortopédiai kialakítással is készülnek, amelyek kifejezetten a helyes testtartás kialakítását és megőrzését segítik.

Harmadik osztályig leginkább a merev falú, vagy merevített hátlappal rendelkező iskolatáskák ajánlottak a keskenyebb kivitel és a könnyebb pakolhatóság miatt. Az ergonomikus iskolatáska (lényege, hogy tökéletesen illeszkedik a test vonalához, és egyenletesen osztja el a súlyt a gerincoszlopon. A modern iskolatáskák számos praktikus extrával vannak felszerelve, ilyen például az , ami a súly egy részét a vállakról a csípőre helyezi át.