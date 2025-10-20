Vércsoportodtól is függ, milyen gyorsan öregszel

A vércsoportok felfedezése Karl Landsteiner osztrák orvos nevéhez fűződik, aki négy vércsoporttípust – A, B, AB és 0 – különböztetett meg. A 0-ás vércsoportot először C-vel jelölte, végül 0-ra módosította. Később az osztályozást tovább tökéletesítették, és megkülönböztették az AB vércsoportot is. A teljes „vértérkép” a 20. század közepén nyerte el végső, ma ismert formáját: Philip Levine rájött, hogy létezik az Rh faktor, és tovább osztályozta a vércsoportokat Rh negatívra és pozitívra.

A vércsoportod is szerepet játszhat abban, milyen ütemben öregszel

Fotó: Shutterstock

Kiderült: az öregedési folyamatok tanulmányozása során nem hagyható figyelmen kívül a vércsoport

A 0-s vércsoportúak

Új kutatások szerint a 0-s vércsoporttal rendelkezők között kevesebb a szív- és érrendszeri betegséggel küzdő, lényegesen kevesebbeket érint közülük a stroke és az infarktus, ráadásul kisebb eséllyel alakul ki náluk daganat és véralvadási probléma. Éppen ezért a 0-s vércsoporttal rendelkezők sokkal később tapasztalják meg a fizikai és mentális hanyatlást, mint más vércsoporttal rendelkező társaik. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy kiegyensúlyozott életmódot folytassanak és egészségesen táplálkozzanak.

Az A, B és AB vércsoportú személyek

Esetükben nagyobb a valószínűsége a krónikus gyulladásos megbetegedések kialakulásának, hajlamosabbak a mentális betegségekre, valamint a magas vérnyomásra. Ebből kifolyólag az A, B és AB vércsoporttal rendelkezők hamarabb érzik magukon az öregedés jeleit az évek előrehaladtával.

A vércsoport meghatározó tényező lehet az öregedési folyamatában

Fotó: Shutterstock

Az öregedés jeleit legfeljebb kívülről, orvosesztétikai beavatkozásokkal lehet elnyomni

Teljesen elkerülni, a tudomány jelen állása szerint, lehetetlen. Szakemberek továbbra is a kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag étrendet, a rendszeres mozgást, a megfelelő alvást tekintik az „öregedéslassítás” fő pilléreinek. Ahhoz, hogy kevésbé érezzük magunkon az idő múlását, és a lehető legkésőbb tapasztaljuk meg a fizikai és a mentális hanyatlást, érdemes antioxidánsokban gazdag ételeket, baktériumölő kurkumát és zöld teát fogyasztani, továbbá kiemelt figyelmet fordítani a rendszeres szűrésekre és az aktív életmódra.

Ha odafigyelünk az „alapokra”, már sokat tettünk egészségünkért és az öregedés késleltetésért.



