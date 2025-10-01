A gyömbér nem is olyan veszélytelen, mint gondoltad − 5 mellékhatása, amiről nem árt tudnod

Az ázsiai konyha kedvelt fűszere és az ősi indiai gyógyászatban is rajonganak érte, hiszen számos betegség kezelésére használatos. A gyömbér előnyeit hosszasan lehetne sorolni, ám a túladagolásából fakadó mellékhatásait is érdemes megismerni.
Havi vérzés idején használata kerülendő, ugyanis vérhígító hatása fokozhatja a vérzés erősségét.
Hasonlóan hat a vörös here, a fokhagyma, a ginzeng és a szegfűszeg, éppen ezért azoknak sem ajánlott a fogyasztásuk, akik rendszeresen vérhígító gyógyszert szednek.
A fogyókúrázóknak ódákat zengenek a gyömbér áldásos hatásairól, hiszen optimális szintre állítja vércukorszintjüket, így pedig elkerülhetik a falásrohamokat.
A cukorbetegek csak fokozott óvatossággal fogyasszák, mert diabéteszre szedett gyógyszerekkel együtt könnyen okozhat hipoglikémiát, ami akár kómás állapothoz is vezethet.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése mellett a túl sok gyömbérfogyasztás nagymértékben csökkenti a vérnyomást.
Ennek következménye leggyakrabban a szédülés, az émelygés, a szívritmus szabálytalansága.
Hosszú távon súlyosbíthatja a szívbetegségeket.
A gyömbér egyik fő előnye, hogy emésztésjavító hatású, túlzásba vitt fogyasztása viszont épp ellenkező hatást vált ki: gyomorégést puffadást, ráadásul fokozza az epe kiválasztását is, mely epehólyag-gyulladás és epekő megléte esetén egyáltalán nem előnyös.
Éhgyomorra kifejezetten tilos fogyasztani, mert a gyömbérben található gingerol emésztési zavart és gyomorgörcsöt okozhat.
Amennyiben mégis szeretnénk gyömbért bevinni a szervezetünkbe, fogyasszuk kapszula formájában, de ügyeljünk arra, hogy a napi ajánlott mennyiséget ne lépjük túl.
Megfázás ellen a gyömbértea a tökéletes választás. Immunerősítő, gyulladáscsökkentő és méregtelenítő hatású, emellett csillapítja a köhögést és a torokfájást. Légcsőhurut vagy enyhébb influenza esetén is kifejezetten ajánlott. Ha azonban a gyömbérteát kurkumával együtt fogyasztjuk, emelkedhet a húgysavszint.
A húgysav lerakódhat az ízületekben és köszvényt okozhat.
Amennyiben kórtörténetünkben vesekő vagy köszvény előfordult, érdemes kerülni vagy minimalizálni a két gyógynövény együttes fogyasztását.
A gyömbér igazi superfood, érdemes azonban csínján adagolni, mert túlzott mennyiségben történő fogyasztása kellemetlen mellékhatásokat okozhat. Várandósság idején fogyasztása gyomorégést és refluxot is okozhat, és növelheti a vetélés kockázatát!