Óvodai rémálom: cérnagiliszta – Ne ess pánikba, így kezeld!

A fertőzés emberről emberre terjed, és ez az egyik leggyakoribb megbetegedés a világon. A cérnagiliszta által okozott fertőzés előfordulása 5-10 éves korban a leggyakoribb, de bármilyen életkorú személyt érinthet az alattomos kór, ha nem megfelelően erős az immunrendszere.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Cérnagiliszta-fertőzés: a gyerekek könnyedén újrafertőzhetik magukat és egymást

Ha a végbél területét a gyermek megvakarja, majd kezét a szájához veszi, akkor a féregpeték szájon át kerülnek a tápcsatornába, és a cérnagiliszta ott fejlődik ki. A fertőzés terjedhet a körmök alatt, törölközőn, ágyneműn, kárpiton, de ruhán keresztül is. A piszkos kézzel elkészített élelmiszer szintén fertőzés forrása lehet, és a peték a házi por által kerülve is fertőzhetnek. Ritkábban előforduló, de nagyon hasonló betegség az orsóférgesség, mely az emberi ürülékkel trágyázott, mosatlan zöldséggel, gyümölccsel kerül a szervezetbe.

Igaz, hogy a fokhagyma kipusztítja a cérnagilisztát?

Tévhit, hogy ha fokhagymát eszünk, megszabadulunk a bélférgektől. Sajnos a fokhagyma nem alkalmas erre, modern gyógyszerekkel azonban viszonylag könnyen és hatékonyan orvosolható a probléma.

Az ápolatlan, mosdatlan gyerekek nagyobb veszélyben vannak?

A féregpeték egyáltalán nem az ápolatlan gazdát keresik, jobban mondva, nem kell ápolatlanság ahhoz, hogy valaki elkapja a fertőzést. A gyerekek gyakran teszik szájuk és orruk közelébe a kezüket, és ha az után csinálják ezt, hogy fenéktájt vakaróztak, akkor bizony könnyen megvan a baj.

Ezek a cérnagiliszta-fertőzés legjellemzőbb tünetei

éjszakai végbéltáji viszketés hasfájás hányinger, hányás, hasmenés, fáradékonyság, kislányoknál viszketés az intim tájékon gyakori vizelési inger

Cérnagiliszta-fertőzés esetén az orvos féreghajtó tablettát ír fel, amit a család minden tagjának egyszerre kell szednie. Erősen ajánlott a körmöket ez időszakban rövidre vágni, kézmosáskor körömkefét használni, a pizsamákat és az ágyneműt, illetve a gyerekek kedvenc alvójátékait (plüss) magas hőfokon kimosni.

Mit tehetünk, hogy megelőzzük a cérnagiliszta-fertőzést?

Rendszeresen mossunk kezet, különösen étkezések előtt.

A reggeli fürdés segíthet a peték eltávolításában a végbél környékéről és a test más részeiről.

A körömvágással (tövig) megelőzhetjük, hogy a körmök alatt peték maradjanak.

Gyermekeknél az ujjszopásról való leszoktatás és a végbélkörnyék vakarásának elkerülése kiemelten fontos.

Mivel kedvenceink bármelyik séta során fertőződhetnek, fontos, hogy ha gyerek van a családban, akkor lehetőleg negyedévente féreghajtsuk a kutyánkat, macskánkat.

Mindezeket az óvintézkedéseket betartva, szinte biztosak lehetünk benne, hogy sikerül megelőzni a peték visszafertőzését és elkerülni a bélférgesség ezen fajtáját.





