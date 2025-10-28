Ha ezt tapasztalja, akkor allergiás a fokhagymára

Immunerősítő és jellegzetes ízű, erősíti a szív- és érrendszert, képes csökkenteni a magas vérnyomást, a benne található másodlagos növényi anyagoknak köszönhetően pedig kifejezetten jó hatással van a vérzsírra. A fokhagyma igazi szuperfűszer és gyógynövény: a benne található B6-vitaminnak, cinknek és magnéziumnak köszönhetően erősíti a kötőszöveteket. Serkenti az emésztést, és kénvegyületei sikerrel veszik fel a harcot a parazitákkal anélkül, hogy károsítanák a hasznos bélbaktériumokat. A fokhagymának tehát számos áldásos hatása ismert, egyeseknél azonban allergiás reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes kimenetelű is lehet.

A fokhagymának számos áldásos hatása ismert, egyeseknél azonban allergiás reakciót válthat ki

Mi okozza a fokhagyma-allergiát?

A fokhagymában lévő alliin liáz nevű enzim okozza az allergiát, amely a feldaraboláskor vagy szétrágáskor allicinné alakul. Amennyiben valaki érzékeny rá, a szervezet védekező reakcióba lép, ami egyet jelent az allergiás reakcióval.

Milyen tünetekkel kell számolni fokhagyma-allergia esetén?

Elsősorban gyomorpanaszokkal. A fokhagyma fogyasztása megviselheti az emésztőrendszert, a tünetek között hasfájás, hányinger, gyomorfájdalom, hasmenés és puffadás is szerepelhet.

Bőrirritáció – Az egyik leggyakoribb panasz

Amennyiben friss fokhagymával érintkezik valaki, aki arra allergiás, szinte pár percen belül viszketést, kipirosodást vagy duzzanatot tapasztalhat a bőrén. Megjelenhetnek apró hólyagok is a kézfejen, még akkor is, ha fokhagyma aprítása közben kesztyűt visel az illető.

Amennyiben súlyos allergia áll fenn, úgy a fokhagymát ki kell iktatni az étrendből

A légutakat érintő tünetek sem ritkák

Egyeseknél már a fokhagyma illatának, illóolajainak a belélegzése is asztmaszerű panaszokat válthat ki, ami leggyakrabban sípoló légzés, köhögés formájában jelentkezik. Ritkán, de előfordul, hogy a szájban és az ajkakon is irritáció, ödéma vagy bizsergő érzés jelentkezik, méghozzá pár perccel a fokhagyma elfogyasztása után.

Mi a különbség fokhagyma-allergia és fokhagyma-intolerancia között?

Utóbbi gyakoribb, és nem az immunrendszer túlzott reakciója miatt lép fel, hanem azért, mert a szervezet nehezebben bontja le a fokhagyma bizonyos összetevőit. Olyan enyhébb panaszokat okoz, mint például puffadás, gázképződés, és nem jár bőrirritációval, légzési problémákkal.

Hogy valaki allergiás-e a fokhagymára, azt szakorvos deríti ki, allergiavizsgálat, bőrteszt és vérvizsgálat segítségével. Amennyiben súlyos allergia áll fenn, úgy a fokhagymát ki kell iktatni az étrendből.






