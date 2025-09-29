A matcha az új kávé? Ismerd meg jótékony hatásait

Ez a finom és frissítő ital természetes energiaforrás, mely támogatja az egészségedet és lendületet ad a mindennapokhoz. A matcha nem más, mint zöld tealevél, pontosabban egy körülbelül 800 éve létező zöld színű tea levelének őrleménye és a japánok tradicionális itala. Eleinte csak a buddhista szerzetesek körében volt népszerű, ők fogyasztották és fogyasztják napi rendszerességgel – a szertartások és a zen buddhizmus szerves része.

Fotó: Shutterstock

A különleges ital, mely zöld por formájában is beszerezhető már Európában, hatalmas népszerűségnek örvend: előszeretettel kortyolják tejjel, tejszínnel, vagy „csupán” teaként. Élénkzöld színét a klorofillnak köszönheti, és a mítoszokkal ellentétben nem tartalmaz színező- vagy adalékanyagot.

Miért érdemes matcha teát fogyasztani?

Többek között azért, mert segít abban, hogy energikusabb és fókuszáltabb legyél. A matchaporban található L-theanin nyugtató hatású aminosav, ami segít ébernek maradni, és ideális a tartós figyelmet igénylő feladatokhoz.

Amennyiben gyorsnak és hatékonynak kell lenned a munkahelyen, vagy határidőkkel küzdesz és sokat kell ötletelned, a matcha egészen a munkanap végéig biztosítja a szükséges energiát.

Egy kiadós ebéd után előfordulhat, hogy hiába fogyasztasz erős kávét, álmos maradsz. Ezért délután érdemes a kávéról áttérned a matchára. Észreveszed majd, hogy egy finom matcha lattéval jobban bírod a napokat, kreatívabb leszel, és a szokottnál később leszel álmos.

Míg a kávé viszonylag gyorsan felébreszt és felpörget, addig a matcha szép lassan és egyenletesen fejti ki élénkítő hatását, ami akár 4-6 órán át is kitart.

Napközben nem leszel ideges vagy zaklatott, mint a kávétól. A matcha tele van antioxidánsokkal, ami segíthet a gyulladások csökkentésében, megelőzhető általa a megfázás, hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez.

Ezen kívül rákmegelőző hatással is bír és bizonyítottan csökkenti a koleszterinszintet, valamint a vérnyomást. A fogyni vágyóknak jó hír, hogy a matcha fokozza a zsírégetést és az anyagcserét.

Őszi lehangoltság ellen is bevethető, és bizonyítottan jobbat tesz a szervezetnek, mint az energiaital. Nem okoz heves szívdobogást és még az alvást is segíti. Utóbbiról kicsit bővebben: mind a kávé és a matcha is hatással lehet az alvás minőségére, de más-más módon. Mindkét ital koffeintartalma késleltetheti az alvás kezdetét, és csökkentheti a teljes alvási időt, különösen, ha lefekvéshez közel fogyasztjuk, a matcha nyugtató hatása miatt azonban nem valószínű, hogy felborul az alvási ciklusod.