Rendkívüli

Hihetetlen, de ez a hétköznapi étel lehet a szívbetegségek ellenszere

reggeli

Felejtse el a fáradtságot! – ezek a reggelik azonnal energiát adnak

51 perce
Egy tál zabkása, egy marék bogyós gyümölcs vagy egy friss smoothie – apróságoknak tűnnek, mégis óriási különbséget jelentenek. A megfelelő reggeli nemcsak energiát ad, hanem felpörgeti az anyagcserét is, így lendületesen indulhat a nap.
A kiegyensúlyozott reggeli kulcsfontosságú ahhoz, hogy a szervezet egész nap jól működjön. Nem mindegy azonban, milyen ételekkel kezdjük a napot: bizonyos alapanyagok nemcsak jóllakatnak, hanem valóban felpörgetik az anyagcserét. Íme néhány reggeli-ötlet, amelyek segítenek energiával feltöltődni és lendületben maradni.

Lenmaggal készülhet a reggeli
Lenmaggal is készülhet a reggeli
Fotó: Darcy Perkins / Shutterstock

Ezek reggeli ételek felpörgetik az anyagcserét

 A megfelelő reggeli egész napra energiával lát el. Fedezze fel azokat az élelmiszereket, amelyek optimálisan lendületbe hozzák a szervezetet. 

A bors, a gyömbér és a kurkuma köztudottan serkentik az anyagcserét, de vajon szívesen fogyasztjuk ezeket fűszerként reggelire?

Inkább nem. Jobb választás a meleg zabkása (porridge), amely magas rosttartalmának köszönhetően szintén beindítja az anyagcserét. Íme néhány további reggeli-ötlet, amelyek segítenek jó energiával indítani a napot.

Zabkorpa: rostban gazdag

A zabkorpa 50%-kal több rostot tartalmaz, mint a zabpehely. Nem az egész szemből, hanem a maghéjból és a csírából áll, ahol a zab vitaminjainak, ásványi anyagainak, fehérjéinek és rostjainak nagy része található. A zabkorpa nemcsak az emésztést segíti, hanem méregtelenítő és koleszterinszint-csökkentő hatású is.

Energiabogyók

A friss bogyós gyümölcsöket szezonban minél gyakrabban érdemes fogyasztani. Gyümölcssalátában, joghurt vagy müzli tetején is finomak. Télen fagyasztott málnát vagy áfonyát is belekeverhetünk a meleg zabkásába. A bogyók igazi anyagcsere-gyorsítók, hiszen rostban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagok.

Anyagcserét serkentő smoothie-k

A bogyók nemcsak az anyagcserét pörgetik fel, hanem gyulladáscsökkentő hatóanyagaik révén védik a szív- és érrendszert és erősítik az immunrendszert is. Már az eper is több C-vitamint tartalmaz, mint a citrom. A szakértők ezért azt javasolják, hogy hetente háromszor fogyasszunk bio bogyós gyümölcsöt – frissen vagy fagyasztva.

Papaya az emésztésért

Ha reggel nincs sok időnk, egy gyors smoothie is megteszi. A papaya emésztésserkentő hatású, és kiváló smoothie-alapanyag. Egy egyszerű recept: fél papaya, egy evőkanál lenmag és víz vagy jégkocka – turmixolva kész is. A papaya ideális reggeli gyümölcs, amely enyhíti a puffadást, gyomorfájdalmat és székrekedést. A titka a papain nevű enzim, amely a fehérjék lebontásában segít, hasonlóan a gyomorban lévő pepszinhez.

Zöld leveles zöldségek

A spenót, a fiatal csalán, a madársaláta vagy vadon gyűjtött zöldek, például gyermekláncfűlevelek szintén rostban gazdagok, és smoothie-ban is felhasználhatók. Ezek megkötik a méreganyagokat a bélben, táplálják a hasznos bélbaktériumokat és szabályozzák az emésztést. Kis mennyiség is elég, és gyümölcsökkel kombinálva finomabb. Fontos: a smoothie-kat lassan, alaposan kortyolva kell fogyasztani, hogy ne terheljék a gyomrot.

Lenmag: helyi szuperélelmiszer

A lenmag reggelire is kiváló, müzliben, joghurtban, smoothie-ban vagy akár kenyéren. Főleg darált formában és bőséges folyadékkal fogyasztva hatékony a székrekedés ellen, és védőréteget képez a gyomor- és bélrendszerben. Hasonlóan jók a chiamag vagy az útifűmaghéj.

Meleg zabkása és változatai

A zabkása vízben, tejben vagy növényi italban megfőzött zabpehelyből készül, de előre beáztatva (overnight oats) még könnyebben emészthető. Ízesíthetjük fahéjjal, amely serkenti az emésztést és fokozza a vérkeringést. Egy banánnal és bogyókkal gazdagított zabkása-tál (porridge bowl) változatos, laktató reggeli.

Chiamag, a szuperfood

A chiamag magas rost-, fehérje- és omega-3-tartalma miatt szuperélelmiszerként ismert. Készíthető belőle chiamagpuding, amelyhez a magokat vízben vagy növényi italban kell előre beáztatni. Ízesíthető juharsziruppal, vaníliával vagy kakaóval, reggel pedig gyümölcsökkel tálalható.

Mandula és mandulás müzliszelet

A mandula rostban és egészséges zsírokban gazdag, támogatja a bélflórát és elősegíti a hasznos baktériumok szaporodását. Fogyasztható müzliben, kenyéren mandulavajként vagy müzliszeletben. Egy házi mandulás müzliszelet gyors reggelinek is ideális, amely energiát és rostot ad, fölösleges cukor nélkül.

Joghurt és túró

A joghurt a benne lévő probiotikus baktériumok miatt természetes módon támogatja a bélflórát. Napi fogyasztása hosszú távon is jótékony. Túró lenmagolajjal szintén kímélő a gyomor és a bélrendszer számára.

Teljes kiőrlésű gabona és banánkenyér

A teljes kiőrlésű gabonából készült kenyér több rostot és vitamint tartalmaz, és tartósabban laktat, mint a fehér kenyér. A banánkenyér is rostban gazdag és emésztésserkentő.

Víz, kávé és zöld tea

A víz alapvető a szervezet számára: serkenti az emésztést, szállítja a tápanyagokat és segíti a méregtelenítést. Egy pohár meleg citromos víz reggel különösen ajánlott. A kávé koffeintartalma révén élénkít és fokozza az anyagcserét, míg a zöld tea – különösen a Sencha, Gyokuro vagy Bencha – közvetlenül támogatja az emésztést a benne lévő katechineknek köszönhetően.

  • Erről a kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag reggeliről a Focus.de oldalán írtak. Azonban sokakban felmerülhez az egyik legégetőbb kérdés:

Hol marad a szalonna és a tojás?

Sokan úgy gondolják, a klasszikus szalonnával és tojásrántottával (sajttal, hagymával és virslivel alaposan megrakva, vajban sütve) reggeli nélkül nem indulhat a nap. Pedig a (cikk szerint) megfelelő reggeli nem feltétlenül erről szól: a könnyű, rostban gazdag és vitaminokban bővelkedő ételek sokkal jobban felpörgetik az anyagcserét, és tartós energiát adnak. Így a nap végére sem fáradunk el annyira, mintha nehéz, zsíros falatokkal indítanánk a reggelit.

 

