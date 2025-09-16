5 házi praktika, ami garantáltan beválik orrdugulás ellen

Az orrdugulást a nyálkahártya gyulladása és duzzanata okozza, a duzzanatot pedig különböző vírusos vagy bakteriális fertőzések, allergiák, környezeti irritáló anyagok. Gondolnánk, hogy ha orrdugulás ellen rendszeresen fújjuk az orrunkat, a probléma megszűnik, azonban a dolog nem ilyen egyszerű − az orrjáratok nem szabadulnak fel egykönnyen. Nem szükséges ilyenkor rögtön orvosért kiáltani − szerencsére számos olyan orrdugulás elleni házi praktika létezik, amelyek gyorsan enyhíthetik a kellemetlen tüneteket, és a megfázás pár nap múlva már csak egy rossz emlék lesz. Íme 5+2 hatékony módszer, amit mielőbb bevethetünk, ha orrdugulással küzdünk.

Az inhalálás az egyik legelterjedtebb módszer orrdugulás ellen.

Fotó: Shutterstock/Nicoleta Ionescu

1. Orrdugulás ellen házilag: az inhalálás az egyik legelterjedtebb módszer

A gőz belélegzése bizonyítottan segít fellazítani a nyákot. A megfőzött és le nem szűrt kamillateával vagy borsmentateával teli edényt helyezzük az asztalra úgy, hogy a 10-15 cm-re a gőzölgő folyadék fölé tudjunk hajolni, kényelmes testtartásban. Fejünkre terítsünk törülközőt, hogy sátorszerűen befedje a folyadékkal teli tál széleit is (így a gőz nem szökik el). Inhaláljunk legalább 5-10 percig.

2. Folyadékpótlás tea formájában

Nem véletlenül mondták annyit szüleink és nagyszüleink, hogy, ha beteg az ember, elsődleges fontosságú, hogy az ember sok folyadékot igyon. A folyadékok, különösen a meleg teák szintén segíthetnek a váladék hígításában, így az könnyebben eltávozik az orrból és az egész szervezetből. A gyömbér-, hársfa-, kamilla- vagy borsmentatea mind kitűnő választás a tünetek enyhítésére, ráadásul a köhögést is csillapítják.

3. A meleg kádfürdő nem mítosz − Valóban beválik orrdugulás ellen

Mind a meleg zuhany, mind a meleg kádfürdő kiváló házi praktikák. A meleg víz párája képes feloldani az orrban lévő váldékot, hidratálni az orrnyálkahártyát és megnyitni az orrjáratokat.

4. Infrázás orrdugulás ellen, avagy a vörös fény gyógyító ereje

Az infralámpázás kiváló terápia orrdugulás ellen, ugyanis a fényhullámok képesek behatolni a bőrbe, enyhítve a gyulladást és segítve a nyák elfolyósodását, könnyebbé téve a légzést.