életminőség

Nem igénytelen, ha nem fürdik, „csak" vízallergiás

1 órája
Vannak emberek, akik hetente csupán egyszer zuhanyoznak, de korántsem azért, mert igénytelenek. Náluk a háttérben egy rendkívül ritka betegség, a vízallergia, orvosi nevén aquagenic urticaria áll.
életminőség fürdés allergia ritka betegség víz

Kellemes gyertyafényes kádfürdőzés, wellness hétvégék, nyári strandolás, jakuzzizás – többek között ezekről kell lemondaniuk azoknak, akik ezzel a rejtélyes betegséggel élnek. A vízallergia jelentősen rontja az életminőséget, az érintettek számára a tisztálkodás – még a kézmosás is – pokoli kínokkal jár: égő, viszkető, vörös kiütések jelenhetnek meg testszerte, és ezek még az enyhébb tünetek közé sorolhatók.

A vízallergia jelentősen rontja az életminőséget
A vízallergia jelentősen rontja az életminőséget.
Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Nincs az a házi praktika, ami vízallergia esetén áttörést hozhat

Akik először tapasztalnak testükön vörös, csalánkiütésszerű pöttyöket és hólyagszerű kiütéseket, először arra gondolnak, a rossz minőségű, klóros víz lehet az ok. Amikor a testápoló felvitele után, fokozott verejtékezéskor és mosogatás közben is hasonló tüneteket észlelnek, eluralkodik rajtuk a pánik. Számos házi praktikát vetnek be, köztük az almaecetes borogatást, de nem járnak sikerrel. Majd szakemberhez fordulnak, ahol rendszerint hosszú hónapokig tartó vizsgálatok után derül ki: vízallergia okozza a kellemetlenségeket.

Finger scratching hands with allergic red rash. Derma disease with painful itchy sores. Two hands of patient on white table, top view
Vörös, csalánkiütésszerű pöttyöket és hólyagszerű kiütéseket okoz a vízallergia
Fotó: Elena Seiryk / Shutterstock

Nem olyan ez, mint a dióallergia, hogy anafilaxiás sokkal járna, de nagy mértékben rontja az életminőséget. A vízallergia jelenleg nem gyógyítható, antihisztaminokkal azonban kordában tartható. Az orvosok tanácstalanul állnak a betegség előtt, a kutatók még dolgoznak azon, hogy a vízallergia pontos okát meghatározzák. A lényege, hogy vízzel történő érintkezést követően vörös kiütések jelennek meg az illető bőrén, ami viszketéssel és égő érzéssel társul. A törölközés után a bőrtünetek 30-60 percen belül kezdenek halványodni. 

Van, hogy ugyanilyen allergiás reakció történik, ha a beteg bőre, például az arca vagy a kézfeje esővel érintkezik, de tudunk olyan esetekről is, amikor a beteg vizet inni sem tud, mert a szájával érintkező víz is irritálja” – avat be Dr. Alexandra Croom, a Nottingham Queen's Medical Centre allergológusa. 

Dieting or good health concept. Young woman rejecting Junk food or unhealthy food such as sweet soda drink and choosing healthy food such as fresh fruit or vegetable.
Az étrend megváltoztatása, pontosabban az alacsony víztartalmú élelmiszerek és a tej fogyasztása is sokat segíthet a tünetek enyhítésében.
Fotó: Cat Box / Shutterstock

A vízallergia legsúlyosabb tünete: nyelési és légzési nehézség

Lindsay Coubray mindennapjai egyáltalán nem könnyűek: ég az arca, ha könnyezik, amikor pedig vizet fogyaszt, kiütések jelennek meg a szája körül. Előfordult már, hogy a fiatal lány nyelési és légzési nehézségeket tapasztalt röviddel az után, hogy lédús gyümölcsöt fogyasztott. 

Hogy mindezt elkerülje, rendszeresen ellenőrzi a különböző italok és ételek címkéit, hogy a lehető legkevesebb vizet vigyen a szervezetébe. 

Hetente kétszer csupán 3 perc tusolást engedélyez magának, párás, esős időben pedig, ha teheti, nem mozdul ki otthonról.

A vízallergia nem fertőző betegség

Fontos, hogy a vízallergiától szenvedő páciensek bőre a lehető legkevesebbszer érintkezzen vízzel, illetve, hogy nyáron könnyű, jól szellőző ruházatot, télen pedig olyan darabokat viseljenek, melyek elvezetik az izzadságot. Az étrend megváltoztatása, pontosabban az alacsony víztartalmú élelmiszerek és a tej fogyasztása is sokat segíthet a tünetek enyhítésében.


 


 

 

