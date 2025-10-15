Azt hitted, a fodrásznál biztonságban vagy? Akár halállal is végződhet

A fodrásznál töltött idő a legtöbbünk számára a kikapcsolódást jelenti: kellemes fejmasszázs és hajmosás után végre kezelésbe vesznek és újra szép frizurával hódíthatunk. A mosdótálnál hátrahajtott fejjel ücsörögni egyáltalán nem veszélyes, gondoljuk, az igazság azonban az, hogy ez az ártalmatlannak tűnő helyzet bizony komoly egészségügyi kockázatokat, akár stroke-ot is okozhat.

Stroke a fodrász székében? Többször fordul elő, mint gondolnád

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Szépségszalonban kialakuló strokeszindróma

Ha a fejet hosszú ideig helytelen szögben hátrahajtva tartjuk, az nyomást gyakorolhat a gerinc mentén futó artériákra, mikrosérülést okozhat, ami aztán stroke-hoz vezethet. Az orvostudomány ezt hívja szépségszalonban kialakuló strokeszindrómának (beauty parlor stroke syndrome).

Az elmúlt 3 évben összesen 54 dokumentált esetet jegyeztek fel világszerte – 48 év alatti nők kaptak stroke-ot fodrászszalonokban és fogászati beavatkozások során. Minden esetben a fej és a nyak túlzott hátrahajtása, azon belül a nyaki artériák károsodása vezetett stroke-hoz.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Ártalmatlannak tűnő fodrászlátogatásból stroke − A nő a bal kezét a mai napig alig tudja használni

Elizabeth Smith 2014-ben kapott súlyos stroke-ot, két héttel azután, hogy egy fodrászszalonban megmosták a haját. Túlzottan hátrahajthatta fejét és nyakát, ami miatt egy nyaki artériája megsérült és ez vezethetett aztán vérrögképződéshez, ami az agyába jutva stroke-ot idézett elő. A nő elvesztette az egyensúlyérzékét, bal kezét pedig csak korlátozottan tudja használni. A szépségszalonban kialakuló strokeszindróma tünetei széles skálán mozognak. A leggyakoribb tünet a szédülés, a bizonytalan járás, a látászavar, valamint a hirtelen kialakuló gyengeség a test egyik oldalán. Előfordulhat továbbá fejfájás, hányinger és beszédzavar, habár az orvosi esetleírásokban a legtöbb páciens szédülésről és egyensúlyproblémákról számolt be. Egyesek teljesen felépültek, mások a mai napig részleges bénulással élnek. Bár a jelenség ritka, az orvosok szerint az említett stroketípus kialakulásának kockázata néhány egyszerű óvintézkedéssel minimálisra csökkenthető. Ezek a következők:

A nyak ne maradjon hosszú ideig feszült, hátrahajtott helyzetben. Hajmosáskor helyezzünk törölközőt vagy párnát a nyakunk alá, hogy stabil támasztékot kapjon. Amennyiben kellemetlenséget érzünk, azonnal szóljunk a fodrásznak, és lassan változtassunk testhelyzetet.

A szépségszalonban kialakuló strokeszindróma miatt egyáltalán nem szükséges elkerülni a fodrászszalonokat, de fontos, hogy odafigyeljünk testünk apró jelzéseire is.