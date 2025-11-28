Ettől az 1 trükktől megszűnnek a rémálmok az alvásszakértő-álompszichológus szerint

A Florida államban élő Lauri Loewenberg alvásszakértő népszerű író, televíziós személyiség rendszeresen publikál szakcikkeket a Harper’s Bazaar és a The New Yorker lapokban. Hosszú évek óta foglalkozik a rémálmok dekódolásával, és kitalált egy rettentően egyszerű, de annál nagyszerűbb módszert a rossz álmok elűzésére.

Ő maga is sokáig küzdött rémálmokkal

Egy alkalommal egy egész életét gyökeresen megváltoztató üzenetet kapott álmában az elhunyt nagypapájától. Ekkor határozta el, hogy pszichológiát, azon belül is álompszichológiát fog tanulni az egyetemen. Azóta több mint 50 ezer ember álmát elemezte szerte a világban, és kutatta azok kódrendszerét.

Időközben kidolgozott álomtechnikái új távlatokat nyitottak az alvásszakértők és a rémálmokkal küzdők előtt; a hölgyet rendszeresen hívják szakértőnek a Today show-ba és a Good Morning Amerika című beszélgetős műsorokba.

Loewenberg, aki egyébként tagja az International Association for the Study of Dreams-nek (Álmok Tanulmányozásának Nemzetközi Szervezete), írásos dokumentumokkal tudja igazolni, hogy a történelemre nagy hatást gyakorló személyek (például Elvis, Diana hercegnő, Abraham Lincoln és Martin Luther King) mind álmodtak saját halálukról a valódi haláluk bekövetkezte előtt néhány héttel.

A rémálom általában segíteni próbál abban, hogy megoldást találjunk egy kellemetlen élethelyzetre. A visszatérő rémálom egy elhúzódó probléma miatt is jelentkezhet, vagy rávilágíthat egy olyan viselkedésformára, amellyel előidézzük a nehéz helyzeteket újra meg újra az életünkben. Emellett a rendszeres rémálmok mentális vagy testi betegség kísérőjeként is megjelenhetnek, de okozhatnak rémálmokat az önmagunkkal kapcsolatos negatív megerősítéseink is.

– mondja Loewenberg, és hozzáteszi, hogy minél jobban ragaszkodunk ezekhez a negatív berögződésekhez, annál ijesztőbb álmokkal fogunk szembesülni. Ráadásul a rémálmok komoly betegségeket okozhatnak.

Ezzel az egy módszerrel búcsút inthetünk a rémálmoknak

Hogy miért gyötrik az embert borzalmas rémálmok? A szakember szerint az álom a tudatalatti által generált forgatókönyv, és csak akkor lesz felette hatalmunk, ha a benne sorakozó szimbólumokat meg tudjuk fejteni, és megértjük, hogy ezek a szimbólumok mit akarnak üzenni. Loewenberg a következőt javasolja: közvetlenül ébredés után írjuk le a rémálmunkat a legapróbb részletességgel. Ne felejtsük ki a színek és a hangok részletezését sem. Ezt követően egy külön lapra úgy írjuk le a rémálmot, hogy az ijesztő, nyomasztó részeket helyettesítsük pozitív szavakkal. Az álom végére írjunk boldog befejezést. Ezután nincs más dolgunk, mint memorizálni az átírt, pozitív álmot. Napközben legalább 2-3-szor ismételjük el magunkban, és próbáljuk is vizualizálni. Ez a technika rendkívül hatásos, képessé válunk uralni a rémálmainkat, Loewenberg tapasztalatai szerint pedig főleg abban az esetben lehet hasznos, ha valamilyen múltbeli trauma okozza a rémálmokat.