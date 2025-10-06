5 embertípus, akinek tilos lenne kutyát tartania a profi tréner szerint

Sokan, amikor családtagjukká választanak egy négylábút, nem feltétlenül tudják, mivel is jár ez pontosan. Nem sejtik, hogy egy kutyát nem elég naponta párszor megsimogatni, hanem a megfelelő életkörülményeket is meg kell teremteni a számukra. Sam the Dog Trainer profi tréner ismertette azt az 5 embertípust, akinek egyáltalán nem lenne való kutya, és nem azért, mert rossz emberek.
A halogató típusú gazdi imádja a kutyusát, azonban a kutyatartás nála ennyiben ki is merül. Nem gondozza, elfelejti a kötelező oltás időpontját, csupán simogatja, de nem játszik vele, márpedig a kimozgatás nagyban hozzájárul a kutya kiegyensúlyozottságához és boldogságához. Elmaradnak a séták, kimaradnak az etetések.
A halogató típusú gazdi mellett a négylábú boldogtalan lesz, hiszen elhanyagolva érzi magát.
Ők azok, akik úgy bánnak a kutyájukkal, mintha kisbabák lennének. Nem ritka, hogy babakocsiba ültetik, gügyögnek hozzájuk, ami még nem is lenne gond, csakhogy az ilyen gazdikra nagyon jellemző, hogy túlféltik és elkényeztetik az állatot, ami hosszú távon többet árt, mint használ.
Képtelenek kutyaként kezelni a kutyát, és saját érzelmi szükségleteiket vetítik ki rá.
Nem következetesek, így nem csoda, ha a négylábú pajtás elszemtelenedik vagy szorong.
A hanyag gazdi fittyet hány a szájkosárra, nem tartja be az ürülék felszedésére vonatkozó szabályokat, a kutyaiskola szerinte felesleges pénzkidobás, és hagyja, hogy idegenek simogassák, provokálják az állatot.
Ebből lesznek aztán a komoly támadások, amikért nem a kutya a hibás, hanem a gazda, hiszen nem tanítja meg a kutyának, hogyan kezelje az agressziót, és milyen szabályok mentén kell viselkednie.
Más néven spórolós gazdi, akinek ugyan lenne pénze, de nem szívesen költ a kutyusára.
Folyton az olcsó megoldásokat keresi: minőségtelen eledelt vásárol, lesi az akciókat, mit sem törődve azzal, hogy az olcsó termékek jók-e a kutya egészségének vagy sem.
Kutyával inkább ne éljenek, sőt semmilyen állattal, az állat ugyanis minden esetben anyagi ráfordítással (is) jár.
Egyesek azért fogadnak örökbe vagy vesznek kutyát, mert az szerintük divatos.
Vannak, akik szerint egy francia bulldog vagy egy dobermann remekül mutat egy terepjáróban, de az sem ritka, hogy csak azért kell valakinek eb, hogy őt a táskában cipelve figyelmet kényszerítsen ki a járókelőktől.
Nincs valódi igényük egy hűséges négylábú társra, így jobb, ha inkább a párkapcsolataikban próbálnak meg kiteljesedni.
Az állatok, legfőképp a kutyák olyan örökérvényű dolgokra tanítanak minket, mint például a hűség, a szeretet, az önfeledt játék és az empátia. Méltósággal viselik a betegséget, a sorsukat, és pontosan tudják, meddig terjed az erejük, és hol kezdődnek a korlátjaik. Az összetartozás, a család fontossága náluk első helyen áll, ugyanakkor együttérzően törődnek öreg társaikkal is. Bánjunk velük tisztelettel, gazdiként pedig biztosítsuk számukra a megfelelő életkörülményeket!