veszély

A csípős ételek fogyasztása halált is okozhat

1 órája
Nem egy versenyt indítanak csilipaprika-evés kategóriában, egyesek ugyanis bátorságpróbaként tekintenek a fogyasztás után fellépő égő érzés elviselésére. Nem árt azonban csínján bánni a csípős ételek fogyasztásával, bármennyire is rajongunk értük. Rendszeres és túlzásba vitt bevitelük extrém esetben akár halálhoz is vezethet.
csípős ételchili

A paprika csípősségét a kapszaicin nevű anyag okozza, ami tulajdonképpen a növény védekezési eszköze a kártevők ellen. Az emberek csípős ételek iránti rajongása pont a kapszaicin miatt van. Amikor egy csípős paprikát vagy csípős, erősen fűszeres levest elfogyasztunk, a szánkban lévő receptorok hőt jeleznek. Ekkor a szervezet endorfint szabadít fel, ami boldogságérzetet nyújt és a kellemetlen érzést („lángoló száj”) is képes csillapítani. 

csípős ételek
Vigyázz a csípős ételekkel!
Fotó: s_oleg / Shutterstock

Milyen veszélyeket rejtenek a csípős ételek? 

A csípős ételek rendszeres fogyasztása akár veszélyes is lehet: egyeseknél csak csuklást, másoknál már gyomorégést, hányingert, szédülést, nyálkahártya-irritációt és vérnyomás-ingadozást is okozhat. Különösen vigyázni kell a gyerekekkel, mert ők módfelett érzékenyek a csípős ételekre, krémekre és szószokra. 

Volt már példa halálesetre: egy 14 éves fiú belehalt az extracsípős chips elfogyasztásába. TikTok kihívást teljesített az iskolában, először gyomorfájdalomra panaszkodott, végül olyan rosszul lett, hogy a kiérkező mentők már nem tudtak rajta segíteni. 

 

Tray with spicy chips, sauce, tacos and red hot chili peppers held by young Hispanic woman in national attire serving table for festive dinner
Fotó: Pressmaster / Shutterstock

A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet közleményt adott ki a csípős ételek veszélyeivel kapcsolatban. Külön felhívták a figyelmet a nagy mennyiségű chiliszósz vagy chilikivonat fogyasztásának veszélyeire – ezek akár életveszélyes reakciókat is kiválthatnak a felnőttek körében is. 

Mivel a kapszaicin zsírban oldódik a vízivás egyáltalán nem segít az égő érzés csökkentésében. A tejben zsírok vannak, így a tej hatékonyan csillapíthatja a kellemetlen érzést a szájüregben és a nyelőcsőben. Csípős ételeinkbe tegyünk némi mézet, fogyasszunk hozzájuk köretet, például savanyúságot, mert ezek is képesek kioltani a kellemetlen érzetet.

 

 

