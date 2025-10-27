Hírlevél

lehangoltság

Kiderült a csúf igazság: a nők genetikailag kétszer hajlamosabbak a depresszióra, mint a férfiak

1 órája
Egy ausztrál kutatás rámutatott, hogy a nők esetében csaknem kétszer több depresszióra hajlamosító genetikai jel mutatható ki, mint a férfiak esetében. A férfiaknál 7 ezer genetikai markert azonosítottak, míg a nőknél közel 13 ezret. Eláruljuk, miért jelenthet ez áttörést a depressziókutatásban.
lehangoltságkutatásgénváltozatdepresszió

Az ausztrál Berghofer Orvosi Kutatóintézet szakemberei közel 200 ezer depresszióval élő férfi és nő DNS-ét elemezték, hogy azonosítsák azokat a közös genetikai elemeket, amelyek a betegség kialakulásához köthetők. Az eredményt a Nature Communications tudományos folyóiratban publikálták. 

depresszió
A depresszió a nők esetében fordul elő nagyobb százalékban
Fotó: Suriyawut Suriya / Shutterstock

Miért jelent ez áttörést a depresszió-kutatásban? 

A tény, hogy a depresszió genetikai összetevője a nőknél jóval erősebb, mint a férfiaknál, segíthet a szakembereknek a személyre szabott kezelések meghatározásában. Ráadásul egyes génváltozások az anyagcserét és a hormontermelést befolyásoló biológiai folyamatokat is képesek módosítani. Jodi Thomas, a kutatás egyik vezetője szerint régóta ismert, hogy a nők körében gyakoribb a depresszió, a pontos genetikai okok egészen eddig ismeretlenek voltak, és viszonylag kevés kutatás született a témában. A jelenleg használt depresszióellenes gyógyszerek és a kutatások többsége főként férfi alanyokra épült, az új genetikai felfedezés viszont segíthet ezen változtatni.

Portrait of depressed young woman on dark background. Black and white effect
A depresszió lényegesen rontja az életminőséget
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

A depresszió lényegesen rontja az életminőséget

A depresszió kialakulásában genetikai, biológiai, környezeti és pszichológiai tényezők is közrejátszhatnak. A tünetek korai felismerése kulcsfontosságú, mivel világszerte milliókat érint. Állhat a háttérben agyi kémiai anyagok egyensúlyhiánya, stresszes életesemények és trauma, gyógyszerek mellékhatásai és genetikai hajlam. Tünetei többek között: 

  • tartós szomorúság,
  • értéktelenség érzése
  • alvászavarok,
  • túlevés vagy étvágytalanság,
  • koncentrációs nehézségek
  • öngyilkossági gondolatok és öngyilkossági kísérlet.

A klinikai depresszió a világ egyik leggyakoribb mentális betegsége: a WHO becslése szerint több mint 300 millió embert érint világszerte. Az idő szerepe kulcsfontosságú: amennyiben a tünetek hónapokon keresztül fennállnak, forduljunk szakorvoshoz, aki megállapítja a depresszió típusát, majd ennek alapján dönt az egyénre szabott terápiáról. 

 

