Döbbenetes! Így befolyásolja a hideg zuhany az inzulinszintet

A National Institutes of Health oldalán megjelent kutatásból kiderült, hogy a napi szintű hideg vízben való tusolás vagy fürdés a hőtermelésben és a kalóriaégetésben jelentős szerepet látszik, emellett aktiválja az ún. barna zsírsejteket. Mindez együttesen jótékony hatással van az inzulinszintre, azaz hosszú távon javulhat az inzulinérzékenység.

Fotó: Shutterstock

Mi a barna zsírszövet és hogyan befolyásolja az inzulinszintet és az inzulinérzékenységet?

A testzsírszövetek közül megkülönböztetünk fehér és barna zsírt. Előbbi közvetlenül a bőr alatt található, energiát raktároz, és zsírpárnákat képez. A barna zsír szintén energiaraktározásra szolgál, de nagy előnye, hogy sokkal kevesebb helyet foglal el a szervezetben, mint a fehér zsír.

Hőt termel, ami egyben azt jelenti, hogy barna zsír pluszkalóriákat is eléget.

Ha testünk hőmérséklete csökken, barna zsír, vagyis „jó zsír” kezd termelődni a szervezetben. Amennyiben hidegben mozgunk, sétálunk vagy hideg vízzel zuhanyzunk, esetleg hideg kádfürdőt veszünk, a fehér zsír elkezd megbarnulni, ami aztán hozzájárul a kalóriaégetéshez és az inzulinszint normalizálásához.

Mennyi ideig érdemes hideg vízzel zuhanyozni az optimális inzulinszint érdekében?

A szakértők által végzett kutatások alapján 10-15 Celsius fok az ideális tusolási hőmérséklet, és már napi 2-3 perc elegendő lehet ahhoz, hogy pozitív eredményt érjünk el az egészséges inzulinszint beállításában.

A tűrőképesség természetesen mindenkinél más és más, ezért érdemes fokozatosan bevezetni az új zuhanyzási rutint: kezdetben csak rövid ideig próbálkozzunk hideg vízzel, vagy kezdjünk meleg vízzel, és folyamatosan térjünk át a langyos, majd a hideg vízre.

A hideg és a hideg-meleg váltózuhany egyébként természetes módja lehet az immunrendszer erősítésének is. Hozd ki a legtöbbet a zuhanyzási rutinodból az alábbi módszerekkel!