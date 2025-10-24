Cékla: így válaszd ki a legjobb minőségűt, és így hozd ki belőle a maximumot

Legtöbbünkkel talán előfordult már, hogy szépnek tűnő gumókat vitt haza a piacról, elfogyasztva viszont olyan lett az íze mint a fának. A legízletesebb cékla az, amely tömör, sima felületű és sérülésmentes. A fonnyadt, túl puha és repedt gumókat ne vegyük meg, mert ezek már híján vannak a nedvességtartalomnak, ezért az ízük is kesernyésebb lesz. Érdemes a kisebb gumók közül válogatni, ezek ugyanis még édeskés ízűek, frissek, ellentétben a nagyobbakkal, amelyek bár rostosak, de fás szerkezetűek.
A cékla frissességének titka a tárolásban rejlik
Ha nagyobb mennyiségű céklát szeretnénk eltárolni, tegyük a gumókat a hűtő zöldséges rekeszébe, vagy ha már oda nem fér, fagyasszuk le. Tévhit, hogy fagyasztva elveszíti a tápanyagtartalmát.
Miért éri meg, ha bőségesen fogyasztunk céklát?
- csökkenti a vérnyomást
- javítja a vérkeringést
- bőségesen tartalmaz C-vitamint, folsavat, káliumot, folsavat és magnéziumot – ezek megerősítik az immunrendszert.
- a benne található nitrátok fokozzák az oxigénellástást
- rendszeres fogyasztása méregteleníti a májat
A cékla hatása a szépségre
- rendszeres fogyasztása csökkentheti a pigmentfoltokat és a pattanásokat
- serkentheti a hajnövekedést
Az egyik legjobb dolog, ami a céklával történhet: csokoládés-céklás sütemény/brownie
A céklát megfőzzük, majd aprítógépben összezúzzuk. Az első hat alapanyagot elkerverjük egy tálban és félretesszük.
Hozzávalók
Tészta
- 25 dkg cékla
- 20 dkg finomliszt
- 10 dkg teljes kiőrlésű liszt
- 2 teáskanál sütőpor
- 2 púpozott ek cukrozatlan kakaópor
- 2 késhegynyi szódabikarbóna
- 3 db tojás
- 7 ek cukor
- 1 csomag vaníliás cukor
- 10 dkg étcsokoládé
- 1 dl napraforgó olaj
Csokoládémáz
- 6 dkg étcsokoládé
- 5 dkg fehér csokoládé
- 1 ek kókuszzsír
Elkészítés
A tojásokat a cukorral és az olajjal felhabosítjuk. Vízgőz fölött felolvasztjuk a csokoládét, majd hozzáadjuk a tojásos keverékhez. Ezt követően keverjük bele a száraz hozzávalókat, végül a céklát. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük a masszát, és 200 fokon megsütjük. Miután a sütemény kihűlt, a csokoládét felolvasztjuk vízgőz fölött, szépen elsimítjuk a sütemény tetején. Szórhatunk rá kókuszreszeléket, bogyós gyümölcsöt vagy diót. Miután megdermedt, fogyaszhatjuk is.