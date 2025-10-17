Ez a szupergyümölcs nagy segítség lehet a fogyásban

A sárga birs két hónapig is eláll száraz, hűvös helyen, illata betölti a teret, amitől a fogyasztásához is megjöhet a kedved. A birsalma kellemesen édeskés, savanykás, többek között birsalmasajt, almabor és pálinka is készíthető belőle. Az alábbiakban eláruljuk, milyen áldásos hatásai vannak.

A birsalma nyersen kellemesen édeskés, savanykás ízű

Fotó: Shutterstock

Ledobnál pár kilót? A birsalma segítségedre lesz!

Bár kalóriatartalma alacsony, mégis jól eltelít a magas rosttartalma miatt. 100 grammjában mindössze 57 kalória van, így számíthatsz rá, ha szeretnél megszabadulni néhány kilótól, vagy ha szeretnéd megőrizni az alakod.

Természetesen azok is jól járnak vele, akik vitaminraktáraikat kívánják feltölteni: gazdag B1-, B3- és B6-vitaminban, valamint kalciumban, káliumban, cinkben, folsavban és C-vitaminban, és mint ilyen, sikerrel veszi fel a harcot a gyulladásos megbetegedésekkel.

Birsalmával a vírusok ellen

Kutatások bizonyítják, hogy a birsalma fenolokban, antioxidánsokban rendkívül gazdag, éppen ezért rendkívül hasznos a közönséges megfázás, a szezonális influenza, a nátha és egyéb vírusok elleni védelemben. A birsalmában található flavonoidok csökkenthetik a szív- és érrendszeri betegségek esélyét, ha pedig préselve fogyasztjuk, bőrképünk szebbé és üdébbé válik.

A birsalma a bélrendszer őre

A népi gyógyászatban előszeretettel használják a birsalmát emésztési problémák kezelésére, hiszen védi a bélszöveteket. Hatékony olyan emésztési rendellenességgel szemben, mint a gyulladásos bélbetegségek, a fekélyes vastagbélgyulladás, és ha ennyi jótékony hatás még nem lenne elég: segíthet csökkenteni a hányást és hányingert, főleg a várandósság első trimeszterében.

A birsalma rendszeres fogyasztásával elkerülhető lehet a gyomorfekély kialakulása

A birsalma a benne található egyedülálló vegyületei révén képes megakadályozni a gyomorfekély kialakulásáért felelős Helicobacter pylori baktérium elszaporodását. Erős gyomorfájdalom esetén természetesen érdemes inkább szakemberhez fordulni, de a kezelések bátran kiegészíthetők birsalma levével, mert fogyasztása előnyösen hat a gyomorra és a további fekélyek kialakulásának megelőzésére.

A népi gyógyászatban is előszeretettel használják a birsalmát emésztési problémák kezelésére, hiszen védi a bélszöveteket.