fertőzés

Óvodai rémálom: cérnagiliszta – Ne ess pánikba, így kezeld!

A szülők többsége találkozik ezzel a problémával, amíg gyermekük óvodába, iskolába jár. Sok téves információ kering a köztudatban a bélférgességgel, pontosabban a cérnagiliszta témával kapcsolatban, ami a családok nagy részének felesleges aggodalmat okoz. Utánajártunk a hidelmeknek, a tüneteknek és a kezelésnek.
A fertőzés emberről emberre terjed, és ez az egyik leggyakoribb megbetegedés a világon. A cérnagiliszta által okozott fertőzés előfordulása 5-10 éves korban a leggyakoribb, de bármilyen életkorú személyt érinthet az alattomos kór, ha nem megfelelően erős az immunrendszere. 

Szomorú gyerek, Cérnagiliszta-fertőzés
Fotó: New Africa / Shutterstock

Cérnagiliszta-fertőzés: a gyerekek könnyedén újrafertőzhetik magukat és egymást

Ha a végbél területét a gyermek megvakarja, majd kezét a szájához veszi, akkor a féregpeték szájon át kerülnek a tápcsatornába, és a cérnagiliszta ott fejlődik ki. A fertőzés terjedhet a körmök alatt, törölközőn, ágyneműn, kárpiton, de ruhán keresztül is. A piszkos kézzel elkészített élelmiszer szintén fertőzés forrása lehet, és a peték a házi por által kerülve is fertőzhetnek. Ritkábban előforduló, de nagyon hasonló betegség az orsóférgesség, mely az emberi ürülékkel trágyázott, mosatlan zöldséggel, gyümölccsel kerül a szervezetbe. 

Igaz, hogy a fokhagyma kipusztítja a cérnagilisztát? 

Tévhit, hogy ha fokhagymát eszünk, megszabadulunk a bélférgektől. Sajnos a fokhagyma nem alkalmas erre, modern gyógyszerekkel azonban viszonylag könnyen és hatékonyan orvosolható a probléma.

Az ápolatlan, mosdatlan gyerekek nagyobb veszélyben vannak?

A féregpeték egyáltalán nem az ápolatlan gazdát keresik, jobban mondva, nem kell ápolatlanság ahhoz, hogy valaki elkapja a fertőzést. A gyerekek gyakran teszik szájuk és orruk közelébe a kezüket, és ha az után csinálják ezt, hogy fenéktájt vakaróztak, akkor bizony könnyen megvan a baj.  

Ezek a cérnagiliszta-fertőzés legjellemzőbb tünetei

éjszakai végbéltáji viszketés

hasfájás

hányinger, hányás, hasmenés,

fáradékonyság,

kislányoknál viszketés az intim tájékon

gyakori vizelési inger

Cérnagiliszta-fertőzés esetén az orvos féreghajtó tablettát ír fel, amit a család minden tagjának egyszerre kell szednie. Erősen ajánlott a körmöket ez időszakban rövidre vágni, kézmosáskor körömkefét használni, a pizsamákat és az ágyneműt, illetve a gyerekek kedvenc alvójátékait (plüss) magas hőfokon kimosni. 

Mit tehetünk, hogy megelőzzük a cérnagiliszta-fertőzést?

  • Rendszeresen mossunk kezet, különösen étkezések előtt.
  • A reggeli fürdés segíthet a peték eltávolításában a végbél környékéről és a test más részeiről.
  • A körömvágással (tövig) megelőzhetjük, hogy a körmök alatt peték maradjanak.
  • Gyermekeknél az ujjszopásról való leszoktatás és a végbélkörnyék vakarásának elkerülése kiemelten fontos.
  • Mivel kedvenceink bármelyik séta során fertőződhetnek, fontos, hogy ha gyerek van a családban, akkor lehetőleg negyedévente féreghajtsuk a kutyánkat, macskánkat.

Mindezeket az óvintézkedéseket betartva, szinte biztosak lehetünk benne, hogy sikerül megelőzni a peték visszafertőzését és elkerülni a bélférgesség ezen fajtáját.



 

 

