A csípős ételek fogyasztása halált is okozhat

A paprika csípősségét a kapszaicin nevű anyag okozza, ami tulajdonképpen a növény védekezési eszköze a kártevők ellen. Az emberek csípős ételek iránti rajongása pont a kapszaicin miatt van. Amikor egy csípős paprikát vagy csípős, erősen fűszeres levest elfogyasztunk, a szánkban lévő receptorok hőt jeleznek. Ekkor a szervezet endorfint szabadít fel, ami boldogságérzetet nyújt és a kellemetlen érzést („lángoló száj”) is képes csillapítani.

Vigyázz a csípős ételekkel!

Milyen veszélyeket rejtenek a csípős ételek?

A csípős ételek rendszeres fogyasztása akár veszélyes is lehet: egyeseknél csak csuklást, másoknál már gyomorégést, hányingert, szédülést, nyálkahártya-irritációt és vérnyomás-ingadozást is okozhat. Különösen vigyázni kell a gyerekekkel, mert ők módfelett érzékenyek a csípős ételekre, krémekre és szószokra.

Volt már példa halálesetre: egy 14 éves fiú belehalt az extracsípős chips elfogyasztásába. TikTok kihívást teljesített az iskolában, először gyomorfájdalomra panaszkodott, végül olyan rosszul lett, hogy a kiérkező mentők már nem tudtak rajta segíteni.

A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet közleményt adott ki a csípős ételek veszélyeivel kapcsolatban. Külön felhívták a figyelmet a nagy mennyiségű chiliszósz vagy chilikivonat fogyasztásának veszélyeire – ezek akár életveszélyes reakciókat is kiválthatnak a felnőttek körében is.