Növények és fűszerek, amelyek elfogyasztva pokoli kínokat okozhatnak

Hazánkban több száz olyan mérgezés fordul elő évente, amit növények vagy fűszerek idéznek elő. Ilyen növény és fűszer például – a teljesség igénye nélkül – az aranyeső, a bürök, a leander, a flamingóvirág, a nadragulya, a kék hajnalka és az angyaltrombita, a szerecsendió és a sáfrány. Nézzük, milyen vegyületek miatt okozhatnak azonnali halált vagy pokoli rosszullétet.

Mérgező növények: angyaltrombita

Fotó: Linhsiaowei / Shutterstock

Mérgező növények

Az angyaltrombita, a csengőre emlékeztető virág

Csodás díszítője lehet bármelyik kertnek, sokan is ültetik emiatt. Csakhogy ez a növény is mérgező, olyannyira, hogy elfogyasztása akár halálos is lehet, emberekre és állatokra nézve egyaránt.

Bármely részének lenyelése bénulást, hallucinációkat, memóriavesztést, hasi görcsöket, a legsúlyosabb esetben pedig halált okozhat.

Fő hatóanyagai az alkaloidok csoportjába tartozó atropin és szkopolamin – ezek felelősek a hallucinációkért.

Kék hajnalka

A kék hajnalka magjai dísznövényként legálisan árusíthatók, noha LSA-t – egy tiltott pszichoaktív anyagot – tartalmaznak. A kék hajnalka hallucinogén hatását már az aztékok is felfedezték, épp ezért használták rituális szertartásokhoz. Az LSA fogyasztása hallucinációt, érzékelési torzulásokat és mély pszichés trippet idézhet elő. Amennyiben a magok vegyszerrel is kezeltek, fogyasztásuk mérgező is lehet.

Szerecsendió

Fotó: Annmell_sun / Shutterstock

Szerecsendió

Fontos, hogy csínján bánjunk ezzel a fűszerrel, ha ételekben használjuk. Régen Indiában még gyógyszerként tartották számon, mivel jó hatással van a vérnyomásra, javítja az emésztést és a refluxproblémákat is csökkenti. Kis mennyiségben.

Nagy mennyiségben fogyasztva az LSD-használat után jelentkező hallucinációk léphetnek fel, de előfordulhatnak szív-érrendszeri problémák, idegi panaszok, hasmenés és hányás, és egyéb emésztőrendszeri zavarok.

Sáfrány

Fotó: ZhakYaroslav / Shutterstock

Sáfrány

A sáfrányt évezredek óta használjuk fűszerként, talán a te konyhád polcán is ott lapul, nem olyan „ártatlan” fűszer azonban, mint amilyennek gondolnánk. Bódító hatása miatt állítólag Kleopátra is használta, sőt, sáfrányos vízben fürdött. Nem árt odafigyelni az adagolásra, ugyanis 20 grammtól már halálos méreg. Boltokban – éppen ezért – maximum 1 grammos kiszereléseket kapni. Gyerekeknek és várandósoknak még kis mennyiség is tilos, mert halált vagy vetélést okozhat.