Cékla: így válaszd ki a legjobb minőségűt, és így hozd ki belőle a maximumot

Legtöbbünkkel talán előfordult már, hogy szépnek tűnő gumókat vitt haza a piacról, elfogyasztva viszont olyan lett az íze mint a fának. A legízletesebb cékla az, amely tömör, sima felületű és sérülésmentes. A fonnyadt, túl puha és repedt gumókat ne vegyük meg, mert ezek már híján vannak a nedvességtartalomnak, ezért az ízük is kesernyésebb lesz. Érdemes a kisebb gumók közül válogatni, ezek ugyanis még édeskés ízűek, frissek, ellentétben a nagyobbakkal, amelyek bár rostosak, de fás szerkezetűek.

A cékla az édeskés íze miatt többek között salátában, savanyúságként és turmixban is közkedvelt

Fotó: Shutterstock

A cékla frissességének titka a tárolásban rejlik

Ha nagyobb mennyiségű céklát szeretnénk eltárolni, tegyük a gumókat a hűtő zöldséges rekeszébe, vagy ha már oda nem fér, fagyasszuk le. Tévhit, hogy fagyasztva elveszíti a tápanyagtartalmát.

Miért éri meg, ha bőségesen fogyasztunk céklát?

csökkenti a vérnyomást

javítja a vérkeringést

bőségesen tartalmaz C-vitamint, folsavat, káliumot, folsavat és magnéziumot – ezek megerősítik az immunrendszert.

a benne található nitrátok fokozzák az oxigénellástást

rendszeres fogyasztása méregteleníti a májat

A cékla hatása a szépségre

rendszeres fogyasztása csökkentheti a pigmentfoltokat és a pattanásokat

serkentheti a hajnövekedést

Csokoládés-céklás sütemény/brownie

Fotó: Shutterstock/Nina Firsova

Az egyik legjobb dolog, ami a céklával történhet: csokoládés-céklás sütemény/brownie

A céklát megfőzzük, majd aprítógépben összezúzzuk. Az első hat alapanyagot elkerverjük egy tálban és félretesszük.

Hozzávalók

Tészta

25 dkg cékla

20 dkg finomliszt

10 dkg teljes kiőrlésű liszt

2 teáskanál sütőpor

2 púpozott ek cukrozatlan kakaópor

2 késhegynyi szódabikarbóna

3 db tojás

7 ek cukor

1 csomag vaníliás cukor

10 dkg étcsokoládé

1 dl napraforgó olaj

Csokoládémáz

6 dkg étcsokoládé

5 dkg fehér csokoládé

1 ek kókuszzsír

Elkészítés

A tojásokat a cukorral és az olajjal felhabosítjuk. Vízgőz fölött felolvasztjuk a csokoládét, majd hozzáadjuk a tojásos keverékhez. Ezt követően keverjük bele a száraz hozzávalókat, végül a céklát. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük a masszát, és 200 fokon megsütjük. Miután a sütemény kihűlt, a csokoládét felolvasztjuk vízgőz fölött, szépen elsimítjuk a sütemény tetején. Szórhatunk rá kókuszreszeléket, bogyós gyümölcsöt vagy diót. Miután megdermedt, fogyaszhatjuk is.