Így hatnak a rövidülő nappalok a szervezetedre

Nem kell szégyelljük emiatt magunkat, ugyanis természetes jelenségről van szó: a fény mennyisége, illetve a rövidülő nappalok közvetlen hatással vannak a szervezetünk működésére. Eláruljuk, mi zajlik le ilyenkor a testünkben és agyunkban, és azt is, hogyan tudod kivédeni a gyötrő fáradtságot.
Az emberi szervezet a napfényes órákhoz igazítja a bioritmusát. A napfény serkenti a melatonintermelést, a melatonin pedig szabályozza az alvás-ébrenlét ciklusát. Ősszel, amikor kevesebb a világos órák száma, és korábban sötétedik, a belső óránk megzavarodhat: hamarabb leszünk álmosak, és reggel nehezebben kelünk ki az ágyból.
A D-vitamin termelésében kulcsszerepe van a napsütésnek. Az őszi hónapoktól sokkal kevesebb időt töltünk a szabadban, mint tavasszal és nyáron, a legtöbb programunkat is beltérre korlátozzuk, így nem csoda, ha szervezetünk kevesebb D-vitamint állít elő. Az alacsonyabb D-vitaminszint gyengeséget, levertséget és hangulatingadozást is okozhat.
Az őszi depresszió sem ritka szeptembertől, hiszen a fényhiány csökkenti a szerotonin termelését. A szerotonin az az ingerületvivő anyag, ami a jókedvért és a kiegyensúlyozott lelkiállapotért felelős. Ha szerotoninból kevés áll rendelkezésünkre, gyakrabban lehetünk nyűgösek, kedvetlenek, és nehezebben lelünk motivációra.
Kevesebb napfény, kevesebb D-vitamin és több stressz – ez a kombináció sajnos kedvez a megfázásoknak és a fertőzéseknek. Az őszi-téli időszakban a szervezet védekezőképessége gyengül, ezért különösen fontos a vitaminpótlás, az egészséges, személyre szabott táplálkozás és a rendszeres mozgás.
A rövidülő nappalok a szervezetünkre és a hangulatunkra is hatással vannak: fáradékonyabbak lehetünk, csökkenhet a jókedvünk és az ellenálló képességünk. Ha tudatosan odafigyelünk a vitaminpótlásra, ha eleget mozgunk, és gondoskodunk szórakoztató hobbiról, az ősz és a tél éppoly kiegyensúlyozott és energikus időszak lehet, mint a tavasz vagy a nyár.