Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

hidratálás

Egész eddig helytelenül ittál vizet – 5 vízfogyasztási hiba, amit talán te is elkövetsz

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legtöbben úgy vélik, a vízivásnál nincs egyszerűbb dolog. Pedig elég néhány vízfogyasztási hiba, és könnyen árthatunk magunknak: a gyomor, a vese vagy akár az alvásminőségünk is megsínyli. Nézzük, mire érdemes figyelni, hogy valóban támogassuk vele az egészségünket!
Link másolása
Vágólapra másolva!
hidratáláshibavíz

Sokan úgy gondolják, hogy ha megvan a napi 2–3 liter folyadék, akkor kipipálhatják az egészséges vízfogyasztást. A helyzet azonban ennél jóval összetettebb. Nemcsak az számít, mennyit iszunk, hanem az is, hogyan. Ha ugyanis néhány alapvető hibát elkövetünk, annak hosszú távon akár kellemetlen egészségügyi következményei is lehetnek. Mutatjuk, mely bakikat érdemes mindenképp elkerülni.

vízfogyasztás
Vízfogyasztás – Nemcsak az számít, mennyit iszunk, hanem az is, hogyan
Fotó: Shutterstock

5 leggyakoribb vízfogyasztási hiba, amit a legtöbben elkövetnek

1. Jeges víz fogyasztása

Melegben sokan szívesen kortyolnak jéghideg vizet, de a szervezetünk ezt nem mindig tolerálja jól. A túl hideg folyadék extra munkát ad a testnek, hiszen fel kell melegítenie, ami fárasztó lehet, ráadásul gyakran puffadást vagy görcsöket okozhat. Jobb választás a szobahőmérsékletű víz, még ha kevésbé is tűnik frissítőnek.

2. Gyors, nagy kortyokban történő ivás – Alapvető vízfogyasztási hiba

Ha hirtelen sok vizet iszunk, a vesék túlterhelődhetnek, és a folyadék kevésbé hasznosul. A kapkodó ivás felboríthatja a szervezet egyensúlyát, ezért érdemes inkább lassan, kisebb kortyokban inni, így az emésztés és a hidratáltság is jobban érvényesül.

3. Vízivás közvetlenül evés közben

Sokan úgy gondolják, hogy az étkezés közbeni vízivás segíti a falatok lenyelését. Valójában viszont a gyomorsavat hígíthatja, lassítva az emésztést, ami puffadáshoz vezethet. Nem kell teljesen mellőzni az étkezés közbeni kortyolgatást, de célszerű inkább étkezés előtt vagy után fél órával inni.

4. Lefekvés előtti víz kihagyása

Este már nem iszunk vizet, mert nem akarunk felkelni éjjel a vizelési inger miatt? A szervezet alvás közben is dolgozik, főként méregtelenít. Egy pohár víz lefekvés előtt körülbelül egy órával segíti ezt a folyamatot anélkül, hogy feltétlenül zavarná az alvást.

5. Túl kevés vagy túl sok víz

Ez szintén tipikus vízfogyasztási hiba az emberek többségénél. A napi ajánlott mennyiség általában 2–2,5 liter, de ez függ a testsúlytól, az aktivitástól és az időjárástól is. A túl kevés víz kiszáradáshoz vezet, a túl sok viszont az elektrolit-háztartás felborulását okozhatja. A legegyszerűbb, ha hallgatunk  a szomjúságérzetünkre, és figyeljük a vizelet színét: ha világossárga, akkor megfelelő a folyadékbevitel.

További vízfogyasztási hibák, amiket jobb elkerülni az egészség érdekében

  • Soha ne igyunk állva, vagy sétálás közben! Nem csak azért, mert  könnyen félrenyelhetünk, hanem mert a szakértők szerint az idegrendszer ilyenkor megfeszül, ami befolyásolhatja a folyadékegyensúlyt és emésztési zavarokat okozhat. Hosszabb távon az ízületekben is gondot okozhat a rendszeres állva ivás. Jobban tesszük, ha leülve, nyugodtan iszunk.
  • Hirtelen leküldött víz a gyomorba: ha kis kortyokban, nyugodtan iszunk, az segíti a tápanyagok felszívódását, a méreganyagok kiürülését, és a vesét is kíméli. A túl gyors ivás viszont épp ellenkező hatást válthat ki, és a szervezet kevésbé tudja feldolgozni a folyadékot, esetenként hányingert okozhat.
  • Keveset iszunk és inkább ízesített vizet: mondanánk, hogy tutibiztos trükk, de inkább ez is vízfogyasztási hibának minősül. Uborkát vagy gyümölcsdarabokat persze tehetünk a vízbe, de a mesterséges adalékanyagok, cukrok és édesítőszerek hízáshoz és egyéb egészségügyi problémákhoz vezethetnek, ráadásul még fokozhatják is a szervezet vízigényét. Ha egy kis ízre vágyunk, a citrom a legjobb választás: C-vitaminban gazdag, antioxidánsokat tartalmaz, támogatja a májat, és a kortizolszint csökkentésével a fogyókúrázóknak is kedvezhet.
Pouring water into glass in the kitchen
A napi ajánlott mennyiség általában 2–2,5 liter
Fotó: Shutterstock

Mennyi vizet igyunk, hogy ne kövessünk el vízfogyasztási hibát? 

Egy felnőtt számára általában napi 2,5–3 liter víz az ajánlott, de ezt számos tényező befolyásolja, például a testalkat, a fizikai aktivitás és a környezet. A legfontosabb, hogy kerüljük a szélsőségeket: a kiszáradás éppúgy káros, mint a túlzott vízfogyasztás

A túl sok víz „vízmérgezést”, vagyis hyponatraemiát okozhat, amikor a vér nátriumszintje veszélyesen alacsony lesz. 

Ez fejfájást, görcsrohamokat, sőt akár kómát is előidézhet, bár ehhez extrém mennyiség szükséges. A lényeg: igyunk rendszeresen, ne várjuk meg, amíg nagyon szomjasak leszünk, és ügyeljünk a kiegyensúlyozott folyadékbevitelre.

A vízivás kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, de nem mindegy, hogyan csináljuk. Figyeljünk a hőmérsékletre, a tempóra, az időzítésre, és kerüljük a mesterséges adalékokat. Ha tudatosan iszunk, elkerülhetjük a puffadást, a fáradtságot, sőt még a hosszú távú egészségügyi problémákat is. Hallgassunk a testünkre, és bánjunk okosan a vízzel, hiszen ez az egyik legegyszerűbb, mégis legfontosabb „gyógyszerünk”.

Az alábbi videó megmutatja, hogyan kerüld el a gyakori vízfogyasztási hibákat:

@healthy.tips15 you are drinking the water in the wrong way and this will affect your health #didyouknow #healthytips #healthcare #water #healthyliving ♬ original sound - Healthy Tip's


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!