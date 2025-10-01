A gyömbér nem is olyan veszélytelen, mint gondoltad − 5 mellékhatása, amiről nem árt tudnod

Az ázsiai konyha kedvelt fűszere és az ősi indiai gyógyászatban is rajonganak érte, hiszen számos betegség kezelésére használatos. A gyömbér előnyeit hosszasan lehetne sorolni, ám a túladagolásából fakadó mellékhatásait is érdemes megismerni.

A gyömbér mellékhatásai – Nem árt, ha ezeket tudod!

Fotó: gpointstudio / Shutterstock

Nem is olyan veszélytelen superfood? A gyömbér 5 mellékhatása, amiről nem árt tudni

1. Vérhígító hatású, ezért erőteljes vérzést okozhat

Havi vérzés idején használata kerülendő, ugyanis vérhígító hatása fokozhatja a vérzés erősségét.

Hasonlóan hat a vörös here, a fokhagyma, a ginzeng és a szegfűszeg, éppen ezért azoknak sem ajánlott a fogyasztásuk, akik rendszeresen vérhígító gyógyszert szednek.

2. A gyömbér erőteljesen csökkentheti a vércukorszintet

A fogyókúrázóknak ódákat zengenek a gyömbér áldásos hatásairól, hiszen optimális szintre állítja vércukorszintjüket, így pedig elkerülhetik a falásrohamokat.

A cukorbetegek csak fokozott óvatossággal fogyasszák, mert diabéteszre szedett gyógyszerekkel együtt könnyen okozhat hipoglikémiát, ami akár kómás állapothoz is vezethet.

3. Vérnyomásproblémákat okozhat a gyömbér

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy vérnyomáscsökkentő gyógyszerek szedése mellett a túl sok gyömbérfogyasztás nagymértékben csökkenti a vérnyomást.

Ennek következménye leggyakrabban a szédülés, az émelygés, a szívritmus szabálytalansága.

Hosszú távon súlyosbíthatja a szívbetegségeket.

Gyömbéres ital

Fotó: Cornel99Sala / Shutterstock

4. Emésztőrendszeri panaszok túlzott gyombérfogyasztás esetén

A gyömbér egyik fő előnye, hogy emésztésjavító hatású, túlzásba vitt fogyasztása viszont épp ellenkező hatást vált ki: gyomorégést puffadást, ráadásul fokozza az epe kiválasztását is, mely epehólyag-gyulladás és epekő megléte esetén egyáltalán nem előnyös.

Éhgyomorra kifejezetten tilos fogyasztani, mert a gyömbérben található gingerol emésztési zavart és gyomorgörcsöt okozhat.

Amennyiben mégis szeretnénk gyömbért bevinni a szervezetünkbe, fogyasszuk kapszula formájában, de ügyeljünk arra, hogy a napi ajánlott mennyiséget ne lépjük túl.

5. Húgysavszint emelkedése

Megfázás ellen a gyömbértea a tökéletes választás. Immunerősítő, gyulladáscsökkentő és méregtelenítő hatású, emellett csillapítja a köhögést és a torokfájást. Légcsőhurut vagy enyhébb influenza esetén is kifejezetten ajánlott. Ha azonban a gyömbérteát kurkumával együtt fogyasztjuk, emelkedhet a húgysavszint.

A húgysav lerakódhat az ízületekben és köszvényt okozhat.

Amennyiben kórtörténetünkben vesekő vagy köszvény előfordult, érdemes kerülni vagy minimalizálni a két gyógynövény együttes fogyasztását.