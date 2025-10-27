Kiderült a csúf igazság: a nők genetikailag kétszer hajlamosabbak a depresszióra, mint a férfiak

Az ausztrál Berghofer Orvosi Kutatóintézet szakemberei közel 200 ezer depresszióval élő férfi és nő DNS-ét elemezték, hogy azonosítsák azokat a közös genetikai elemeket, amelyek a betegség kialakulásához köthetők. Az eredményt a Nature Communications tudományos folyóiratban publikálták.

A depresszió a nők esetében fordul elő nagyobb százalékban

Fotó: Suriyawut Suriya / Shutterstock

Miért jelent ez áttörést a depresszió-kutatásban?

A tény, hogy a depresszió genetikai összetevője a nőknél jóval erősebb, mint a férfiaknál, segíthet a szakembereknek a személyre szabott kezelések meghatározásában. Ráadásul egyes génváltozások az anyagcserét és a hormontermelést befolyásoló biológiai folyamatokat is képesek módosítani. Jodi Thomas, a kutatás egyik vezetője szerint régóta ismert, hogy a nők körében gyakoribb a depresszió, a pontos genetikai okok egészen eddig ismeretlenek voltak, és viszonylag kevés kutatás született a témában. A jelenleg használt depresszióellenes gyógyszerek és a kutatások többsége főként férfi alanyokra épült, az új genetikai felfedezés viszont segíthet ezen változtatni.

A depresszió lényegesen rontja az életminőséget

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A depresszió kialakulásában genetikai, biológiai, környezeti és pszichológiai tényezők is közrejátszhatnak. A tünetek korai felismerése kulcsfontosságú, mivel világszerte milliókat érint. Állhat a háttérben agyi kémiai anyagok egyensúlyhiánya, stresszes életesemények és trauma, gyógyszerek mellékhatásai és genetikai hajlam. Tünetei többek között:

tartós szomorúság,

értéktelenség érzése

alvászavarok,

túlevés vagy étvágytalanság,

koncentrációs nehézségek,

öngyilkossági gondolatok és öngyilkossági kísérlet.