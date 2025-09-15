Ez az egy testrész az, amit soha nem kellene megmosnod

Egy 2012-ben, a National Geographic-ban publikált tanulmány szerint a köldökünkben egészen pontosan 1458, a tudomány számára korábban nem ismert baktériumfajtát találtak. Az indiai bőrgyógyász, Dr. Karan Raj elmondása szerint e testrészünknél izzadság, elhalt hámsejt, olaj, szösz és baktérium is összegyűlik nap mint nap, és ha nem tisztítjuk, vagy nem tisztítjuk megfelelően, ezek felhalmozódhatnak.
Ehhez Dr. Karan hozzáteszi, hogy amennyiben nem tisztítjuk alaposan és rendszeresen a köldököt, a szennyeződések, az elhalt hámsejtek, a baktériumok, az izzadság, valamint a különböző kozmetikumok varasodást, kellemetlen szagokat és akár fertőzéseket is okozhatnak.
Nem árt legalább hetente egyszer kitakarítani ezt a kis nyílást, de nem akárhogyan: semmiképp ne mossuk meg vízzel, ne alkalmazzunk szappant vagy tusfürdőt, ugyanis kézre vagy szivacsra engedve ezek is fertőzhetnek.
Az, hogy hogyan kell megtisztítani a köldököt, elsősorban a köldök típusától függ.
A durva dörzsölés során mikrosérülés következik be, fertőzés így könnyen kialakulhat. Semmiképp ne dörzsöljük erősen a köldököt, továbbá soha ne használjunk tűt vagy csipeszt a kosz eltávolítására, mert ez könnyen megsértheti a bőrt.
Ilyenkor pirosodás, duzzanat, váladékozás és viszketés fordulhat elő - ezek a tünetek nem csak gyulladást, hanem gombás fertőzést is jelezhetnek, ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni. Mint fentebb említettük, ennél a testrésznél kifejezetten hamar kialakulhatnak köldökkövek, amik mitesszerhez hasonló képződmények és csak orvos tudja eltávolítani. Egyáltalán nem kellemes maga az eljárás, ugyanis a köldököt 1-2 centiméterre meg kell nyitni.