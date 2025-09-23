Így hatnak a rövidülő nappalok a szervezetedre

Nem kell szégyelljük emiatt magunkat, ugyanis természetes jelenségről van szó: a fény mennyisége, illetve a rövidülő nappalok közvetlen hatással vannak a szervezetünk működésére. Eláruljuk, mi zajlik le ilyenkor a testünkben és agyunkban, és azt is, hogyan tudod kivédeni a gyötrő fáradtságot.

A biológiai óra némileg megzavarodik a rövidülő nappalok miatt

Az emberi szervezet a napfényes órákhoz igazítja a bioritmusát. A napfény serkenti a melatonintermelést, a melatonin pedig szabályozza az alvás-ébrenlét ciklusát. Ősszel, amikor kevesebb a világos órák száma, és korábban sötétedik, a belső óránk megzavarodhat: hamarabb leszünk álmosak, és reggel nehezebben kelünk ki az ágyból.

Rövidülő nappalok, kevesebb fény = kevesebb D-vitamin

A D-vitamin termelésében kulcsszerepe van a napsütésnek. Az őszi hónapoktól sokkal kevesebb időt töltünk a szabadban, mint tavasszal és nyáron, a legtöbb programunkat is beltérre korlátozzuk, így nem csoda, ha szervezetünk kevesebb D-vitamint állít elő. Az alacsonyabb D-vitaminszint gyengeséget, levertséget és hangulatingadozást is okozhat.

Hangulatunkra is hatnak a rövidülő nappalok

Az őszi depresszió sem ritka szeptembertől, hiszen a fényhiány csökkenti a szerotonin termelését. A szerotonin az az ingerületvivő anyag, ami a jókedvért és a kiegyensúlyozott lelkiállapotért felelős. Ha szerotoninból kevés áll rendelkezésünkre, gyakrabban lehetünk nyűgösek, kedvetlenek, és nehezebben lelünk motivációra.

Az immunrendszer is gyengülhet, ha a nappalok rövidülnek

Kevesebb napfény, kevesebb D-vitamin és több stressz – ez a kombináció sajnos kedvez a megfázásoknak és a fertőzéseknek. Az őszi-téli időszakban a szervezet védekezőképessége gyengül, ezért különösen fontos a vitaminpótlás, az egészséges, személyre szabott táplálkozás és a rendszeres mozgás.

Hogyan ellensúlyozhatjuk a rövidülő nappalok okozta kellemetlen tüneteket?

Mint azt fentebb említettük, érdemes figyelni a vitaminbevitelre – különösen a D-vitaminra –, és beiktatni olyan tevékenységeket, amelyek feltöltenek: legyen az mozgás, olvasás, meditáció vagy egy közös program a szeretteinkkel, barátainkkal. Pótoljuk a D-vitamint étrend-kiegészítőkkel, ugyanis csak táplálkozással nem lehet biztosítani a szervezetünk számára szükséges mennyiséget.

Gondoskodjunk a megfelelő C-vitaminbevitelről is, ősszel nyugodtan fogyaszthatunk akár 100-500 milligrammot.

Vegyünk igénybe fényterápiát vagy szerezzünk be fényterápiás lámpákat. Természetes fényhez hasonló világítást bocsátanak ki, ezért napi 20–30 percet nyugodtan használhatjuk. Segítenek javítani a hangulatot és felturbózni az energiaszintet.

Fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt, rostban és jó szénhidrátokban és telítetlen zsírsavakban gazdag ételeket. Energiával látnak el és támogatják az immunrendszert, így ellenállóbbak leszünk a megfázással szemben.

Próbáljunk minél többet a szabadban tartózkodni még borús időben is, mert a szórt fény is jótékonyan hat a szervezetre.

Fontos a rendszeres, de nem túlzott alvásidő is. A fényhiányos hónapokban könnyebben felborulhat az alvási ritmus, a túlalvást viszont érdemes kerülni, mert csak még fáradtabbak leszünk tőle.