Szeretsz borzongani? Jó, ha tudod: így hatnak egészségedre a horrorfilmek

Egyesek egy nehéz nap után nem relaxációs zenére vagy egy kellemes romkomra vágynak, hanem horrorfilmre. A horrorfilmeket izgalmasnak, felszabadítónak vagy egyszerűen csak szórakoztatónak találják, amivel nincs is semmi gond, hiszen nem vagyunk egyformák. Ugyanakkor nem mindenki reagál rájuk egyformán jól, különösen azok nem, akik valamilyen mentális nehézséggel, például szorongásos zavarral, depresszióval vagy poszttraumás stresszel élnek. Egy, a Journal of Anxiety Disordersben közölt tanulmány szerint a hosszú ideig fennálló, vagy időnként visszaköszönő stressz miatt fellépő hormonváltozások hozzájárulhatnak a pánikbetegség és a szorongás kialakulásához. Vagyis azoknál is kialakulhatnak pszichés problémák, akik szeretik a horrorfilmeket és akiknél korábban egyáltalán nem jelentkeztek pszichés tünetek.

A horrorfilmek kérosak az egészségre?

Nem csak a félősek problémája, hogy nem tudnak elaludni a horrorfilmek után

A horrorrajongókra is jellemző, hogy egy vérfagyasztó vagy túlzottan realisztikus horrorfilm után képtelenek elaludni. Őket is gyötörhetik rémálmok, amiket gyakran kísér verejtékezés. Hosszú távon mindez krónikus fáradtsághoz és a kortizolszint emelkedéséhez, rosszabb esetben komoly betegségek kialakulásához vezethet.

A horrorfilmek nézése közben pontosan olyasmit élünk meg, mint amikor drogot vagy csokoládét fogyasztunk, vagy amikor felvillan egy újabb lájk a posztunk alatt.

Az agy jutalmazó központja aktiválódik, majd megemelik a vérnyomás és a pulzus. Az efféle intenzív élmények izzadást és fejfájást is okozhatnak, amikor pedig túlzottan beleéljük magunkat a látottakba, és rendszeresen kapunk ijesztő ingereket, szívproblémák is kialakulhatnak − ezt kardiológiai vizsgálatok is bizonyítják. Különösen azoknál, akiknél már fennáll valamilyen szív- és érrendszeri betegség.

Horrorfilmek egyedül a félhomályban

Egyesek szeretnek társaságban borzongani, mások inkább egyedül a sötétben néznek horrorfilmeket. Utóbbiak esetében éppúgy fennálhat az izoláció veszélye, mint a sorozatfüggő egyéneknél.

A ki nem beszélt, másokkal meg nem osztott félelmeket egyedül cipelik, ami akár pánikrohamokhoz vagy szociális szorongáshoz vezethet.

A mentális problémákkal küzdők inkább kerüljék a horrorfilmeket

Számukra a horrorfilmfogyasztás kifejezetten káros lehet, ugyanis idegrendszerük túlstimulálódik, ráadásul a filmekben megjelenő erőszak, halál és kiszolgáltatottság előhozhatja belőlük régi traumáikat. Az agy félelemért felelős része (amygdala) valós veszélyként, könnyen bekövetkező történésként érzékeli a látottakat. A test elkezd stresszhormont termelni, és a feszültség egyre nő a nézőben.