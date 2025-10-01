A gyömbér nem is olyan veszélytelen, mint gondoltad − 5 mellékhatása, amiről nem árt tudnod

Hírlevél

Az egyedi ízvilágú gyömbér egyre kedveltebb fűszer és gyógynövény hazánkban is. Immunvédőként, fogyási céllal és nátha ellen is használjuk, azt viszont talán kevesen tudják, hogy a gyömbér túlzott fogyasztása esetén kellemetlen és veszélyes mellékhatások is felléphetnek. Összeszedtünk ötöt, amivel érdemes tisztában lenni.
óvatosságMellékhatásokgyömbér

Az ázsiai konyha kedvelt fűszere és az ősi indiai gyógyászatban is rajonganak érte, hiszen számos betegség kezelésére használatos. A gyömbér előnyeit hosszasan lehetne sorolni, ám a túladagolásából fakadó mellékhatásait is érdemes megismerni. 

gyömbér
A gyömbér mellékhatásai – Nem árt, ha ezeket tudod!
Fotó: gpointstudio / Shutterstock

Nem is olyan veszélytelen superfood? A gyömbér 5 mellékhatása, amiről nem árt tudni

1. Vérhígító hatású, ezért erőteljes vérzést okozhat

Havi vérzés idején használata kerülendő, ugyanis vérhígító hatása fokozhatja a vérzés erősségét. 

Hasonlóan hat a vörös here, a fokhagyma, a ginzeng és a szegfűszeg, éppen ezért azoknak sem ajánlott a fogyasztásuk, akik rendszeresen vérhígító gyógyszert szednek. 

2. A gyömbér erőteljesen csökkentheti a vércukorszintet

A fogyókúrázóknak ódákat zengenek a gyömbér áldásos hatásairól, hiszen optimális szintre állítja vércukorszintjüket, így pedig elkerülhetik a falásrohamokat. 

A cukorbetegek csak fokozott óvatossággal fogyasszák, mert diabéteszre szedett gyógyszerekkel együtt könnyen okozhat hipoglikémiát, ami akár kómás állapothoz is vezethet. 

3. Vérnyomásproblémákat okozhat a gyömbér

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése mellett a túl sok gyömbérfogyasztás nagymértékben csökkenti a vérnyomást. 

Ennek következménye leggyakrabban a szédülés, az émelygés, a szívritmus szabálytalansága.

 Hosszú távon súlyosbíthatja a szívbetegségeket.

Healthy Ginger and Lemon Drinks with Mint and Cinnamon
Gyömbéres ital
Fotó: Cornel99Sala / Shutterstock

4. Emésztőrendszeri panaszok túlzott gyombérfogyasztás esetén

A gyömbér egyik fő előnye, hogy emésztésjavító hatású, túlzásba vitt fogyasztása viszont épp ellenkező hatást vált ki: gyomorégést puffadást, ráadásul fokozza az epe kiválasztását is, mely epehólyag-gyulladás és epekő megléte esetén egyáltalán nem előnyös. 

Éhgyomorra kifejezetten tilos fogyasztani, mert a gyömbérben található gingerol emésztési zavart és gyomorgörcsöt okozhat. 

Amennyiben mégis szeretnénk gyömbért bevinni a szervezetünkbe, fogyasszuk kapszula formájában, de ügyeljünk arra, hogy a napi ajánlott mennyiséget ne lépjük túl. 

5. Húgysavszint emelkedése

Megfázás ellen a gyömbértea a tökéletes választás. Immunerősítő, gyulladáscsökkentő és méregtelenítő hatású, emellett csillapítja a köhögést és a torokfájást. Légcsőhurut vagy enyhébb influenza esetén is kifejezetten ajánlott. Ha azonban a gyömbérteát kurkumával együtt fogyasztjuk, emelkedhet a húgysavszint. 

A húgysav lerakódhat az ízületekben és köszvényt okozhat. 

Amennyiben kórtörténetünkben vesekő vagy köszvény előfordult, érdemes kerülni vagy minimalizálni a két gyógynövény együttes fogyasztását.

A gyömbér igazi superfood, érdemes azonban csínján adagolni, mert túlzott mennyiségben történő fogyasztása kellemetlen mellékhatásokat okozhat. Várandósság idején fogyasztása gyomorégést és refluxot is okozhat, és növelheti a vetélés kockázatát!

 

