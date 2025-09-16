5 házi praktika, ami garantáltan beválik orrdugulás ellen

Az orrdugulást a nyálkahártya gyulladása és duzzanata okozza, a duzzanatot pedig különböző vírusos vagy bakteriális fertőzések, allergiák, környezeti irritáló anyagok. Gondolnánk, hogy ha orrdugulás ellen rendszeresen fújjuk az orrunkat, a probléma megszűnik, azonban a dolog nem ilyen egyszerű − az orrjáratok nem szabadulnak fel egykönnyen. Nem szükséges ilyenkor rögtön orvosért kiáltani − szerencsére számos olyan orrdugulás elleni házi praktika létezik, amelyek gyorsan enyhíthetik a kellemetlen tüneteket, és a megfázás pár nap múlva már csak egy rossz emlék lesz. Íme 5+2 hatékony módszer, amit mielőbb bevethetünk, ha orrdugulással küzdünk.
A gőz belélegzése bizonyítottan segít fellazítani a nyákot. A megfőzött és le nem szűrt kamillateával vagy borsmentateával teli edényt helyezzük az asztalra úgy, hogy a 10-15 cm-re a gőzölgő folyadék fölé tudjunk hajolni, kényelmes testtartásban. Fejünkre terítsünk törülközőt, hogy sátorszerűen befedje a folyadékkal teli tál széleit is (így a gőz nem szökik el). Inhaláljunk legalább 5-10 percig.
Nem véletlenül mondták annyit szüleink és nagyszüleink, hogy, ha beteg az ember, elsődleges fontosságú, hogy az ember sok folyadékot igyon. A folyadékok, különösen a meleg teák szintén segíthetnek a váladék hígításában, így az könnyebben eltávozik az orrból és az egész szervezetből. A gyömbér-, hársfa-, kamilla- vagy borsmentatea mind kitűnő választás a tünetek enyhítésére, ráadásul a köhögést is csillapítják.
Mind a meleg zuhany, mind a meleg kádfürdő kiváló házi praktikák. A meleg víz párája képes feloldani az orrban lévő váldékot, hidratálni az orrnyálkahártyát és megnyitni az orrjáratokat.
Az infralámpázás kiváló terápia orrdugulás ellen, ugyanis a fényhullámok képesek behatolni a bőrbe, enyhítve a gyulladást és segítve a nyák elfolyósodását, könnyebbé téve a légzést.
Nem egy kellemes házi praktika, viszont annál hatásosabb. A sóoldatos orröblítés segít eltávolítani a felesleges váladékot és tisztítja az orrjáratokat. Csupán fél teáskanálnyi sót kell feloldani kb. 3 deciliter vízben, majd az oldatot egy fecskendővel vagy üres orrspray flakonnal az orrüregbe juttatni.
Ez a kiváló ősi népi gyógymód bevethető fülfájás ellen, és akkor is, ha a hideg időben megfázott az arcunk. Szintén jó szolgálatot tehet orrdugulás esetén, hiszen a melegítés hatására a vérkeringés gyorsul, ezáltal az orrban és az orr melléküregeiben csökken a nyomás és csillapodik a fájdalom, illetve a dugulás. Tegyünk egy adag sót zokniba, melegítsük meg radiátoron, és várjunk, amíg az orrüregbe bejutó, mikroszkopikus méretű sószemcséket tartalmazó levegő által érvényesül a gyógyhatás.
A legbosszantóbb, hogy az orr leerőteljesebben fekvő állapotunkban, éjszaka dugul el, ami rossz alváshoz, vagy akár alvási apnoéhoz is vezethet. Ha a párnánk nincs megfelelően felpolcolva, akkor a gravitáció hatására sajnos felgyülemlik a nyálka az orrban és a torokban. Tegyünk egy-két plusz párnát a fejünk alá és üzemeljük be párásító készülékeinket a zavartalan alvás érdekében.
A gyógyszertárakban vény nélkül kapható orrdugulás elleni szereket általában legfeljebb egy hétig, naponta 3-4 alkalommal szabad alkalmazni. A gyógyulási idő után erősen javasolt felfüggeszteni a használatot, mert hozzászokás alakulhat ki. „Ilyenkor egyre gyakrabban és nagyobb adagokban – szélsőséges esetekben akár óránként – kell használni az orrcseppeket és az orrspray-ket annak érdekében, hogy az orrdugulás megszűnjön. Minél hosszabb ideig használja valaki ezeket a szereket, annál nehezebben tud visszaállni a nyálkahártya önszabályozó mechanizmusa” – figyelmeztet Dr. Fent Zoltán fül-orr-gégész, a Semmelweis Egyetem Fül-orr-gégészeti Klinika igazgatóhelyettese.