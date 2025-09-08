Ha körmünk állapota, kinézete megváltozik, érdemes vérvizsgálatot csináltatni, hogy meggyőződjünk, minden rendben van-e az egészségünkkel. A köröm olyan, mint egy megbízható jelzőberendezés: rögtön figyelmeztet, ha a szervezet egyensúlyában zavar áll be.

Kanálköröm, lila köröm, töredező köröm − Mind a baj hírnökei

A kanál alakú, lefelé görbülő, karomszerű körmök vashiányos vérszegénységre utalhatnak, ami gyakori a terhesség után, és fáradtsággal, légszomjjal, sápadtsággal, fejfájással is járhat. A piros vagy lila vonalak a köröm alatt szívbetegségre utalhatnak.

A töredező körmök mögött gyakran a pajzsmirigy alulműködése áll, amely mielőbbi diagnózist igényel.

Horpadás és fehér köröm? Irány a szakorvos!

A fehér körmöket Terry-körömnek említi a szakirodalom, és a máj problémáira hívhatja fel a figyelmet, míg a kis horpadások vagy gödröcskék a köröm felszínén bőrbetegségekre, például pikkelysömörre, vagy ekcémára utalhatnak. A körmökön átívelő vízszintes vonalak súlyos stressz vagy valamilyen fertőzés következményei lehetnek. Megjelenhetnek kemoterápia után, valamint alultápláltság és extrém környezeti terhelés esetén is.

Egyes tüdőbetegségek, például a tüdőtágulás az ún. dobverőujjak kialakulásához vezethet, amikor a kéz- vagy lábujjak végei megvastagodnak, és a körömágy szögének normális hajlása eltűnik.

Ha a körmökön ilyen elváltozásokat észlelünk, a legbiztonságosabb lépés a háziorvos vagy a szakorvos felkeresése, aki elvégzi a megfelelő vizsgálatokat.

A köröm bőre is árulkodik

Fontos a köröm körüli bőrre is figyelni: a fájdalmas, vörös, duzzadt körömbőr-területek fertőzést jelezhetnek, ami szintén orvosi beavatkozást igényel.

Figyelem! A problémát nem a manikűrös fogja megoldani. Egy tetszetős manikűr, egy szép lakk csupán elfedi a tüneteket, de a szervezetben zajló folyamatokat nem szüneti meg.

Ha nem jutunk el a probléma gyökeréig, azaz ha az elváltozásokat nem vizsgáltatjuk ki, a betegség előrehaladhat, és további tünetek jelentkezhetnek. A köröm ápolása fontos kiegészítés lehet, de mindig az orvosi kivizsgálás legyen az első lépés, ha a jelek nem magyarázhatók sérüléssel vagy átmeneti változással.