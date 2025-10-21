Ha ezt az öt tünetet észleli, azonnal forduljon orvoshoz!

Ez a szerv a test méregtelenítésének felelőse, egészséges működése tehát létfontosságú. A máj kiemelt szerepet játszik az emésztésben: epét termel, ami a zsírok lebontásában és a tápanyagok felszívódásában játszik nagy szerepet. Aktívan részt vesz a vas, a réz, a szénhidrát-, zsír-, és fehérjeanyagcserében, glikogént raktároz, valamint blokkolja a bélrendszerből a keringésbe jutó baktériumokat. Ha megbetegszik, annak jelei elsősorban a bőrön látszódnak. A bőr sárgás elszíneződése a legismertebb tünet, ennél azonban jóval több dolog figyelmeztet arra, hogy a máj nem látja el megfelelően a funkcióját.

A sárgás elszíneződés a bilirubin felhalmozódásának következménye, egyértelműen a májbetegség jele

1. Körömágyak megvastagodása

Nem minden esetben, de legtöbbször a májbetegség jele lehet, ha a körömágy megvastagszik. Utalhat még szív- és tüdőbetegségre is, éppen ezért érdemes időben orvoshoz fordulni.

2. Sárgaság

A bőrön és a szemfehérjén sárgás elszíneződése jelentkezhet, ha a máj működésében akadály lép fel. A sárgás elszíneződés a bilirubin felhalmozódásának következménye, egyértelműen a májbetegség jele.

3. Pókangióma

A furcsa elnevezés anyajegyszerű piros dudorok megjelenésére utal, amelyeket kitágult vérerek vehetnek körül. Ha testszerte többet is felfedezünk, nagy valószínűséggel a májunkkal lehet probléma. Ez esetben már csak azért is erősen javasolt a kivizsgálás, mert ilyenkor a szervezetben az ösztrogén szintje megemelkedik, ami számos nőgyógyászati problémához vezethet.

4. Piros tenyerek

A tenyerek pirosas elszíneződése az ösztrogénszint növekedésével hozható összefüggésbe, és szintén utalhat májbetegségre. A pirosas foltok a tenyér bőrének vérbőségéből adódnak. Aki ilyet tapasztal, viszketésre panaszkodik.

5. Lakkajkak és lakknyelv

Nem bőrtünet, de említésre méltó az ajkakon és a nyelven bekövetkezett változás is. Az ajkak fényesek és erőteljesen pirossá válhatnak, akárcsak a nyelv. A tünetek májproblémával és vitaminhiánnyal hozhatók összefüggésbe.

A viszketés kezelése

A bőrön megjelenő elváltozások miatt viszketés léphet fel, ezért a beteg hajlamos lehet a bőrvakarásra. A májprobléma megszüntetése időbe telik, addig is a viszketést enyhíthetjük az orvos által felírt antihisztaminnal, kortikoszteroiddal vagy hidratáló krémmel.

Habár a máj képes regenerálni magát, egészséges működéséhez a megfelelő mennyiségű folyadék, a dohányzás, az alkohol, az ízfokozók kerülése kiemelten fontos.





