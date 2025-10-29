A kutyák valóban képesek lassítani a nők biológiai öregedését?

A kutya több tízezer éve él az ember környezetében, hű társa, barátja és családtagja, a szó legszorosabb értelmében. A kutya életmódja, szokásai és biológiai ritmusa tökéletesen képes idomulni az emberéhez, ennélfogva osztozik velünk az ebből fakadó negatív és pozitív hatásokon is, mint például a stressz, a szorongás, az öröm és az izgatottság.

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Poszttraumás stressz szindrómával küzdő nőket és szolgálati kutyákat vontak be a kísérletbe

A Florida Atlantic University tudósai körbe kívánták járni a témát, vagyis hogy milyen hatással van a kutya, pontosabban a kutyákkal való kapcsolódás a testi és lelki egészségre. A kutatók 28 önkéntes nőt vontak be a programba, akiket aztán két csoportra osztottak: az egyik csoport a szolgálati kutyák képzésében vett részt, a másik pedig kutyaképzéssel kapcsolatos videókat nézett. Az egyik csoport tehát közvetlenül, míg a másik csupán közvetve találkozott a kutyákkal. A résztvevőktől nyálmintát vettek, és a szívfrekvencia-variabilitásukat (HRV) is mérték. Vizsgálták továbbá a kromoszómák végein található DNS-szakasz hosszát is, hogy feltérképezzék a biológiai öregedés sebességét.

Kutya és a nő – Megdöbbentő összefüggésre világított rá a rendhagyó kutatás

Kiderült, hogy a kutyák képzésében részt vevő veteránok DNS-ének hossza nőtt, míg a videót nézők esetében csökkent.

Utóbbi a gyorsabb öregedésre utal, előbbi pedig arra, hogy akik kutyával kapcsolódnak – testközelből – valamilyen formában, azoknak a biológiai öregedése lassult.

A mentális egészség javulása mindkét csoportban hasonló eredményt mutatott.

A PTSD-vel küzdők kiegészítő terápiájában is nagy szerepe lesz a jövőben a kutyáknak

További érdekesség, hogy mivel a kutyák köztudottan megérzik, ha társuk vagy gazdájuk stresszel, a szorong, a depressziós és pánikrohammal küzd, maguk is felkészülhetnek az esetleges vészhelyzetre: képesek megnyugtatni gazdájukat, így növelve közvetetten azok élettartamát. Cheryl Krause-Parello, a tanulmány egyik szerzője elmondta, hogy a női veteránok gyakran küzdenek beilleszkedési nehézségekkel, izolációval – esetükben az állatokkal, különösen a kutyákkal való kapcsolat, jelentős támogatást nyújthat és kiegészítheti a klasszikus PTSD-terápiát, ugyanis érzelmi biztonságot és stabilitást biztosít