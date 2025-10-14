Ezzel az 5 módszerrel szoktasd magad az óraátállításhoz

Hiába kerül szóba minden évben az óraátállítás eltörlése, még mindig az életünk része. Az őszi óraátállítás – akárcsak a tavaszi – megzavarhatja a cirkadián ritmusunkat, ezáltal stresszesebbek, feszültebek lehetünk. Az Európai Unió szabályzata szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik, 2025-ben ez október 26-ra virradó éjszakára esik, amikor az órákat hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani, tehát egy órával többet alhatunk. Ez a dátum jóval korábbi, mint amit az előző években megszoktunk: az óraátállítás az elmúlt években október 27. és 30. közé esett.
A téli időszámítással 1 órával tovább alhatunk
Ez ugyan remek dolog azoknak, akik plusz pihenésre vágynak, bioritmusunk mellékhatásait ettől azonban még megérezzük. Kell némi idő, amíg szervezetünk adaptálódik az új rendszerhez, vagyis, hogy egy órával később maradunk fent este, illetve, hogy korábban sötétedik. Az őszi óraátállítás hatással lehet az alvásminőségünkre, így lehetséges, hogy a plusz óra ellenére is fáradtnak érezzük magunkat.
Egy 2017-es dán kutatás során kiderült: az őszi óraátállítás okozta hirtelen változás hatására felütheti fejét a depresszió is az arra hajlamosaknál.
Ezzel az 5 módszerrel segítheted szervezeted alkalmazkodását az óraátállításhoz
Összegyűjtöttünk 5 módszert, amelyeket megfogadva megkönnyíthetjük szervezetünk számára a őszi-téli időszámításra való átállást, és elkerülhetjük a kellemetlen „mellékhatások” nagy részét.
Az óraátállítás előtti pár napban alkalmazzunk a fokozatosság elvét
Próbáljunk meg az óraátállítást megelőző pár napon fél órával később kelni, és maradjunk fent este fél órával tovább, ezzel a trükkel ugyanis kevésbé lesz megterhelő az átállás folyamata.
Cseréljük le az izzóinkat, hogy „kicselezzük” az óraátállítás okozta alvásproblémákat
Segíthetjük az elalvásunkat azzal is, hogy hidegebbről melegebb színű izzókra váltunk.
Választhatunk vörös fényfüzért is, ugyanis a vörös fény a melatoninszint emelkedéséhez vezet, aminek köszönhetően pihentetőbb lesz az alvásunk.
Ha az óraátállítás miatt éjjelente felébrednél, akkor se a telefonodat hívd segítségül – ne lapozgasd, ne olvass híreket, mert egyrészt felkavarnak, másrészt a képernyő által kibocsátott kék fény megváltoztathatja az alvásunk ritmusát. Állítsuk sötétebbre a kijelzőt este, és inkább keressünk egy könyvet, hogy hamar újra álomba merülhessünk.
Alakítsunk ki az esti rutinunkat
Érdemes bevezeti egyfajta esti rutint, ilyen lehet az, hogy kiszellőztetünk, vagy hogy lefekvés előtt elkortyolgatunk egy pohár langyos tejet. Az esti rutin nagyban segíti az elalvást – az agy emlékezni fog rá, hogy itt az idő lelassulni és pihenni. Kapcsoljuk le a lámpákat, tegyük félre a telefont.
Az óraátállítás utáni pár hétben kerüljük a sziesztákat
A szieszta home office idején különösen csábító lehet, csakhogy ez visszaüthet: éjszaka nehezebben fogunk tudni elaludni, esetleg éjjel fel is ébredünk, mintha kialudtuk volna magunkat. Amennyiben a napközbeni mélypontokon megpróbálunk átlendülni, például pár percet sétálunk a friss levegőn, iszunk egy kávét vagy megmozgatjuk a tagjainkat, az esti alvásunk pihentető és nyugodt lesz.
14 óra után már ne fogyasszunk kávét
A koffein akár 6 órán át is a szervezetben marad, vagyis, ha szeretnéd, hogy a pihenés zavartalan legyen, az utolsó kávét legkésőbb 6-8 órával lefekvés előtt fogyasszuk el.