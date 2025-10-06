5 embertípus, akinek tilos lenne kutyát tartania a profi tréner szerint

Sokan, amikor családtagjukká választanak egy négylábút, nem feltétlenül tudják, mivel is jár ez pontosan. Nem sejtik, hogy egy kutyát nem elég naponta párszor megsimogatni, hanem a megfelelő életkörülményeket is meg kell teremteni a számukra. Sam the Dog Trainer profi tréner ismertette azt az 5 embertípust, akinek egyáltalán nem lenne való kutya, és nem azért, mert rossz emberek.

Nem mindenkinek való kutya, érdemes figyelni!

Fotó: Yavdat / Shutterstock

Íme az 5 embertípus, akinek nem való kutya

1. A halogató típus kapcsolata a kutyákkal

A halogató típusú gazdi imádja a kutyusát, azonban a kutyatartás nála ennyiben ki is merül. Nem gondozza, elfelejti a kötelező oltás időpontját, csupán simogatja, de nem játszik vele, márpedig a kimozgatás nagyban hozzájárul a kutya kiegyensúlyozottságához és boldogságához. Elmaradnak a séták, kimaradnak az etetések.

A halogató típusú gazdi mellett a négylábú boldogtalan lesz, hiszen elhanyagolva érzi magát.

2. Az anyuka/apuka típus kapcsolata a kutyákkal

Ők azok, akik úgy bánnak a kutyájukkal, mintha kisbabák lennének. Nem ritka, hogy babakocsiba ültetik, gügyögnek hozzájuk, ami még nem is lenne gond, csakhogy az ilyen gazdikra nagyon jellemző, hogy túlféltik és elkényeztetik az állatot, ami hosszú távon többet árt, mint használ.

Képtelenek kutyaként kezelni a kutyát, és saját érzelmi szükségleteiket vetítik ki rá.

Nem következetesek, így nem csoda, ha a négylábú pajtás elszemtelenedik vagy szorong.

3. A hanyag, rendetlen típus kapcsolata a kutyákkal

A hanyag gazdi fittyet hány a szájkosárra, nem tartja be az ürülék felszedésére vonatkozó szabályokat, a kutyaiskola szerinte felesleges pénzkidobás, és hagyja, hogy idegenek simogassák, provokálják az állatot.

Ebből lesznek aztán a komoly támadások, amikért nem a kutya a hibás, hanem a gazda, hiszen nem tanítja meg a kutyának, hogyan kezelje az agressziót, és milyen szabályok mentén kell viselkednie.

Fotó: ArtPhoto21 / Shutterstock

4. A fukar típus kapcsolata a kutyákkal

Más néven spórolós gazdi, akinek ugyan lenne pénze, de nem szívesen költ a kutyusára.

Folyton az olcsó megoldásokat keresi: minőségtelen eledelt vásárol, lesi az akciókat, mit sem törődve azzal, hogy az olcsó termékek jók-e a kutya egészségének vagy sem.

Kutyával inkább ne éljenek, sőt semmilyen állattal, az állat ugyanis minden esetben anyagi ráfordítással (is) jár.