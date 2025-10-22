Amikor a gyerek csak ahhoz szól, akiben bízik − A gyermekkori némaság okai és kezelése

A mutizmus a latin mutitas szóból származik, jelentése: némaság. Egyik fajtája a szelektív mutizmus, a másik a totális mutizmus, azaz teljes némaság; mindkettő jellemzően 3-10 éves kor között jelentkezik. Előbbire jó példa, amikor az iskolás gyerek kizárólag a családjával és a „kiválasztott” kortársakkal hajlandó beszélni, vagy amikor 3-4 évesen bekerül az óvodába, és az első naptól kezdve nem szólal meg, egészen addig, amíg újra haza nem kerül.

A némaság nem a dackorszak része, ezekre figyelj oda!

Fotó: BearFotos / Shutterstock

Nem a gyermeki dac eredménye a némaság − Összetett rendellenességről van szó

Dr. Ranschburg Jenő Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban című könyvében felhívja a figyelmet arra, hogy bár sokan tévesen dacként értelmezik a gyerek némaságát, a viselkedés mögött genetikai, családi, környezeti hatások, traumák és kötődési zavarok is szerepet játszhatnak. A mutizmus lényege, hogy a gyermek bizonyos helyzetekben vagy személyek jelenlétében nem képes megszólalni, míg egyéb helyzetekben, más személyekkel ez a probléma nem áll fenn.

Ez a fajta némaság nem magyarázható sem halláskárosodással, sem beszédzavarral. Ez a rendellenesség neurotikus viselkedésforma, hiszen célja a szorongás elleni védekezés. Terápiája hosszadalmas és összetett feladat, ugyanis nem a mutizmus okát kell felderíteni, hanem abban kell segítenünk a gyermeket, hogy kortárs kapcsolataiban határozottabb legyen. Ugyanakkor meg kell indítanunk a verbális kommunikációt is.”

Mit tehet a szülő és a pedagógus, ha a gyermek szelektív mutizmussal, azaz részleges némasággal küzd?

Természetes, hogy a szülő azt szeretné, hogy az elakadás rövid időn belül megszűnjön, azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy a gyermeket nem szabad kényszeríteni a beszédre, mert – akárcsak a dadogással küzdők – még inkább feszült lesz. A mutizmustól, legyen az részleges vagy teljes némaság, a gyermek is szenved. Hátrányosan befolyásolja a gyermek önértékelését és a kortársakkal való kapcsolatait, éppen ezért érdemes hozzá türelemmel, elfogadással közelíteni.

Fotó: KieferPix / Shutterstock

A suttogás lehet az áttörés

A szakember (pszichológus, logopédus vagy pszichiáter) először el kell különítse a szelektív mutizmust a beszédzavartól, a siketségtől és az autizmustól, majd ha utóbbiak nem állnak fenn, elkezdődhet a közös munka, melyhez segítségül hívják többek között a rajzolást, a bábozás, a mesélést. A kezelésbe rendszerint bevonják a szülőket is. Amennyiben kiderül, hogy a szelektív mutizmust szorongás vagy valamilyen trauma tartja fenn, ezen az úton haladnak tovább. Nagy áttörést jelent a suttogás, ezt követően már „csak” el kell érni, hogy szépen lassan beszéddé alakuljon.