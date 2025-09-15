Hírlevél

Ez az egy testrész az, amit soha nem kellene megmosnod

Van egy testrészünk, amelynek a tisztítása nem éppen a legkellemesebb dolog, hiszen egy furcsa, csiklandozó érzést tapasztalhatunk. Ez a testrész a köldök. Csak kevesen tudják, hogy megmosni egyáltalán nem ajánlott, de tisztítani pontosan ugyanolyan gyakran kell, mint bármely más testrészünket, különösen akkor, ha testékszert viselünk. Eláruljuk, mi a helyes ápolása és tisztítási módja.
Egy 2012-ben, a National Geographic-ban publikált tanulmány szerint a köldökünkben egészen pontosan 1458, a tudomány számára korábban nem ismert baktériumfajtát találtak. Az indiai bőrgyógyász, Dr. Karan Raj elmondása szerint e testrészünknél izzadság, elhalt hámsejt, olaj, szösz és baktérium is összegyűlik nap mint nap, és ha nem tisztítjuk, vagy nem tisztítjuk megfelelően, ezek felhalmozódhatnak. 

köldök
Így tisztítsd a köldöködet
Fotó: beauty-box / Shutterstock

A köldök területe sötét és nedves, ezért könnyen a baktériumok és élesztőgombák szaporodási területévé válhat ez a testrész

Ehhez Dr. Karan hozzáteszi, hogy amennyiben nem tisztítjuk alaposan és rendszeresen a köldököt, a szennyeződések, az elhalt hámsejtek, a baktériumok, az izzadság, valamint a különböző kozmetikumok varasodást, kellemetlen szagokat és akár fertőzéseket is okozhatnak.

Nem árt legalább hetente egyszer kitakarítani ezt a kis nyílást, de nem akárhogyan: semmiképp ne mossuk meg vízzel, ne alkalmazzunk szappant vagy tusfürdőt, ugyanis kézre vagy szivacsra engedve ezek is fertőzhetnek. 

Mi ennek a testrésznek a helyes tisztítási módja? 

Az, hogy hogyan kell megtisztítani a köldököt, elsősorban a köldök típusától függ. 

  • Ha homorú a köldök:  még zuhanyzás előtt mártsunk alkoholba egy pamut törlőkendőt vagy egy vattakorongot, és finoman dörzsöljük át vele a köldök belsejét addig, amíg tiszta nem lesz. Ezt követően mártsunk vízbe egy másik tiszta vattakorongot, hogy kiöblíthessük vele az alkoholt a köldökből, végezetül töröljük szárazra a belsejét fültisztító pálcikával. Amennyiben testápolót is használunk, ügyeljünk arra, hogy a köldöködbe ne jusson belőle, mert például a homorú köldökben a krémből származó nedvesség elősegítheti a baktériumok szaporodását.
  • Ha domború vagy kiálló a köldök: mivel ehhez a típushoz könnyebb hozzáférni, könnyebb is megtisztítani.  Tegyünk egy kis alkoholt egy steril kendőre,  majd finoman töröljük át vele ezt az érzékeny testrészt.  
  • Ha piercing van a köldökben: ez esetben óvatosan tisztítsuk meg a fentiek szerint az átszúrt területet egy vattakoronggal, amit előtte mártsunk gyógyszertárban megvásárolható izotóniás sóoldatba, és töröljük át vele a köldököt.

A durva dörzsölés során mikrosérülés következik be, fertőzés így könnyen kialakulhat. Semmiképp ne dörzsöljük erősen a köldököt, továbbá soha ne használjunk tűt vagy csipeszt a kosz eltávolítására, mert ez könnyen megsértheti a bőrt.

Woman cleaning her belly button with cotton swab , Cropped image, close up.
Fotó: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

Miről ismerhető fel, hogy begyulladt ez az érzékeny testrész?

Ilyenkor pirosodás, duzzanat, váladékozás és viszketés fordulhat elő - ezek a tünetek nem csak gyulladást, hanem  gombás fertőzést is jelezhetnek, ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni. Mint fentebb említettük, ennél a testrésznél kifejezetten hamar kialakulhatnak köldökkövek, amik mitesszerhez hasonló képződmények és csak orvos tudja eltávolítani. Egyáltalán nem kellemes maga az eljárás, ugyanis a köldököt 1-2 centiméterre meg kell nyitni. 

 

 

