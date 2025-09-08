Hírlevél

Láthatatlan gyilkos leselkedik sok magyarra

5 jel, amivel a köröm figyelmeztet az egészségügyi bajokra

A körmeink sokkal többet árulnak el egészségünkről, mint azt elsőre gondolnánk. Képesek jelezni a problémákat jóval azelőtt, hogy a nyilvánvaló tünetekkel szembesülnénk − a köröm elváltozásai komoly segítséget nyújthatnak a betegségek korai felismerésében.
Ha körmünk állapota, kinézete megváltozik, érdemes vérvizsgálatot csináltatni, hogy meggyőződjünk, minden rendben van-e az egészségünkkel. A köröm olyan, mint egy megbízható jelzőberendezés: rögtön figyelmeztet, ha a szervezet egyensúlyában zavar áll be. 

köröm, körömápolás, 5 jel, amivel a köröm figyelmeztet az egészségügyi bajokra
A köröm olyan, mint egy megbízható jelzőberendezés
Fotó: Shutterstock

Kanálköröm, lila köröm, töredező köröm − Mind a baj hírnökei

A kanál alakú, lefelé görbülő, karomszerű körmök vashiányos vérszegénységre utalhatnak, ami gyakori a terhesség után, és fáradtsággal, légszomjjal, sápadtsággal, fejfájással is járhat. A piros vagy lila vonalak a köröm alatt szívbetegségre utalhatnak. 

A töredező körmök mögött gyakran a pajzsmirigy alulműködése áll, amely mielőbbi diagnózist igényel.

Horpadás és fehér köröm? Irány a szakorvos!

A fehér körmöket Terry-körömnek említi a szakirodalom, és a máj problémáira hívhatja fel a figyelmet, míg a kis horpadások vagy gödröcskék a köröm felszínén bőrbetegségekre, például pikkelysömörre, vagy ekcémára utalhatnak. A körmökön átívelő vízszintes vonalak súlyos stressz vagy valamilyen fertőzés következményei lehetnek. Megjelenhetnek kemoterápia után, valamint alultápláltság és extrém környezeti terhelés esetén is. 

Egyes tüdőbetegségek, például a tüdőtágulás az ún. dobverőujjak kialakulásához vezethet, amikor a kéz- vagy lábujjak végei megvastagodnak, és a körömágy szögének normális hajlása eltűnik.

Ha a körmökön ilyen elváltozásokat észlelünk, a legbiztonságosabb lépés a háziorvos vagy a szakorvos felkeresése, aki elvégzi a megfelelő vizsgálatokat. 

Close up shot of a woman in a nail salon receiving manicure by beautician with metal nail file. Woman getting nail manicure at spa centre. Beautician file nails to a customer in luxury salon.
A köröm bőre is árulkodik
Fotó:  Shutterstock

A köröm bőre is árulkodik

Fontos a köröm körüli bőrre is figyelni: a fájdalmas, vörös, duzzadt körömbőr-területek fertőzést jelezhetnek, ami szintén orvosi beavatkozást igényel. 

Figyelem! A problémát nem a manikűrös fogja megoldani. Egy tetszetős manikűr, egy szép lakk csupán elfedi a tüneteket, de a szervezetben zajló folyamatokat nem szüneti meg. 

Ha nem jutunk el a probléma gyökeréig, azaz ha az elváltozásokat nem vizsgáltatjuk ki, a betegség előrehaladhat, és további tünetek jelentkezhetnek. A köröm ápolása fontos kiegészítés lehet, de mindig az orvosi kivizsgálás legyen az első lépés, ha a jelek nem magyarázhatók sérüléssel vagy átmeneti változással.

Amikor nem áll fenn egészségügyi probléma, hanem maga a köröm a beteg 

Mint arról már korábban írtunk, érdemes a modern géllakkokkal csínján bánni. Egyes géllakkok olyan összetevőket tartalmazhatnak, amelyek bőr- vagy körömallergiát, irritációt, vagy hosszú távú használat esetén akár hormonális zavart is okozhatnak. 

Nem véletlen, hogy az Európai Unió 2025. szeptember 1-jétől betiltotta a trimetilbenzol-difenil-foszfin-oxidot (TPO) tartalmazó géllakkok forgalmazását és használatát.

 A TPO egy fényérzékenyítő anyag, amely segíti a géllakkok gyors száradását és fényes megjelenését. Célszerű a géllak-használatot mérsékelni, rendszeresen pihenőt adni a körömnek, és mindig tisztán tartani a körömágyat, hogy elkerüljük a fertőzéseket és a további sérüléseket.

 

