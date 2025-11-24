A traumák a testünkben rejtőznek?

A legújabb tudományos kutatások szerint a test agyon kívüli sejtjei is rendelkeznek egyfajta „memóriával”. Tanulmányok igazolják, hogy a vese-, izom- és immunsejtek képesek molekuláris és epigenetikus szinten „emlékezni” korábbi ingerekre, ezzel tartósan megváltoztatva működésüket. Egy magyar édesapa, Pinezits Csaba már évekkel ezelőtt ugyanerre a következtetésre jutott. Azért, hogy a lányán segítsen, kifejlesztette a „Lélektisztító” nevű traumaoldó módszert. Az elmélete szerint a traumák nem elsősorban pszichés sokkok, hanem a testben tárolt élettani események.



Sokáig magától értetődőnek vettük, hogy az emlékezés az agy dolga. Az elmúlt évek kutatásai azonban árnyaltabb képet rajzoltak: úgy tűnik, bizonyos értelemben az egész test „tanul” és „emlékszik”. Nem úgy, mint amikor felidézünk egy gyerekkori nyarat, hanem molekuláris, sejtszintű mintázatok formájában. 2024-ben a New York University kutatói például azt találták, hogy agyon kívüli, úgynevezett nem neuronális sejtek is képesek hasonló tanulási mintázatokra, mint az idegsejtek.

2025-ös kutatásokból kiderül, hogy a vesén túl más szövetek is hosszabb távú „emléket” hordoznak. Ilyen a vázizomzat úgynevezett epigenetikus izommemóriája, amely segít a sport kihagyása utáni gyorsabb visszaépülésben, vagy az immunrendszer „trained immunity” jelensége, ahol egy korábbi fertőzés tartósan áthangolja a csontvelő őssejtjeit, „harciasabb” immunsejteket termelve.

A trauma mint élettani esemény

A sejtes memória felfedezése sokak fantáziáját megmozgatta, hiszen ez új megvilágításba helyezi azt is, ahogyan a traumákról gondolkodunk. Valószínűleg új utak nyílhatnak a gyógyításban, és új módszerek is születhetnek. Az egyik ilyen Pinezits Csaba energetikai szakember Lélektisztító nevű traumaoldó módszere.

Forrás: Langmar Kft

„A pszichológusok azt állítják, hogy a traumák lelki dolgok. Az orvosok azt mondják, hogy mindez az agyban van elmentve. Mi pedig évek óta azt állítjuk, hogy a testben vannak elmentve a traumák” – fogalmazza meg szemléletét.

A Lélektisztító értelmezésében a trauma nem elsősorban pszichés sokk, hanem élettani esemény, amely „kötött működést” hoz létre a szervezetben. A módszer elmélete szerint a traumák nem mindig csak katasztrófák lehetnek. A test számára trauma gyakorlatilag minden olyan helyzet, ahol az érzelmi intenzitás „átüt egy határt”: egy gyereknél egy játék összetörése is lehet veszteségélmény, de idesorol egy fogászati beavatkozást, műtétet, sőt egy oltást is.