A felfázás nem válogat – Ezek a „férfi felfázás" tünetei és így orvosolhatók hatékonyan

A húgyutakat érintő bakteriális fertőzés könnyen átterjedhet a prosztatára vagy akár a vesékre. Kiemelten fontos tehát az elővigyázatosság, illetve, hogy időben felismerjük a felfázás tüneteit és a megfelelő kezelésben részesüljünk.
Hogyan alakul ki felfázás a férfiaknál?
A húgyutak bakteriális fertőzését felfázásnak nevezzük, habár ez a kifejezés nem túl pontos. Nem a hideg felületek és a hűvös idő okozza ugyanis a felfázást, hanem egy kórokozó. A férfiaknál jóval ritkábban fordul elő ilyen bakteriális fertőzés, ugyanis húgycsövük sokkal hosszabb, mint a nőké, így a húgycsövet borító hosszabb nyálkahártyaszakasz jobban védi a területet a baktériumoktól. Amennyiben valaki nem gondoskodik a megfelelő intim higiéniáról, utat enged például az E. coli baktériumnak, ami általában antibiotikum-kúrával szüntethető csak meg.
Szintén növeli a kockázatot, ha valaki nem iszik elegendő folyadékot: a vizelet mennyisége ezáltal csökken, nincs, ami megfelelően átmossa a húgycsövet és eltávolítsa az esetleges baktériumokat.
Kockázati faktor lehet többek között a hólyagdaganat és a prosztatamegnagyobbodás, mert ezek a vizelet pangását, egyúttal a baktériumok elszaporodását idézhetik elő.
Melyek a felfázás tünetei a férfiak esetében?
A felfázás tünetei ritkábban jelentkeznek ugyan, mint a nőknél, viszont sokkal súlyosabbak lehetnek:
- gyakori vizelési inger
- csípő, égő érzés
- viszketés vizelés során vagy azt követően
- pénisz megduzzadása és váladékozás
- alhasi fájdalom
- súlyos gyulladás esetén vér a vizeletben,
- hidegrázás
Minél előbb kezdődik a felfázás kezelése, annál jobb
Fontos, hogy a felfázás, azaz a hólyaghurut kezelése időben megtörténjen, mert így elkerülhetők az olyan súlyosabb szövődmények, mint például a vesemedence gyulladás vagy a krónikus prosztatagyulladás.
Amennyiben a fent említett tüneteket, vagy közülük legalább hármat tapasztalunk egy időben, forduljunk azonnal urulógushoz.
A szakorvosi ultrahangos vizsgálat, vizelet-mintavétel és a prosztataváladék laboratóriumi vizsgálatának segítségével állítja fel a diagnózist, így fény derülhet arra, pontosan mely baktérium okozza a fertőzést. A kezelés ennek megfelelően antibiotikummal történik, de érdemes beszerezni patikákban kapható természetes összetevőkből álló vizelettisztító készítményt is a későbbiekre, megelőzésképpen.
A szakorvos által felírt antibiotikum szedését nem szabad idő előtt abbahagyni, akkor sem, ha a kellemetlen tünetek már megszűntek, ugyanis ettől még a baktériumok jelen lehetnek a szervezetben.