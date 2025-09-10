Egész eddig helytelenül ittál vizet – 5 vízfogyasztási hiba, amit talán te is elkövetsz

Sokan úgy gondolják, hogy ha megvan a napi 2–3 liter folyadék, akkor kipipálhatják az egészséges vízfogyasztást. A helyzet azonban ennél jóval összetettebb. Nemcsak az számít, mennyit iszunk, hanem az is, hogyan. Ha ugyanis néhány alapvető hibát elkövetünk, annak hosszú távon akár kellemetlen egészségügyi következményei is lehetnek. Mutatjuk, mely bakikat érdemes mindenképp elkerülni.

Vízfogyasztás – Nemcsak az számít, mennyit iszunk, hanem az is, hogyan

Fotó: Shutterstock

5 leggyakoribb vízfogyasztási hiba, amit a legtöbben elkövetnek

1. Jeges víz fogyasztása

Melegben sokan szívesen kortyolnak jéghideg vizet, de a szervezetünk ezt nem mindig tolerálja jól. A túl hideg folyadék extra munkát ad a testnek, hiszen fel kell melegítenie, ami fárasztó lehet, ráadásul gyakran puffadást vagy görcsöket okozhat. Jobb választás a szobahőmérsékletű víz, még ha kevésbé is tűnik frissítőnek.

2. Gyors, nagy kortyokban történő ivás – Alapvető vízfogyasztási hiba

Ha hirtelen sok vizet iszunk, a vesék túlterhelődhetnek, és a folyadék kevésbé hasznosul. A kapkodó ivás felboríthatja a szervezet egyensúlyát, ezért érdemes inkább lassan, kisebb kortyokban inni, így az emésztés és a hidratáltság is jobban érvényesül.

3. Vízivás közvetlenül evés közben

Sokan úgy gondolják, hogy az étkezés közbeni vízivás segíti a falatok lenyelését. Valójában viszont a gyomorsavat hígíthatja, lassítva az emésztést, ami puffadáshoz vezethet. Nem kell teljesen mellőzni az étkezés közbeni kortyolgatást, de célszerű inkább étkezés előtt vagy után fél órával inni.

4. Lefekvés előtti víz kihagyása

Este már nem iszunk vizet, mert nem akarunk felkelni éjjel a vizelési inger miatt? A szervezet alvás közben is dolgozik, főként méregtelenít. Egy pohár víz lefekvés előtt körülbelül egy órával segíti ezt a folyamatot anélkül, hogy feltétlenül zavarná az alvást.

5. Túl kevés vagy túl sok víz

Ez szintén tipikus vízfogyasztási hiba az emberek többségénél. A napi ajánlott mennyiség általában 2–2,5 liter, de ez függ a testsúlytól, az aktivitástól és az időjárástól is. A túl kevés víz kiszáradáshoz vezet, a túl sok viszont az elektrolit-háztartás felborulását okozhatja. A legegyszerűbb, ha hallgatunk a szomjúságérzetünkre, és figyeljük a vizelet színét: ha világossárga, akkor megfelelő a folyadékbevitel.