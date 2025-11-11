A nyak körfogata jelezheti, ha veszélyben az egészsége

Az orvosok már régóta figyelmeztetnek: ha a haskörfogat nő, a zsigeri szervek környékén lerakódó zsírszövet növelheti a szívproblémák kialakulásának veszélyét. Most azonban kiderült az is, hogy a nyak, pontosabban a nyak körtérfogata is előre jelezheti a bajokat.

A nyak kerülete összefügg a koszorúér-betegség kialakulásával.

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

A nyak körtérfogata több információt árul el, mint a testtömegindex

Az orvosok évtizedek óta a testtömegindexet (BMI) tekintik mércének, noha bizonyos esetekben ez a statisztikai mutató csalóka lehet: a BMI szerint egy izmos ember is lehet túlsúlyos és egy vékonyabb testalkatú is lehet „zsíros”. The Conversation című tudományos portálon Ahmed Elbediwy és Nadine Wehida kutatók állítják: alapvetően nem a testtömegindex, hanem a nyak körtérfogata mutatja meg, hogy mennyi a káros zsír a szerveink körül, éppen ezért már néhány centis zsírgyarapodás is vészjelzésként fogható fel.

Ha a nyak és a tarkó környékén a zsír mennyisége megnő...

...nagyobb eséllyel alakulhat ki magas koleszterinszint és vércukorszint, magas vérnyomás, valamint nőhet a a szívritmuszavar, az alvási apnoé és más betegségkockázatok valószínűsége.

„A nyakkörfogat sokkal pontosabb képet ad, mint a BMI: arról is árulkodhat, hol gyűlik fel a legtöbb zsír a szervezetben. És pont a zsír az, ami a szívbetegségek szempontjából a legnagyobb rizikófaktornak számít” – magyarázza Elbediwy.

Mikor számít túl nagynak a nyakkörfogat?

A Journal of the American Heart Association című folyóiratban is megjelent egy nyakkörfogattal kapcsolatos, amerikaiak által lefolytatott kísérletről szóló tanulmány. A kutatók több mint 4000 beteg egészségi állapotát elemezték 11 éven keresztül, és azt találták, hogy

A nyakkörfogat sokkal pontosabb képet ad, mint a BMI.

Fotó: Rungkh / Shutterstock

azoknál a nőknél, akiknek a nyakkörfogata meghaladta a 35,5 centimétert, többször fordult elő szívritmuszavar. A férfiak esetében ez a veszély 43 centimétertől állt fenn. Habár a szívritmuszavar ma már jól kezelhető különböző gyógyszerekkel, mégiscsak növeli a stroke, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázatát.

Kiderült továbbá az is, hogy a nyak kerülete összefügg a koszorúér-betegség kialakulásával: a lerakódott zsír miatt a szív fő artériái beszűkülnek és korlátozzák az oxigéndús vér áramlását.

„Ha valaki tartósan fáradt, enervált, vagy koncentrációs problémákkal küzd, érdemes kivizsgáltatnia magát, ugyanis összefüggést találtunk a vastag nyak és a koszorúér-betegség, a 2-es típusú cukorbetegség, a terhességi cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és az alvási apnoé között is”– magyarázza a szakember.

Ellenőrizzük rendszeresen nyakunk körtérfogatát

Ehhez mindössze egy mérőszalagra és egy tükörre van szükség. Álljunk egyenesen, tekintsünk előre, helyezzük a mérőszalagot a nyak legkeskenyebb része köré, majd nézzük meg, hány centimétert mutat. Ha vastagabb, mint a határérték, kérjük ki orvos vagy dietetikus szakember tanácsát.



