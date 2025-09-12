Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

romboló

3 mindennapi szokás, ami valóságos sokkot okoz a szervezetednek

58 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nap mint nap teszünk olyan dolgokat és foglalkozunk olyasmikkel, amelyekről nem is gondoljuk: erőteljesen sokkoljuk, stresszeljük vele a szervezetünket. Ezek az ártalmatlannak tűnő szokások hosszú távon észrevétlenül rombolják a mentális egészséget, éppen ezért fontos, hogy figyeljünk magunkra, és alakítsunk ki tudatosan mentálisan kevésbé megterhelő életmódot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rombolószervezetsokkszokás

Míg a „pozitív stressz” kellemes élethelyzetek és szokások során alakulhat ki és serkentőleg hat, továbbá segít a vészhelyzet elhárításában és ezt követően rövid időn belül visszatér a szervezet a normális szintre, addig a „negatív stressz” inkább rossz szokásokon és lelki folyamatokon nyugszik, általában egy élethelyzet idézi elő.  Egyes mindennapi szokások tartósan negatív stresszt okozhatnak és valósággal sokkolják a szervezetünket, ami során kimerülhetnek erőforrásaink, gyengülhet az immunrendszer, és szervezetünk esendővé válik a fertőzésekkel szemben. 

3 mindennapi szokás, ami valóságos sokkot okoz a szervezetednek, 3mindennapiszokás
Mindennapi szokások, amik sokkolják a szervezetet
Fotó: Shutterstock AI

Melyik az a 3 mindennapi szokás, amelyektől a szervezeted valóságos sokkot él át

1. Multitasking

Bizony hajlamosak vagyunk több feladatot egymással párhuzamosan futtatni pörgős mindennapjaink során, végül aztán rájövünk, hogy sem időt, sem energiát nem takarítunk meg ezzel a módszerrel. Egyetlen dolgot nyerünk: stresszt. Csökken a koncentrálóképességünk, kortizolszintünk nő, és nagyobb valószínűséggel leszünk kimerültek.

2. Mobiltelefon-ellenőrzés

Képben lenni azzal, mi történik a világban, önmagában nem rossz dolog. Csak akkor válik problémássá, ha mindig okostelefonon keresztül próbáljuk összegyűjteni az infómorzsákat, vagy, ha 5 percenként már-már megszokásból is rápillantunk a telefonunkra. Sajnos a tudatalattiban jobban megmaradnak a rossz hírek, mint a jók, és az Amerikai Pszichológiai Társaság kutatói azt találták, hogy ez hosszú távon pesszimizmusra hajlamosíthat.

3. Összehasonlítás másokkal

Itt is az okostelefon ismét az első számú csapdává válik: a közösségi oldalakon mindenki a legjobb, legsikeresebb és legboldogabb arcát mutatja, ettől az önbizalmunk zsugorodni kezdhet. A tökéletességre való törekvés arra késztet, hogy megállás nélkül összehasonlításokat tegyél. És mi lesz ennek a vége? Lehangoltság. Nem azt fogod ugyanis értékelni, amid van, és amilyen vagy, hanem azt, amid nincs, vagy nincs meg benned.  Érdemes inkább hálásnak lennünk azért, ami egyedivé tesz. Igen, még a hibáinkért is. 

Felpörgött digitális világunkban az egyik legfontosabb dolog a stressz csökkentése lenne, ezt azonban nyilván nem könnyű a gyakorlatban kivitelezni. Marad tehát az, ha felvértezzük magunkat, azaz megpróbáljuk növelni szervezetünk stressz iránti tűrőképességét. Bevethetjük például az alábbi trükköket.

3 mindennapi szokás, ami valóságos sokkot okoz a szervezetednek, 3mindennapiszokás
Fotó: Shutterstock/Damir Khabirov

Stresszűző táplálkozás

A táplálkozás kulcsfontosságú lehet a stressz leküzdésében. Azt már sokan tudják, hogy a magnézium és a B6-vitamin sokat segíthet, de az utóbbi évek kutatásai az omega-3 zsírsavakról is kiderítették, hogy segítik a stressz és a szorongás csökkentését. Ilyen zsírsvakban gazdagok a tengeri halak, de számos omega-3 zsírsavtartalmú étrend-kiegészítőt is vásárolhatunk kedvenc gyógyszertárunkban.

Csak természetesen! 

A természet számos segítséget nyújt nekünk a stressz hatásainak kivédésére. Teaként használhatjuk a citromfüvet, a komlót és a levendulát, illóolajként párologtatva pedig a levendulát, a citromot, a citromfüvet és az ylang-ylangot javasolják.

Stresszcsökkentő mozgás

A mozgás stresszoldó hatása közismert. A legjobbak azok a mozgásformák, amelyek a pulzust kismértékben emelik meg: gyorsabb séta, úszás, pingpong vagy a jóga, de vitathatalan, hogy a táncnak is vannak pozitív hatásai.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!