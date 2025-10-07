Kék, rózsaszín, fehér? Ezt árulja el a száj színe az egészségről

A szem, a nyelv és a bőr is árulkodnak egészségi állapotunkról, miért épp a száj maradna ki a „jelzőberendezések" sorából? A száj színe a kor előrehaladtával egyébként is folyamatosan változik: fiatalon az ajak még telt és egészségesen rózsaszín, ám ahogy telnek az évek, úgy lesznek egyre vékonyabbak, szárazabbak. Mivel az ajkak bőre érzékeny, az erős napsugárzás, a szél és a hideg is árthat, de nem csupán külső tényezők okozhatnak kellemetlenségeket: egyes elváltozások betegségeket jelezhetnek.

A száj színe árulkodik egészségi állapotunkról

Fotó: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock

Ha a száj színe halvány rózsaszín, fehér vagy szürkés

Ez bizony vérszegénységre utalhat, itt az ideje vérképet csináltatni.

Ha ajkaid már-már színtelenek, érdemes beiktatnod az étrendedbe vörös húsokat és zöld színű zöldségeket, mert ezek B- és D-vitamin forrásként szolgálnak.

A növényi és állati húsokban található vas könnyen felszívódik, a vörös hús ráadásul cinkben is gazdag. Amennyiben biztosra akarsz menni, szerezz be jó minőségű szerves vaskészítményt.

Ha a száj színe lila vagy zöldes

Mindenképpen keress fel szakorvost!

A lilás színű száj szívproblémákra vagy légzőszervi megbetegedésre is utalhat.

Nem kell rögtön pánikba esni, a lilulást ugyanis alacsony vérnyomás és a hideg idő is okozhatja – ekkor az erek összehúzódnak, ami lilás elszíneződést okozhat az arcon, a kezeken és a füleken is.

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Ha a száj színe piros, szinte fekete

Egyértelműen az emésztőrendszer túlterheltségére utal. Konzultálj szakorvossal, többek között dietetikussal, aki összeállít neked olyan étrendet, amitől megtisztulhat a szervezeted a méreganyagoktól.

Joghurttal, édesburgonyával segítheted a folyamatot, és érdemes bevetni a citromos vízkúrát is.

Iktasd ki étrendedből a gyorsételeket, a mesterséges anyagokat tartalmazó nassolnivalókat, színezékeket.

Élénkvörös ajkak

A legtöbben azt gondolnánk, hogy az élénkpiros szájszín az egészségességre utal, a hagyományos kínai orvoslásban azonban jól tudják, hogy a lángvörös ajkak a túl sok yang energiát jelzik, ami a máj és a lép megváltozott működésére utalhat. Fogyassz ilyenkor pitypangteát és zellert (magában, sütve vagy turmixként), fordíts kiemelt figyelmet a pihenésre, aludj legalább a 7-8 órát, és amennyire csak lehet, kerüld a stresszt.