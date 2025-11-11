Hírlevél

A nyak körfogata jelezheti, ha veszélyben az egészsége

Kiderült: a vastag nyak nagyobb kockázatot jelent, mint gondolnánk. Kutatók szerint már néhány centiméterrel „zsírosabb" nyak is jelezhet egészségügyi veszélyt a szívproblémáktól kezdve a cukorbetegségen át az alvászavarokig.
Az orvosok már régóta figyelmeztetnek: ha a haskörfogat nő, a zsigeri szervek környékén lerakódó zsírszövet növelheti a szívproblémák kialakulásának veszélyét. Most azonban kiderült az is, hogy a nyak, pontosabban a nyak körtérfogata is előre jelezheti a bajokat. 

A nyak kerülete összefügg a koszorúér-betegség kialakulásával.
A nyak körtérfogata több információt árul el, mint a testtömegindex

Az orvosok évtizedek óta a testtömegindexet (BMI) tekintik mércének, noha bizonyos esetekben ez a statisztikai mutató csalóka lehet: a BMI szerint egy izmos ember is lehet túlsúlyos és egy vékonyabb testalkatú is lehet „zsíros”. The Conversation című tudományos portálon Ahmed Elbediwy és Nadine Wehida kutatók állítják: alapvetően nem a testtömegindex, hanem a nyak körtérfogata mutatja meg, hogy mennyi a káros zsír a szerveink körül, éppen ezért már néhány centis zsírgyarapodás is vészjelzésként fogható fel. 

Ha a nyak és a tarkó környékén a zsír mennyisége megnő...

...nagyobb eséllyel alakulhat ki magas koleszterinszint és vércukorszint, magas vérnyomás, valamint nőhet a a szívritmuszavar, az alvási apnoé és más betegségkockázatok valószínűsége. 

A nyakkörfogat sokkal pontosabb képet ad, mint a BMI: arról is árulkodhat, hol gyűlik fel a legtöbb zsír a szervezetben. És pont a zsír az, ami a szívbetegségek szempontjából a legnagyobb rizikófaktornak számít” – magyarázza Elbediwy.

Mikor számít túl nagynak a nyakkörfogat?

A Journal of the American Heart Association című folyóiratban is megjelent egy nyakkörfogattal kapcsolatos, amerikaiak által lefolytatott kísérletről szóló tanulmány. A kutatók több mint 4000 beteg egészségi állapotát elemezték 11 éven keresztül, és azt találták, hogy

portrait the fingers holding the flabbiness adipose sagging skin under the neck, rough skin and cellulite, wattle and flabby skin under the chin of the woman, health care and beauty concept.
A nyakkörfogat sokkal pontosabb képet ad, mint a BMI.
Fotó: Rungkh / Shutterstock

azoknál a nőknél, akiknek a nyakkörfogata meghaladta a 35,5 centimétert, többször fordult elő szívritmuszavar. A férfiak esetében ez a veszély 43 centimétertől állt fenn. Habár a szívritmuszavar ma már jól kezelhető különböző gyógyszerekkel, mégiscsak növeli a stroke, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázatát. 

Kiderült továbbá az is, hogy a nyak kerülete összefügg a koszorúér-betegség kialakulásával: a lerakódott zsír miatt a szív fő artériái beszűkülnek és korlátozzák az oxigéndús vér áramlását. 

Ha valaki tartósan fáradt, enervált, vagy koncentrációs problémákkal küzd, érdemes kivizsgáltatnia magát, ugyanis összefüggést találtunk a vastag nyak és a koszorúér-betegség, a 2-es típusú cukorbetegség, a terhességi cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és az alvási apnoé között is”– magyarázza a szakember. 

Ellenőrizzük rendszeresen nyakunk körtérfogatát

Ehhez mindössze egy mérőszalagra és egy tükörre van szükség. Álljunk egyenesen, tekintsünk előre, helyezzük a mérőszalagot a nyak legkeskenyebb része köré, majd nézzük meg, hány centimétert mutat. Ha vastagabb, mint a határérték, kérjük ki orvos vagy dietetikus szakember tanácsát. 

 

 

