Kék, rózsaszín, fehér? Ezt árulja el a száj színe az egészségről

A szem, a nyelv és a bőr is árulkodnak egészségi állapotunkról, miért épp a száj maradna ki a „jelzőberendezések" sorából? A száj színe a kor előrehaladtával egyébként is folyamatosan változik: fiatalon az ajak még telt és egészségesen rózsaszín, ám ahogy telnek az évek, úgy lesznek egyre vékonyabbak, szárazabbak. Mivel az ajkak bőre érzékeny, az erős napsugárzás, a szél és a hideg is árthat, de nem csupán külső tényezők okozhatnak kellemetlenségeket: egyes elváltozások betegségeket jelezhetnek.
Ez bizony vérszegénységre utalhat, itt az ideje vérképet csináltatni.
Ha ajkaid már-már színtelenek, érdemes beiktatnod az étrendedbe vörös húsokat és zöld színű zöldségeket, mert ezek B- és D-vitamin forrásként szolgálnak.
A növényi és állati húsokban található vas könnyen felszívódik, a vörös hús ráadásul cinkben is gazdag. Amennyiben biztosra akarsz menni, szerezz be jó minőségű szerves vaskészítményt.
Mindenképpen keress fel szakorvost!
A lilás színű száj szívproblémákra vagy légzőszervi megbetegedésre is utalhat.
Nem kell rögtön pánikba esni, a lilulást ugyanis alacsony vérnyomás és a hideg idő is okozhatja – ekkor az erek összehúzódnak, ami lilás elszíneződést okozhat az arcon, a kezeken és a füleken is.
Egyértelműen az emésztőrendszer túlterheltségére utal. Konzultálj szakorvossal, többek között dietetikussal, aki összeállít neked olyan étrendet, amitől megtisztulhat a szervezeted a méreganyagoktól.
Joghurttal, édesburgonyával segítheted a folyamatot, és érdemes bevetni a citromos vízkúrát is.
Iktasd ki étrendedből a gyorsételeket, a mesterséges anyagokat tartalmazó nassolnivalókat, színezékeket.
A legtöbben azt gondolnánk, hogy az élénkpiros szájszín az egészségességre utal, a hagyományos kínai orvoslásban azonban jól tudják, hogy a lángvörös ajkak a túl sok yang energiát jelzik, ami a máj és a lép megváltozott működésére utalhat. Fogyassz ilyenkor pitypangteát és zellert (magában, sütve vagy turmixként), fordíts kiemelt figyelmet a pihenésre, aludj legalább a 7-8 órát, és amennyire csak lehet, kerüld a stresszt.
Okozhat lila foltot a szájon értágulat, allergiás reakció, gyógyszerekkel vagy fogkrémmel szembeni allergia. Ha a lila folt viszket vagy ég, és a herpesz kizárt, akkor ne habozz orvoshoz fordulni.
Az első dolog, amire gyanakodhatunk, az alacsony testhőmérséklet (fázás), rosszabb esetben cianózissak kell számolni. A száj vagy nyálkahártya kék illetve lila elszíneződése a bőrfelszín közeli szövetek alacsony oxigénszintjének következménye, vagyis súlyos keringési elégtelenség, szívelégtelenség állhat a háttérben. Nem szabad vesztegetni az időt, azonnal fordulj szakorvoshoz!
A száj színét befolyásolhatja a hidratálás, egyes gyógyszerek és kozmetikumok is. Ha aggódsz ajkaid színe miatt, keress fel egészségügyi szakembert, hogy elvégezze a szükséges vizsgálatokat, és kiderülhessen, milyen szervezeten belüli problémákkal küzdesz.