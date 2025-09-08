Ha körmünk állapota, kinézete megváltozik, érdemes vérvizsgálatot csináltatni, hogy meggyőződjünk, minden rendben van-e az egészségünkkel. A köröm olyan, mint egy megbízható jelzőberendezés: rögtön figyelmeztet, ha a szervezet egyensúlyában zavar áll be.
A kanál alakú, lefelé görbülő, karomszerű körmök vashiányos vérszegénységre utalhatnak, ami gyakori a terhesség után, és fáradtsággal, légszomjjal, sápadtsággal, fejfájással is járhat. A piros vagy lila vonalak a köröm alatt szívbetegségre utalhatnak.
A töredező körmök mögött gyakran a pajzsmirigy alulműködése áll, amely mielőbbi diagnózist igényel.
A fehér körmöket Terry-körömnek említi a szakirodalom, és a máj problémáira hívhatja fel a figyelmet, míg a kis horpadások vagy gödröcskék a köröm felszínén bőrbetegségekre, például pikkelysömörre, vagy ekcémára utalhatnak. A körmökön átívelő vízszintes vonalak súlyos stressz vagy valamilyen fertőzés következményei lehetnek. Megjelenhetnek kemoterápia után, valamint alultápláltság és extrém környezeti terhelés esetén is.
Egyes tüdőbetegségek, például a tüdőtágulás az ún. dobverőujjak kialakulásához vezethet, amikor a kéz- vagy lábujjak végei megvastagodnak, és a körömágy szögének normális hajlása eltűnik.
Ha a körmökön ilyen elváltozásokat észlelünk, a legbiztonságosabb lépés a háziorvos vagy a szakorvos felkeresése, aki elvégzi a megfelelő vizsgálatokat.
Fontos a köröm körüli bőrre is figyelni: a fájdalmas, vörös, duzzadt körömbőr-területek fertőzést jelezhetnek, ami szintén orvosi beavatkozást igényel.
Figyelem! A problémát nem a manikűrös fogja megoldani. Egy tetszetős manikűr, egy szép lakk csupán elfedi a tüneteket, de a szervezetben zajló folyamatokat nem szüneti meg.
Ha nem jutunk el a probléma gyökeréig, azaz ha az elváltozásokat nem vizsgáltatjuk ki, a betegség előrehaladhat, és további tünetek jelentkezhetnek. A köröm ápolása fontos kiegészítés lehet, de mindig az orvosi kivizsgálás legyen az első lépés, ha a jelek nem magyarázhatók sérüléssel vagy átmeneti változással.
Mint arról már korábban írtunk, érdemes a modern géllakkokkal csínján bánni. Egyes géllakkok olyan összetevőket tartalmazhatnak, amelyek bőr- vagy körömallergiát, irritációt, vagy hosszú távú használat esetén akár hormonális zavart is okozhatnak.
Nem véletlen, hogy az Európai Unió 2025. szeptember 1-jétől betiltotta a trimetilbenzol-difenil-foszfin-oxidot (TPO) tartalmazó géllakkok forgalmazását és használatát.
A TPO egy fényérzékenyítő anyag, amely segíti a géllakkok gyors száradását és fényes megjelenését. Célszerű a géllak-használatot mérsékelni, rendszeresen pihenőt adni a körömnek, és mindig tisztán tartani a körömágyat, hogy elkerüljük a fertőzéseket és a további sérüléseket.