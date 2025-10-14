Ezzel az 5 módszerrel szoktasd magad az óraátállításhoz

Hiába kerül szóba minden évben az óraátállítás eltörlése, még mindig az életünk része. Az őszi óraátállítás – akárcsak a tavaszi – megzavarhatja a cirkadián ritmusunkat, ezáltal stresszesebbek, feszültebek lehetünk. Az Európai Unió szabályzata szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik, 2025-ben ez október 26-ra virradó éjszakára esik, amikor az órákat hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani, tehát egy órával többet alhatunk. Ez a dátum jóval korábbi, mint amit az előző években megszoktunk: az óraátállítás az elmúlt években október 27. és 30. közé esett.

Az óraátállítás így hat a szervezetünkre

Fotó: Motortion Films / Shutterstock

A téli időszámítással 1 órával tovább alhatunk

Ez ugyan remek dolog azoknak, akik plusz pihenésre vágynak, bioritmusunk mellékhatásait ettől azonban még megérezzük. Kell némi idő, amíg szervezetünk adaptálódik az új rendszerhez, vagyis, hogy egy órával később maradunk fent este, illetve, hogy korábban sötétedik. Az őszi óraátállítás hatással lehet az alvásminőségünkre, így lehetséges, hogy a plusz óra ellenére is fáradtnak érezzük magunkat.

Egy 2017-es dán kutatás során kiderült: az őszi óraátállítás okozta hirtelen változás hatására felütheti fejét a depresszió is az arra hajlamosaknál.

Ezzel az 5 módszerrel segítheted szervezeted alkalmazkodását az óraátállításhoz

Összegyűjtöttünk 5 módszert, amelyeket megfogadva megkönnyíthetjük szervezetünk számára a őszi-téli időszámításra való átállást, és elkerülhetjük a kellemetlen „mellékhatások” nagy részét.

Az óraátállítás előtti pár napban alkalmazzunk a fokozatosság elvét

Próbáljunk meg az óraátállítást megelőző pár napon fél órával később kelni, és maradjunk fent este fél órával tovább, ezzel a trükkel ugyanis kevésbé lesz megterhelő az átállás folyamata.

Fotó: jittawit21 / Shutterstock

Cseréljük le az izzóinkat, hogy „kicselezzük” az óraátállítás okozta alvásproblémákat

Segíthetjük az elalvásunkat azzal is, hogy hidegebbről melegebb színű izzókra váltunk.

Választhatunk vörös fényfüzért is, ugyanis a vörös fény a melatoninszint emelkedéséhez vezet, aminek köszönhetően pihentetőbb lesz az alvásunk.

Ha az óraátállítás miatt éjjelente felébrednél, akkor se a telefonodat hívd segítségül – ne lapozgasd, ne olvass híreket, mert egyrészt felkavarnak, másrészt a képernyő által kibocsátott kék fény megváltoztathatja az alvásunk ritmusát. Állítsuk sötétebbre a kijelzőt este, és inkább keressünk egy könyvet, hogy hamar újra álomba merülhessünk.