Cékla: így válaszd ki a legjobb minőségűt, és így hozd ki belőle a maximumot

Végre itt a szezonja! A cékla az édeskés íze miatt többek között salátában, savanyúságként és turmixban is közkedvelt. De honnan tudhatjuk, hogy a legjobbat választottuk a piacon? Hogyan szépít belülről, és hogyan készíthetünk belőle brownie-t?
Legtöbbünkkel talán előfordult már, hogy szépnek tűnő gumókat vitt haza a piacról, elfogyasztva viszont olyan lett az íze mint a fának. A legízletesebb cékla az, amely tömör, sima felületű és sérülésmentes. A fonnyadt, túl puha és repedt gumókat ne vegyük meg, mert ezek már híján vannak a nedvességtartalomnak, ezért az ízük is kesernyésebb lesz. Érdemes a kisebb gumók közül válogatni, ezek ugyanis még édeskés ízűek, frissek, ellentétben a nagyobbakkal, amelyek bár rostosak, de fás szerkezetűek.

Cékla: így válaszd ki a legjobb minőségűt, és így hozd ki belőle a maximumot, Céklatippek, 2025
A cékla az édeskés íze miatt többek között salátában, savanyúságként és turmixban is közkedvelt
Fotó: Shutterstock

A cékla frissességének titka a tárolásban rejlik

Ha nagyobb mennyiségű céklát szeretnénk eltárolni, tegyük a gumókat a hűtő zöldséges rekeszébe, vagy ha már oda nem fér, fagyasszuk le. Tévhit, hogy fagyasztva elveszíti a tápanyagtartalmát. 

Miért éri meg, ha bőségesen fogyasztunk céklát? 

  • csökkenti a vérnyomást
  • javítja a vérkeringést
  • bőségesen tartalmaz C-vitamint, folsavat, káliumot, folsavat és magnéziumot – ezek megerősítik az immunrendszert
  • a benne található nitrátok fokozzák az oxigénellástást
  • rendszeres fogyasztása méregteleníti a májat

A cékla hatása a szépségre

  • rendszeres fogyasztása csökkentheti a pigmentfoltokat és a pattanásokat
  • serkentheti a hajnövekedést
Cékla: így válaszd ki a legjobb minőségűt, és így hozd ki belőle a maximumot, Céklatippek, 2025
Csokoládés-céklás sütemény/brownie
Fotó: Shutterstock/Nina Firsova

Az egyik legjobb dolog, ami a céklával történhet: csokoládés-céklás sütemény/brownie

A céklát megfőzzük, majd aprítógépben összezúzzuk. Az első hat alapanyagot elkerverjük egy tálban és félretesszük. 

Hozzávalók

Tészta

  • 25 dkg cékla
  • 20 dkg finomliszt
  • 10 dkg teljes kiőrlésű liszt
  • 2 teáskanál sütőpor
  • 2 púpozott ek cukrozatlan kakaópor
  • 2 késhegynyi szódabikarbóna
  • 3 db tojás
  • 7 ek cukor
  • 1 csomag vaníliás cukor
  • 10 dkg étcsokoládé
  • 1 dl napraforgó olaj

Csokoládémáz

  • 6 dkg étcsokoládé
  • 5 dkg fehér csokoládé
  • 1 ek kókuszzsír

Elkészítés

A tojásokat a cukorral és az olajjal felhabosítjuk. Vízgőz fölött felolvasztjuk a csokoládét, majd hozzáadjuk a tojásos keverékhez. Ezt követően keverjük bele a száraz hozzávalókat, végül a céklát. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük a masszát, és 200 fokon megsütjük. Miután a sütemény kihűlt, a csokoládét felolvasztjuk vízgőz fölött, szépen elsimítjuk a sütemény tetején. Szórhatunk rá kókuszreszeléket, bogyós gyümölcsöt vagy diót. Miután megdermedt, fogyaszhatjuk is. 

 

 

