Amikor a gyerek csak ahhoz szól, akiben bízik − A gyermekkori némaság okai és kezelése

„Ilyen még sose történt a karrieremben" – Szoboszlai a reptéren adott rendkívüli interjút

rendellenesség

Amikor egy kisgyerek az osztálytársaival szívesen kommunikál, a tanáraival viszont csak közvetítők útján, az első, ami eszünkbe jut, a gyermeki dac. A szelektív mutizmus, azaz a némaság azonban létező jelenség, jobban mondva az egyik legrejtélyesebb rendellenesség, amelynek hátterében sem halláskárosodás, sem beszédzavar nem áll.
A mutizmus a latin mutitas szóból származik, jelentése: némaság. Egyik fajtája a szelektív mutizmus, a másik a totális mutizmus, azaz teljes némaság; mindkettő jellemzően 3-10 éves kor között jelentkezik. Előbbire jó példa, amikor az iskolás gyerek kizárólag a családjával és a „kiválasztott” kortársakkal hajlandó beszélni, vagy amikor 3-4 évesen bekerül az óvodába, és az első naptól kezdve nem szólal meg, egészen addig, amíg újra haza nem kerül. 

némaság
A némaság nem a dackorszak része, ezekre figyelj oda!
Nem a gyermeki dac eredménye a némaság − Összetett rendellenességről van szó

Dr. Ranschburg Jenő Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban című könyvében felhívja a figyelmet arra, hogy bár sokan tévesen dacként értelmezik a gyerek némaságát, a viselkedés mögött genetikai, családi, környezeti hatások, traumák és kötődési zavarok is szerepet játszhatnak. A mutizmus lényege, hogy a gyermek bizonyos helyzetekben vagy személyek jelenlétében nem képes megszólalni, míg egyéb helyzetekben, más személyekkel ez a probléma nem áll fenn. 

Ez a fajta némaság nem magyarázható sem halláskárosodással, sem beszédzavarral. Ez a rendellenesség neurotikus viselkedésforma, hiszen célja a szorongás elleni védekezés. Terápiája hosszadalmas és összetett feladat, ugyanis nem a mutizmus okát kell felderíteni, hanem abban kell segítenünk a gyermeket, hogy kortárs kapcsolataiban határozottabb legyen. Ugyanakkor meg kell indítanunk a verbális kommunikációt is.”

Mit tehet a szülő és a pedagógus, ha a gyermek szelektív mutizmussal, azaz részleges némasággal küzd?

Természetes, hogy a szülő azt szeretné, hogy az elakadás rövid időn belül megszűnjön, azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy a gyermeket nem szabad kényszeríteni a beszédre, mert – akárcsak a dadogással küzdők – még inkább feszült lesz. A mutizmustól, legyen az részleges vagy teljes némaság, a gyermek is szenved. Hátrányosan befolyásolja a gyermek önértékelését és a kortársakkal való kapcsolatait, éppen ezért érdemes hozzá türelemmel, elfogadással közelíteni. 

Mother firmly correcting their disobedient child at home, concept discipline, guidance, family parenting, responsibilities, and developmental life lessons between family members in a household
A suttogás lehet az áttörés

A szakember (pszichológus, logopédus vagy pszichiáter) először el kell különítse a szelektív mutizmust a beszédzavartól, a siketségtől és az autizmustól, majd ha utóbbiak nem állnak fenn, elkezdődhet a közös munka, melyhez segítségül hívják többek között a rajzolást, a bábozás, a mesélést. A kezelésbe rendszerint bevonják a szülőket is. Amennyiben kiderül, hogy a szelektív mutizmust szorongás vagy valamilyen trauma tartja fenn, ezen az úton haladnak tovább. Nagy áttörést jelent a suttogás, ezt követően már „csak” el kell érni, hogy szépen lassan beszéddé alakuljon. 

 

