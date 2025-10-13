A felfázás nem válogat – Ezek a „férfi felfázás" tünetei és így orvosolhatók hatékonyan

A húgyutakat érintő bakteriális fertőzés könnyen átterjedhet a prosztatára vagy akár a vesékre. Kiemelten fontos tehát az elővigyázatosság, illetve, hogy időben felismerjük a felfázás tüneteit és a megfelelő kezelésben részesüljünk.

A férfiak felfázása veszélyes is lehet

Fotó: Shutterstock/ShotPrime Studio

Hogyan alakul ki felfázás a férfiaknál?

A húgyutak bakteriális fertőzését felfázásnak nevezzük, habár ez a kifejezés nem túl pontos. Nem a hideg felületek és a hűvös idő okozza ugyanis a felfázást, hanem egy kórokozó. A férfiaknál jóval ritkábban fordul elő ilyen bakteriális fertőzés, ugyanis húgycsövük sokkal hosszabb, mint a nőké, így a húgycsövet borító hosszabb nyálkahártyaszakasz jobban védi a területet a baktériumoktól. Amennyiben valaki nem gondoskodik a megfelelő intim higiéniáról, utat enged például az E. coli baktériumnak, ami általában antibiotikum-kúrával szüntethető csak meg.

Szintén növeli a kockázatot, ha valaki nem iszik elegendő folyadékot: a vizelet mennyisége ezáltal csökken, nincs, ami megfelelően átmossa a húgycsövet és eltávolítsa az esetleges baktériumokat.

Kockázati faktor lehet többek között a hólyagdaganat és a prosztatamegnagyobbodás, mert ezek a vizelet pangását, egyúttal a baktériumok elszaporodását idézhetik elő.

Melyek a felfázás tünetei a férfiak esetében?

A felfázás tünetei ritkábban jelentkeznek ugyan, mint a nőknél, viszont sokkal súlyosabbak lehetnek:

gyakori vizelési inger

csípő, égő érzés

viszketés vizelés során vagy azt követően

pénisz megduzzadása és váladékozás

alhasi fájdalom

súlyos gyulladás esetén vér a vizeletben,

hidegrázás

Minél előbb kezdődik a felfázás kezelése, annál jobb

Fontos, hogy a felfázás, azaz a hólyaghurut kezelése időben megtörténjen, mert így elkerülhetők az olyan súlyosabb szövődmények, mint például a vesemedence gyulladás vagy a krónikus prosztatagyulladás.

Amennyiben a fent említett tüneteket, vagy közülük legalább hármat tapasztalunk egy időben, forduljunk azonnal urulógushoz.

A szakorvosi ultrahangos vizsgálat, vizelet-mintavétel és a prosztataváladék laboratóriumi vizsgálatának segítségével állítja fel a diagnózist, így fény derülhet arra, pontosan mely baktérium okozza a fertőzést. A kezelés ennek megfelelően antibiotikummal történik, de érdemes beszerezni patikákban kapható természetes összetevőkből álló vizelettisztító készítményt is a későbbiekre, megelőzésképpen.

A szakorvos által felírt antibiotikum szedését nem szabad idő előtt abbahagyni, akkor sem, ha a kellemetlen tünetek már megszűntek, ugyanis ettől még a baktériumok jelen lehetnek a szervezetben.





