Nem igénytelen, ha nem fürdik, „csak" vízallergiás

Kellemes gyertyafényes kádfürdőzés, wellness hétvégék, nyári strandolás, jakuzzizás – többek között ezekről kell lemondaniuk azoknak, akik ezzel a rejtélyes betegséggel élnek. A vízallergia jelentősen rontja az életminőséget, az érintettek számára a tisztálkodás – még a kézmosás is – pokoli kínokkal jár: égő, viszkető, vörös kiütések jelenhetnek meg testszerte, és ezek még az enyhébb tünetek közé sorolhatók.

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Nincs az a házi praktika, ami vízallergia esetén áttörést hozhat

Akik először tapasztalnak testükön vörös, csalánkiütésszerű pöttyöket és hólyagszerű kiütéseket, először arra gondolnak, a rossz minőségű, klóros víz lehet az ok. Amikor a testápoló felvitele után, fokozott verejtékezéskor és mosogatás közben is hasonló tüneteket észlelnek, eluralkodik rajtuk a pánik. Számos házi praktikát vetnek be, köztük az almaecetes borogatást, de nem járnak sikerrel. Majd szakemberhez fordulnak, ahol rendszerint hosszú hónapokig tartó vizsgálatok után derül ki: vízallergia okozza a kellemetlenségeket.

Vörös, csalánkiütésszerű pöttyöket és hólyagszerű kiütéseket okoz a vízallergia

Fotó: Elena Seiryk / Shutterstock

„Nem olyan ez, mint a dióallergia, hogy anafilaxiás sokkal járna, de nagy mértékben rontja az életminőséget. A vízallergia jelenleg nem gyógyítható, antihisztaminokkal azonban kordában tartható. Az orvosok tanácstalanul állnak a betegség előtt, a kutatók még dolgoznak azon, hogy a vízallergia pontos okát meghatározzák. A lényege, hogy vízzel történő érintkezést követően vörös kiütések jelennek meg az illető bőrén, ami viszketéssel és égő érzéssel társul. A törölközés után a bőrtünetek 30-60 percen belül kezdenek halványodni.

Van, hogy ugyanilyen allergiás reakció történik, ha a beteg bőre, például az arca vagy a kézfeje esővel érintkezik, de tudunk olyan esetekről is, amikor a beteg vizet inni sem tud, mert a szájával érintkező víz is irritálja” – avat be Dr. Alexandra Croom, a Nottingham Queen's Medical Centre allergológusa.

Az étrend megváltoztatása, pontosabban az alacsony víztartalmú élelmiszerek és a tej fogyasztása is sokat segíthet a tünetek enyhítésében.

Fotó: Cat Box / Shutterstock

A vízallergia legsúlyosabb tünete: nyelési és légzési nehézség

Lindsay Coubray mindennapjai egyáltalán nem könnyűek: ég az arca, ha könnyezik, amikor pedig vizet fogyaszt, kiütések jelennek meg a szája körül. Előfordult már, hogy a fiatal lány nyelési és légzési nehézségeket tapasztalt röviddel az után, hogy lédús gyümölcsöt fogyasztott.

Hogy mindezt elkerülje, rendszeresen ellenőrzi a különböző italok és ételek címkéit, hogy a lehető legkevesebb vizet vigyen a szervezetébe.

Hetente kétszer csupán 3 perc tusolást engedélyez magának, párás, esős időben pedig, ha teheti, nem mozdul ki otthonról.