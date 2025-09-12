3 mindennapi szokás, ami valóságos sokkot okoz a szervezetednek

Míg a „pozitív stressz” kellemes élethelyzetek és szokások során alakulhat ki és serkentőleg hat, továbbá segít a vészhelyzet elhárításában és ezt követően rövid időn belül visszatér a szervezet a normális szintre, addig a „negatív stressz” inkább rossz szokásokon és lelki folyamatokon nyugszik, általában egy élethelyzet idézi elő. Egyes mindennapi szokások tartósan negatív stresszt okozhatnak és valósággal sokkolják a szervezetünket, ami során kimerülhetnek erőforrásaink, gyengülhet az immunrendszer, és szervezetünk esendővé válik a fertőzésekkel szemben.

Mindennapi szokások, amik sokkolják a szervezetet

Fotó: Shutterstock AI

Melyik az a 3 mindennapi szokás, amelyektől a szervezeted valóságos sokkot él át

1. Multitasking

Bizony hajlamosak vagyunk több feladatot egymással párhuzamosan futtatni pörgős mindennapjaink során, végül aztán rájövünk, hogy sem időt, sem energiát nem takarítunk meg ezzel a módszerrel. Egyetlen dolgot nyerünk: stresszt. Csökken a koncentrálóképességünk, kortizolszintünk nő, és nagyobb valószínűséggel leszünk kimerültek.

2. Mobiltelefon-ellenőrzés

Képben lenni azzal, mi történik a világban, önmagában nem rossz dolog. Csak akkor válik problémássá, ha mindig okostelefonon keresztül próbáljuk összegyűjteni az infómorzsákat, vagy, ha 5 percenként már-már megszokásból is rápillantunk a telefonunkra. Sajnos a tudatalattiban jobban megmaradnak a rossz hírek, mint a jók, és az Amerikai Pszichológiai Társaság kutatói azt találták, hogy ez hosszú távon pesszimizmusra hajlamosíthat.

3. Összehasonlítás másokkal

Itt is az okostelefon ismét az első számú csapdává válik: a közösségi oldalakon mindenki a legjobb, legsikeresebb és legboldogabb arcát mutatja, ettől az önbizalmunk zsugorodni kezdhet. A tökéletességre való törekvés arra késztet, hogy megállás nélkül összehasonlításokat tegyél. És mi lesz ennek a vége? Lehangoltság. Nem azt fogod ugyanis értékelni, amid van, és amilyen vagy, hanem azt, amid nincs, vagy nincs meg benned. Érdemes inkább hálásnak lennünk azért, ami egyedivé tesz. Igen, még a hibáinkért is.