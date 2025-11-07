Ez az élelmiszer mentheti meg a szívét

A kutatást a kaliforniai Loma Linda Egyetem Közegészségügyi Kara végezte az Adventista Egészségkutatás adatainak felhasználásával. A résztvevők részletes étrendi kérdőíveket töltöttek ki, és az elemzés során a kutatók azt vizsgálták, hogyan függ össze a diófogyasztás a szív- és érrendszeri betegségek előfordulásával és a halálozási arányokkal. A kutatás több mint 80 000 különböző korú és életmódot folytató amerikai és kanadai felnőttet, nőket és férfiakat követett nyomon több, mint egy évtizeden át.

Egy marék dióval már sokat teszünk az egészségünkért hosszú távon

Fotó: Shutterstock

Több mint tíz évnyi megfigyelés, nyolcvanezer résztvevő – A dió és annak egészségügyi előnyei

A széles spektrumú vizsgálatból kiderült: azok, akik rendszeresen fogyasztottak dióféléket (mandulát, kesudiót, mogyorót, diót), a szívbetegség miatti halálozásuk 17%-os, az iszkémiás (koszorúerek összeszűkülésével járó elégtelen vérellátás) eredetű halálozásuk pedig 27%-os kockázatcsökkenéssel járt együtt. Érdekes, hogy a legtöbb diófélét fogyasztók az idősebb, magasabb végzettséggel rendelkezők kerültek ki, akik egyébként az egészségesebb életmód hívei.

Egy apró változtatás az étkezésben rengeteget számít hosszú távon

Nem szükséges egyik napról a másikra megváltoztatni az étrendünket, de ha megpróbáljuk a kevésbé egészséges ételeket, például vörös vagy feldolgozott húsokat kiváltani egy marék dióval (kb. 30 gramm), már sokat teszünk az egészségünkért hosszú távon. A legjobb választás természetesen a só nélküli dió vagy kesudió – fogyaszthatjuk magában, apróra vágva zabkásába vagy salátába szórva.