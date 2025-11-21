„Éveket adhat az élethez” – Dr. Babai László a Mozgás Receptre Program valódi hatásáról

Az egészséges életmód iránti elhivatottságom már gyermekkoromban kezdődött
– emlékszik vissza Dr. Babai.
Testnevelés tagozatos osztályba jártam, ahol a mozgás ugyanolyan természetes volt, mint a levegővétel. Fiatalon fel sem tűnt, mennyire fontos ez a szemlélet, csak felnőttként értettem meg igazán, amikor a saját gyermekeink számára olyan iskolát kerestünk, ahol mindennapos a testmozgás. Ekkor vált világossá számomra, hogy ez az alapélmény mennyire meghatározta a gondolkodásomat.
Tudományos felismerések, amelyek életeket menthetnek
Egyetemi évei után hároméves PhD-kutatásban vett részt, amely végérvényesen formálta szakmai látásmódját. Állatkísérletekben vizsgálták, milyen hatással van már egyetlen futás is a szívre, különösen az infarktus során fellépő halálos ritmuszavarokra.
Meglepő eredmény született: mindössze 21 perc mozgás akár 80 százalékkal növelhette a túlélés esélyét. Ha a fizikai terhelést rendszeresen megismételtük, a kedvező hatás újra és újra megjelent.
Ez az élmény egyszerre jelentett tudományos áttörést és személyes motivációt számára, megerősítve elköteleződését az életmódorvoslás iránt, és egyben megalapozva a Mozgás Receptre Program elindítását Magyarországon.
Hogyan született meg a Mozgás Receptre Program?
Már a 2010-es évek elején világossá vált, hogy a mozgáshiány az egyéni egészségügyi problémán túl komoly gazdasági és társadalmi következményekkel is jár.
Egy 2011-es hazai kutatás kimutatta, hogy ha a lakosság fizikai aktivitása mindössze 10 százalékkal nőne, az évente körülbelül 9,1 milliárd forinttal csökkentené az ország terheit. Ráadásul riasztó adat, hogy naponta átlagosan 30 ember hal meg a mozgáshiány következtében.
Az igazi áttörés 2019-ben következett be, amikor az Életmód Orvostani Társaság és a Testnevelési Egyetem konferenciáján felvetődött: a rendszeres testmozgást nemcsak ajánlásként, hanem tényleges terápiás eszközként kellene beépíteni az orvoslás mindennapi gyakorlatába.
A program gyakorlati megvalósítása azonban csak 2024-ben indult el igazán, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság és az Életmód Orvostani Társaság együttműködésével. A népegészségügyi termékadó célzott forrásai tették lehetővé a rendszer országos kiépítését.
A mozgás jelentősége: számokban kimutatható életévek
A program egyik legfontosabb üzenete, hogy a rendszeres testmozgás több, mint egyszerű ajánlás: valódi gyógyító eszközként is szolgál, sok esetben ugyanolyan hatékony, mint egy gyógyszer vagy orvosi beavatkozás.
A hatások számokban:
• Infarktuson átesett betegeknél a rendszeres mozgás akár 26 százalékkal növeli az egyéves túlélés esélyét.
• Daganatos pácienseknél a fizikai aktivitás akár 39 százalékkal javíthatja az ötéves túlélést.
• Egészségeseknél bizonyos daganatok kialakulása 8–26 százalékkal csökkenhet a rendszeres mozgás hatására.
A kutatások több mint 30 betegség esetében igazolták a mozgás megelőző és gyógyító szerepét – a magas vérnyomástól a cukorbetegségen át számos daganattípusig.
Háziorvosok a középpontban
A program egyik legnagyobb újítása, hogy a háziorvosok személyre szabott formában írhatják fel a mozgást.
A kollégák rendkívül nyitottan fogadták az ötletet. Magam is az alapellátásban dolgozom, és naponta tapasztalom, mennyire fontos a megelőzés, nemcsak a kezelés
– hangsúlyozza Dr. Babai.
A kezdeményezést a háziorvosi tanszékek, szakmai kollégiumok és országos szervezetek egyaránt támogatják, miközben folyamatos továbbképzések és szakmai anyagok biztosítják az orvosok felkészültségét.
A közösség ereje
A Mozgás Receptre Program ott működik a legeredményesebben, ahol az önkormányzat is aktívan részt vesz: Zalaegerszeg, Kecskemét és Kaposvár jó példák erre.
A rendszeres mozgás fenntartásához a legtöbb embernek szüksége van egy támogató közösségre. A rendelőben ezt nem tudjuk biztosítani, ám egy település meg tudja teremteni. Az ott élők összetartásának ereje felbecsülhetetlen: ha valaki hiányzik, azonnal érdeklődnek, bátorítják, segítik. Ezt a plusz motivációt semmi más nem pótolja.
A helyi sportlétesítmények, edzők és programok – a gyaloglókluboktól az örömtáncig és a sétafociig – mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a mozgás hosszú távon is az élet része maradjon.
Fókuszban az országos lefedettség és a vállalati együttműködés
A program hosszú távú célja, hogy idővel minden magyar településen elérhető legyen, és a vállalatok is aktívan segítsék a lakosság mozgás- és egészségtudatosságának növelését.
A legfontosabb törekvések:
• A jelenlegi 4 százalékos aktivitási arányt fokozatosan 8, majd 12 százalékra emelni.
• Jelentősen csökkenteni a fizikailag inaktívak jelenlegi, 59 százalékos arányát.
• A munkáltatókat bevonni annak érdekében, hogy a dolgozók a munkahelyükön is könnyen igénybe vehessék a programot.
Az emberek akkor tudnak rendszeresen mozogni, ha a lakóhelyükön vagy a munkahelyükön is adottak a feltételek. A vállalatok kulcsszereplők lehetnek az egészségmegőrzésben – számítunk rájuk partnerként.
A sportszövetségek részéről is egyre nagyobb a nyitottság a lakossági sport iránt, ami új lendületet adhat a mindennapi mozgás szélesebb körű elterjedésének.
A cél egyszerű, mégis országos jelentőségű
A kezdeményezés alapvető törekvése, hogy az emberek minél tovább maradjanak egészségesek. Ehhez a rendszeres testmozgás elengedhetetlen. A Mozgás Receptre Program valódi eszközt ad az orvosok és az önkormányzatok kezébe, amellyel életet lehet menteni – egyéni és országos szinten egyaránt
– foglalja össze Dr. Babai László.