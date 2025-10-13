Hírlevél

A felfázásra legtöbben női betegségként gondolunk, holott a hólyaghurut a férfiaknál is megjelenhet, csak jóval ritkábban. A felfázást és a hólyaghurutot azonban nem szabad félvállról venni, mert a kockázat az életkor előrehaladtával egyre növekszik.
A húgyutakat érintő bakteriális fertőzés könnyen átterjedhet a prosztatára vagy akár a vesékre. Kiemelten fontos tehát az elővigyázatosság, illetve, hogy időben felismerjük a felfázás tüneteit és a megfelelő kezelésben részesüljünk. 

A felfázás nem válogat – Ezek a „férfi felfázás" tünetei és így orvosolhatók hatékonyan
A férfiak felfázása veszélyes is lehet
Fotó: Shutterstock/ShotPrime Studio

Hogyan alakul ki felfázás a férfiaknál?

A húgyutak bakteriális fertőzését felfázásnak nevezzük, habár ez a kifejezés nem túl pontos. Nem a hideg felületek és a hűvös idő okozza ugyanis a felfázást, hanem egy kórokozó. A férfiaknál jóval ritkábban fordul elő ilyen bakteriális fertőzés, ugyanis húgycsövük sokkal hosszabb, mint a nőké, így a húgycsövet borító hosszabb nyálkahártyaszakasz jobban védi a területet a baktériumoktól. Amennyiben valaki nem gondoskodik a megfelelő intim higiéniáról, utat enged például az E. coli baktériumnak, ami általában antibiotikum-kúrával szüntethető csak meg. 

Szintén növeli a kockázatot, ha valaki nem iszik elegendő folyadékot: a vizelet mennyisége ezáltal csökken, nincs, ami megfelelően átmossa a húgycsövet és eltávolítsa az esetleges baktériumokat. 

Kockázati faktor lehet többek között a hólyagdaganat és a prosztatamegnagyobbodás, mert ezek a vizelet pangását, egyúttal a baktériumok elszaporodását idézhetik elő. 

Melyek a felfázás tünetei a férfiak esetében?

A felfázás tünetei ritkábban jelentkeznek ugyan, mint a nőknél, viszont sokkal súlyosabbak lehetnek: 

  • gyakori vizelési inger
  • csípő, égő érzés
  • viszketés vizelés során vagy azt követően
  • pénisz megduzzadása és váladékozás 
  • alhasi fájdalom
  • súlyos gyulladás esetén vér a vizeletben, 
  • hidegrázás

Minél előbb kezdődik a felfázás kezelése, annál jobb

Fontos, hogy a felfázás, azaz a hólyaghurut kezelése időben megtörténjen, mert így elkerülhetők az olyan súlyosabb szövődmények, mint például a vesemedence gyulladás vagy a krónikus prosztatagyulladás

Amennyiben a fent említett tüneteket, vagy közülük legalább hármat tapasztalunk egy időben, forduljunk azonnal urulógushoz. 

A szakorvosi ultrahangos vizsgálat, vizelet-mintavétel és a prosztataváladék laboratóriumi vizsgálatának segítségével állítja fel a diagnózist, így fény derülhet arra, pontosan mely baktérium okozza a fertőzést. A kezelés ennek megfelelően antibiotikummal történik, de érdemes beszerezni patikákban kapható természetes összetevőkből álló vizelettisztító készítményt is a későbbiekre, megelőzésképpen. 

A szakorvos által felírt antibiotikum szedését nem szabad idő előtt abbahagyni, akkor sem, ha a kellemetlen tünetek már megszűntek, ugyanis ettől még a baktériumok jelen lehetnek a szervezetben. 



 

 

