Döbbenetes! Így befolyásolja a hideg zuhany az inzulinszintet

A hideg vízzel történő zuhanyzásnak számos áldásos hatása van, többek között az, hogy feszesíti és felfrissíti a bőrt. A közelmúltban egy kutatás rámutatott, hogy létezik még egy fantasztikus előnye: hozzájárulhat az inzulinszint optimalizálásához, ami jó hír a cukorbetegek és az inzulinrezisztenciában szenvedőknek.
A National Institutes of Health oldalán megjelent kutatásból kiderült, hogy a napi szintű hideg vízben való tusolás vagy fürdés a hőtermelésben és a kalóriaégetésben jelentős szerepet látszik, emellett aktiválja az ún. barna zsírsejteket. Mindez együttesen jótékony hatással van az inzulinszintre, azaz hosszú távon javulhat az inzulinérzékenység. 

Fotó: Shutterstock
Fotó: Shutterstock

Mi a barna zsírszövet és hogyan befolyásolja az inzulinszintet és az inzulinérzékenységet?

A testzsírszövetek közül megkülönböztetünk fehér és barna zsírt. Előbbi közvetlenül a bőr alatt található, energiát raktároz, és zsírpárnákat képez. A barna zsír szintén energiaraktározásra szolgál, de nagy előnye, hogy sokkal kevesebb helyet foglal el a szervezetben, mint a fehér zsír. 

Hőt termel, ami egyben azt jelenti, hogy barna zsír pluszkalóriákat is eléget. 

Ha testünk hőmérséklete csökken, barna zsír, vagyis „jó zsír” kezd termelődni a szervezetben. Amennyiben hidegben mozgunk, sétálunk vagy hideg vízzel zuhanyzunk, esetleg hideg kádfürdőt veszünk, a fehér zsír elkezd megbarnulni, ami aztán hozzájárul a kalóriaégetéshez és az inzulinszint normalizálásához.

Mennyi ideig érdemes hideg vízzel zuhanyozni az optimális inzulinszint érdekében?

A szakértők által végzett kutatások alapján 10-15 Celsius fok az ideális tusolási hőmérséklet, és már napi 2-3 perc elegendő lehet ahhoz, hogy pozitív eredményt érjünk el az egészséges inzulinszint beállításában

A tűrőképesség természetesen mindenkinél más és más, ezért érdemes fokozatosan bevezetni az új zuhanyzási rutint: kezdetben csak rövid ideig próbálkozzunk hideg vízzel, vagy kezdjünk meleg vízzel, és folyamatosan térjünk át a langyos, majd a hideg vízre.

A hideg és a hideg-meleg váltózuhany egyébként természetes módja lehet az immunrendszer erősítésének is. Hozd ki a legtöbbet a zuhanyzási rutinodból az alábbi módszerekkel!

  • Az első alkalommal elég 10-20 másodpercig engedni a hideg vizet. Később emelhető az időtartam. 
  • Kezd meleg vízzel, majd fokozatoson hűtsd, mert a bemelegített test jobban viseli a hőmérséklet-csökkenést.
  • Ha úgy érzed, nem bírod a hideget, ne erőltesd. Sokkal jobb, ha lassan, fokozatosan szoktatod hozzá magad. 
  • Ha csak hetente egyszer élsz a hideg zuhany lehetőségével, ne számíts nagy áttörésre az inzulinszint illetően. Ha viszont heti 3-4 alkalommal alkalmazod, akkor már jó úton vagy a pozitív hatás eléréséhez. 

 

 

 

