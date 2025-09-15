Ez az egy testrész az, amit soha nem kellene megmosnod

Egy 2012-ben, a National Geographic-ban publikált tanulmány szerint a köldökünkben egészen pontosan 1458, a tudomány számára korábban nem ismert baktériumfajtát találtak. Az indiai bőrgyógyász, Dr. Karan Raj elmondása szerint e testrészünknél izzadság, elhalt hámsejt, olaj, szösz és baktérium is összegyűlik nap mint nap, és ha nem tisztítjuk, vagy nem tisztítjuk megfelelően, ezek felhalmozódhatnak.

Így tisztítsd a köldöködet

Fotó: beauty-box / Shutterstock

A köldök területe sötét és nedves, ezért könnyen a baktériumok és élesztőgombák szaporodási területévé válhat ez a testrész

Ehhez Dr. Karan hozzáteszi, hogy amennyiben nem tisztítjuk alaposan és rendszeresen a köldököt, a szennyeződések, az elhalt hámsejtek, a baktériumok, az izzadság, valamint a különböző kozmetikumok varasodást, kellemetlen szagokat és akár fertőzéseket is okozhatnak.

Nem árt legalább hetente egyszer kitakarítani ezt a kis nyílást, de nem akárhogyan: semmiképp ne mossuk meg vízzel, ne alkalmazzunk szappant vagy tusfürdőt, ugyanis kézre vagy szivacsra engedve ezek is fertőzhetnek.

Mi ennek a testrésznek a helyes tisztítási módja?

Az, hogy hogyan kell megtisztítani a köldököt, elsősorban a köldök típusától függ.

Ha homorú a köldök: még zuhanyzás előtt mártsunk alkoholba egy pamut törlőkendőt vagy egy vattakorongot, és finoman dörzsöljük át vele a köldök belsejét addig, amíg tiszta nem lesz. Ezt követően mártsunk vízbe egy másik tiszta vattakorongot, hogy kiöblíthessük vele az alkoholt a köldökből, végezetül töröljük szárazra a belsejét fültisztító pálcikával. Amennyiben testápolót is használunk, ügyeljünk arra, hogy a köldöködbe ne jusson belőle, mert például a homorú köldökben a krémből származó nedvesség elősegítheti a baktériumok szaporodását.

Ha domború vagy kiálló a köldök: mivel ehhez a típushoz könnyebb hozzáférni, könnyebb is megtisztítani. Tegyünk egy kis alkoholt egy steril kendőre, majd finoman töröljük át vele ezt az érzékeny testrészt.

Ha piercing van a köldökben: ez esetben óvatosan tisztítsuk meg a fentiek szerint az átszúrt területet egy vattakoronggal, amit előtte mártsunk gyógyszertárban megvásárolható izotóniás sóoldatba, és töröljük át vele a köldököt.

A durva dörzsölés során mikrosérülés következik be, fertőzés így könnyen kialakulhat. Semmiképp ne dörzsöljük erősen a köldököt, továbbá soha ne használjunk tűt vagy csipeszt a kosz eltávolítására, mert ez könnyen megsértheti a bőrt.